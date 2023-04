Atenções no relatório NFP, RBNZ surpreende mercados

Abril 05, 2023 22:34

O relatório Nonfarm Payrolls dos EUA chamará a atenção de investidores e traders na sexta-feira. A Reserva Federal leva em consideração os relatórios do NFP ao avaliar a sua política monetária, embora seja importante mencionar que os números do NFP têm sido consistentemente maiores do que o esperado em 2023.

A pesquisa Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que as vagas disponíveis totalizaram 9,93 milhões. Esta foi a primeira vez que o número caiu para menos de 10 milhões desde maio de 2021.

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) surpreendeu os economistas ao anunciar um aumento de 50 pontos base nas taxas. Como resultado, o dólar neozelandês subiu em relação ao dólar americano, ganhando 0,60% na manhã de quarta-feira.

Números das Nonfarm Payrolls dos EUA na sexta-feira

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) revelará os dados de março das folhas de pagamento não-agrícolas na Sexta-feira Santa. Os analistas de mercado prevêem um número próximo a 250.000. Ressalte-se que em fevereiro a folha de pagamento não-agrícola chegou a 311 mil, superando a expectativa de uma leitura próxima a 205 mil.

Deve-se notar que a pesquisa PMI composta da S&P Global disse que a taxa de criação total de empregos foi a mais rápida em seis meses em março.

RBNZ aumenta taxas mais do que o esperado

Hoje cedo, o RBNZ anunciou a sua decisão de aumentar os custos de empréstimos em 50 pontos base. A decisão do conselho superou as expectativas dos economistas, que previam alta de 25 pontos-base. Analistas de mercado da TDS escreveram no relatório: “O RBNZ surpreendeu o mercado e aumentou o OCR em 50 bps para 5,25%. As condições de crédito não suficientemente apertadas tiveram um papel fundamental na decisão do Banco de subir 50 bps. Após a decisão de hoje, mantemos a nossa chamada de máximo de OCR de 5,50%. Vemos uma leitura limitada da decisão de hoje do RBNZ para outros bancos centrais.”

A declaração pós-reunião disse que o conselho discutiu aumentos de 25 e 50 pontos base. “Os membros do comité observaram que a inflação ainda é muito alta e persistente. O Comité concordou que deve continuar a aumentar a taxa de caixa oficial (OCR) para retornar a inflação à meta de 1-3% e cumprir sua missão”, observou o comunicado.

Relatório de taxa de desemprego dos EUA em março

A taxa de desemprego nos EUA em março é outro conjunto de dados que será divulgado na sexta-feira pelo BLS. Analistas de mercado esperam que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 3,6%, indicando um mercado de trabalho apertado. O relatório “Beige Book” da Fed descreveu o mercado de trabalho como permanecendo “sólido” em fevereiro.

Os economistas sugerem que, para ter uma visão clara do mercado de trabalho, os dados da taxa de desemprego U6 devem ser examinados. Os dados de desemprego U6 incluem pessoas que desistiram de procurar emprego ou trabalham meio período e não conseguem encontrar um emprego em período integral.

China Caixin Services PMI março de 2023

Espera-se que a Markit Economics divulgue dados sobre o PMI de serviços chineses em março na manhã de quinta-feira. Economistas prevêem que o PMI de Serviços chegue a 54,5, um pouco abaixo da leitura de fevereiro.

Um relatório publicado pela UOB observou: “A recuperação económica da China continuou a ganhar força em março, liderada pelo setor de serviços, enquanto o setor manufatureiro pode manter-se mais forte do que se pensava inicialmente. O emprego nos setores manufatureiro e não manufatureiro contraiu-se em março, enquanto a queda nos preços de produção/venda pode indicar enfraquecimento da procura e lucratividade fraca. Além disso, a diminuição da procura externa e as tensões geopolíticas continuam a representar riscos para o setor manufatureiro da China”.

