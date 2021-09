साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: सभी की निगाहें मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर

सितंबर 13, 2021 08:24

इस सप्ताह की सबसे बड़ी आर्थिक समाचार घोषणाएं मुद्रास्फीति के आंकड़ों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। अमरीकी CPI (उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति) के आंकड़े मंगलवार 14 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे BST को आनेवाले हैं। साथ ही साथ यूके CPI के आंकड़े बुधवार 15 सितंबर को सुबह 7.00 बजे BST और कनाडा के CPI के आंकड़े दोपहर 1.30 बजे BST आएंगे।

केंद्रीय बैंकों के पास मुद्रास्फीति को एक निश्चित आंकड़े के आसपास रखने का जनादेश है जो मौद्रिक नीति के संबंध में उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से फिर से खुलने और आपूर्ति में व्यवधान के कारण दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ, व्यापारी सवाल कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर होने से बचने के लिए कौन सा केंद्रीय बैंक पहले कदम उठाएगा।

व्यापारियां को गुरुवार 16 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई रोजगार दर पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही बाद में 1.30 बजे BST पर अमेरिकी खुदरा बिक्री के आंकड़े भी प्रकाशित होंगे। क्यूंकि अमेरिकी डॉलर के संबंध में इस तरह के महत्वपूर्ण आकड़ें अपेक्षित हैं, इस सप्ताह यह नजर रखने लायक एक मुद्रा होगी।

आप नए शिक्षा लेखों के इस चयन में बाजारों को प्रभावित करने वाले कुछ वैश्विक विषयों के बारे में अधिक जान सकते हैं।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: एडमिरल मार्केट्स द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - अमरीकी मुद्रास्फीति

मंगलवार 14 सितंबर को श्रम सांख्यिकी ब्यूरो नवीनतम CPI रिपोर्ट जारी करेगा। मुद्रा प्रवाह के लिए मुद्रास्फीति को डेटा के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक माना जाता है क्योंकि उच्च कीमतों से केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है।

कोविड -19 के वजह से दुनिया भर में आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में कीमतें बढ़ रही हैं। PMI के ताजा आंकड़े भी आपूर्ति श्रृंखला की बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं और शिपिंग लागत लगभग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।

इस महीने जब फेड ने टेंपर करने की योजना की घोषणा नहीं की (अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपने कोरोनावायरस प्रोत्साहन उपायों को वापस ट्रिम करना), तब बाजार निराश था। इस सप्ताह के डेटा के कारण फेड अपनी रणनीति बदल सकता है और संभावित नवंबर के टेंपर की घोषणा कर सकता है जो अमेरिकी डॉलर के लिए तेज हो सकता है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Monthly - Data range: from 1 Jul 2013 to 10 Sep 2021, performed on 10 Sep 2021 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया अमरीकी डॉलर इंडेक्स का मासिक मूल्य चार्ट ऊपरी प्रतिरोध और निचले समर्थन क्षैतिज रेखाओं के बीच एक लंबी अवधि की व्यापारिक सीमा को उजागर करता है। जबकि कीमत हाल ही में नीचे के समर्थन स्तर से ~ $ 89.13 के आसपास पलट गई है, ऊपर के चार्ट में दिखाए गए अवरोही प्रतिरोध रेखा पर उच्च धक्का को सीमित कर दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों में कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं क्योंकि व्यापारी अच्छे और बुरे दोनों अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को पचा रहे हैं। यदि इस सप्ताह डेटा संरेखित हो सकता है तो कीमत एक दिशात्मक तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक प्रवृत्ति हो सकती है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

जबकि शेयर बाजार की कथा TINA (There Is No Alternative/कोई विकल्प नहीं है) व्यापार पर केंद्रित है, निवेशक अब अमेरिकी शेयर बाजार में उच्च मूल्यांकन पर विलाप करना शुरू कर रहे हैं - विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में।

यूरोपीय शेयर बाजार सूचकांक पिछले कुछ महीनों से रेंज आधारित बने हुए हैं क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी शेयर बाजार में ढेर किया है। हालांकि, पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयर सूचकांकों के लिए लाल निशान में समाप्त हुआ जो एक लंबे समय से अतिदेय सुधार की शुरुआत हो सकती है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 11 Dec 2021 to 10 Sep 2021, performed on 10 Sep 2021 at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

ऊपर दिए गए चार्ट में दिखाया गया चलती औसत S&P 500 शेयर बाजार सूचकांक में समग्र अपट्रेंड की पुष्टि करता है। खरीदार अक्सर 50-अवधि के घातीय चलती औसत (लाल रेखा) के आसपास कदम रखते हैं। वर्तमान में, कीमत सही हो रही है और इस चलती औसत की ओर वापस खींच रही है।

इस स्तर के आसपास विकसित होने वाली मूल्य कार्रवाई पर नज़र रखना दिलचस्प होगा और यह भी की क्या खरीदार अभी भी एक महीने के दौरान 'डिप खरीदने' में रुचि रखते हैं जो कि मौसमी मंदी है। अमेरिकी डॉलर की दिशा और इस हफ्ते की खबरों का इस पर बड़ा असर हो सकता है।

