साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: सेंट्रल बैंक, अमरीकी नौकरी और कमाई ध्यान में

फरवरी 01, 2022 00:19

तीन प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ अपने नवीनतम ब्याज दर निर्णय और मौद्रिक नीति दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ यह एक बड़ा सप्ताह है। इसकी शुरुआत मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के बयान से होती है, फिर गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड (BOE) की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, और कुछ घंटों बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

बाजार इस गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। ब्रिटिश पाउंड (GBP) और यूके के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव की अपेक्षा है। केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि यूके की ब्याज दरें वर्ष के अंत तक 2009 के बाद से उच्चतम स्तर पर होंगी।

सप्ताह का अंत अमरीकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट के साथ होता है, जो मासिक आर्थिक कैलेंडर पर सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित समाचार है। यह सभी बाजारों के लिए प्रेरक हो सकता है, इसलिए इस सप्ताह अच्छे जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।

इस हफ्ते की कमाई की घोषणाओं में Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford और अन्य की रिपोर्ट शामिल हैं।

आप नए शिक्षा लेखों के इस चयन में बाजारों को प्रभावित करने वाले कुछ वैश्विक विषयों के बारे में अधिक जान सकते हैं।

How To Invest In US Stock Market From India

2021 में खरीदने के लिए Top US Stocks

Wall Street: अमेरिकी वित्तीय उद्योग के नस को जानें

एडीआर | अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीप्ट - एक परिचय

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: Admiral Markets द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

क्या आप जानते हैं के Admiral Markets का नौसिखिये से विशेषज्ञ तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम से आप चरण-दर-चरण व्यापार सीख सकते हैं। यह सम्पूर्ण मुफ्त है। पंजीकरण करने के लिए नीचे तस्वीर पर क्लिक करें।

व्यापारी का रडार - बैंक ऑफ इंग्लैंड आधिकारिक बैंक दर

गुरुवार 3 फरवरी को दोपहर 12.00 बजे GMT, बैंक ऑफ इंग्लैंड (BOE) अपने नवीनतम ब्याज दर निर्णय की घोषणा करेगा। इसके बाद निर्णय और साथ में मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बारे में BOE के गवर्नर Andrew Bailey का भाषण होगा।

बाजार उम्मीद कर रहा हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को 25 bps 0.25% से बढ़ाकर 0.50% कर देगा। मुद्रास्फीति वर्तमान में यूके में रिकॉर्ड स्तर पर है, रोजगार मजबूत है और ओमिक्रॉन कोविड-संस्करण अर्थव्यवस्था पर अपेक्षा से कम प्रभावशाली था। अर्थव्यवस्था की ताकत इसलिए है कि बाजारों को विश्वास है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह दरों में वृद्धि करेगा।

हालांकि, अधिकांश उम्मीदों की कीमत पहले से ही हो सकती है। ब्रिटिश पाउंड ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर जैसी कमोडिटी मुद्राओं के मुकाबले काफी मजबूत रहा है। फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद के कारण अमेरिकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड से भी मजबूत रहा है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD, Monthly - Data range: from 1 Jul 2005 to 30 Jan 2022, performed on 30 Jan 2022 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

GBPUSD की कीमत वर्तमान में 1.3400 और 1.3200 के बीच क्षैतिज समर्थन के आसपास कारोबार कर रही है। इससे पहले 2018, 2019 और 2020 में मुद्रा जोड़ी की कीमत इन स्तरों पर मुड़ी थी।

यदि खरीदार यूके की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर उत्साहित रहते हैं, तो ये स्तर उनके निर्माण के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि, इसके बजाय अमेरिकी डॉलर को चुनने वाले निवेशकों के ब्रेक डाउन में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है।

यदि आप बाजार में लाइव ट्रेड करने के लिए प्रेरित और तैयार महसूस कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक कर और अपनी यात्रा में सहायता करने के लिए ट्रेडिंग सुविधाओं की एक प्रभावशाली श्रेणी तक पहुंच कर एक लाइव ट्रेडिंग खाता खोल सकते हैं।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों की वर्ष की शुरुआत कठिन रही, जिनमें से अधिकांश में लगभग दोहरे अंकों में गिरावट आई। हालांकि, पिछले सप्ताह अधिकांश स्टॉक इंडेक्स क्षैतिज समर्थन के तकनीकी स्तरों पर चलने के साथ बिकवाली शांत हो गई।

स्टॉक इंडेक्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण सप्ताह हो सकता है - विशेष रूप से शुक्रवार को अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट के साथ। अगर धारणा में सुधार हो सकता है, तो अधिकांश स्टॉक इंडेक्स खरीदारों के निर्माण के लिए तकनीकी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं। हालाँकि, इन तकनीकी स्तरों के नीचे एक ब्रेक और भी गहरी बिकवाली देख सकता है।

इस हफ्ते की कमाई की घोषणाओं में Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford और अन्य की रिपोर्ट शामिल हैं।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 20 Jul 2020 to 30 Jan 2022, performed on 30 Jan 2022 at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बिकवाली पिछले हफ्ते क्षैतिज समर्थन पर रुकी थी, जहां खरीदार पहले $4,272.00 मूल्य स्तर के आसपास हो गए थे। पिछले सप्ताह के अंत में बाजार पहले ही ऊंचा हो गया था और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या खरीदार यहां से एक अपट्रेंड शुरू कर सकते हैं, या कीमत एक गहन सुधार के लिए टूट जाएगी?

व्यापारी Admiral Markets Trade.MT4 और Trade.MT5 खातों का उपयोग स्टॉक इंडेक्स और अन्य बाजारों पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) के व्यापार के लिए कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग और शार्ट व्यापार करने में सक्षम बनाता है।

दुनिया का # 1 बहु-संपत्ति प्लेटफार्म पर निवेश करें

Admiral Markets व्यापारियों को मेटा ट्रेडर 5 के कस्टम, उन्नत संस्करण के साथ व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप उच्च और अधिक पुरस्कृत स्तर पर व्यापार को अनुभव कर सकते हैं। मार्केट हीट मैप जैसे उपकरण को अनुभव करें, जिससे आप विभिन्न मुद्रा जोड़े की तुलना करके देख सकते हैं, कि कौनसा निवेश के लिए आकर्षक हैं। वास्तविक समय के ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच के साथ साथ इसमें और भी फायदे है। MT5 के अपने मुफ्त डाउनलोड शुरू करने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: