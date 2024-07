China corta juros; Alphabet e Tesla divulgam balanços financeiros

Julho 23, 2024 21:17

Os mercados globais parecem digerir a retirada de Joe Biden da corrida e seu apoio a Kamala Harris como sua substituta na campanha eleitoral dos democratas. Na China, o banco central do país reduziu inesperadamente os custos de empréstimo como um esforço para apoiar a economia.

Os relatórios de lucros da Tesla e da Alphabet estão previstos para serem divulgados mais tarde no dia, com os analistas focando neles, enquanto na Europa, os relatórios da LVMH e da Thales serão o centro das atenções.

PBoC corta nas taxas de juros

A China surpreendeu na segunda-feira quando o Banco Popular da China (PBoC) decidiu cortar as taxas de juros. Esta foi a primeira vez que o PBoC reduziu os custos de empréstimo desde agosto passado.

Um relatório da Reuters citando estrategistas do BNP Paribas disse que "crescentes expectativas de que a Reserva Federal comece a cortar as taxas de juros também deram ao PBOC espaço para aliviar sua política, dada a pressão que o yuan tem enfrentado devido a uma ampla diferença de rendimento com o dólar".

Comentários do Bundesbank sobre taxas de juros

O Bundesbank, banco central da Alemanha, observou em seu relatório mensal que a economia alemã provavelmente cresceu um pouco mais lentamente do que o esperado no segundo trimestre de 2024.

Os economistas do Bundesbank notaram que os mercados de trabalho ainda estão operando em alta capacidade, o crescimento dos salários é forte e os preços, especialmente no setor de serviços, estão aumentando fortemente, tornando difícil alcançar a meta de inflação. Portanto, os analistas do banco central alemão sugeriram que "possíveis novos cortes nas taxas de juros devem ser cuidadosamente considerados à luz dos dados atuais."

De Guindos, do BCE, refere que a inflação está em linha com as projeções

Falando à Europa Press, o Vice-Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que as leituras de inflação estão praticamente em linha com as projeções do banco, abrindo caminho para discussões sobre taxas de juros.

O político espanhol sugeriu que "em termos de dados, setembro é um mês muito mais conveniente para tomar decisões do que julho foi," mas ressaltou que "o nível atual de incerteza é enorme, então temos que ser prudentes ao tomar decisões." O Vice-Presidente do BCE notou que o conselho estará focado nos desenvolvimentos do crescimento salarial, um fator que desempenha um papel ao examinar opções relacionadas ao desmantelamento da política monetária.

EY melhora perspectiva da economia do Reino Unido

A EY anunciou que aumentou as previsões para a economia do Reino Unido. A empresa agora espera que o produto interno bruto (PIB) cresça 1,1% em 2024, significativamente acima da estimativa anterior de 0,7%. Os economistas da EY sugerem que a queda nos números da inflação ajudaria os consumidores a gerenciar melhor seus orçamentos existentes, já que o crescimento dos salários deve desacelerar.

O relatório observa que a inflação deve, em média, ser de 2,5% este ano e 2,2% no próximo ano, enquanto sugere que o Banco da Inglaterra poderia começar a cortar as taxas de juros em setembro, com mais um corte nas taxas ocorrendo até o final do ano.

Banco Central da Turquia decidirá sobre taxas

O Banco Central da República da Turquia (CBRT) deve anunciar sua decisão sobre as taxas de juros ainda hoje. Os economistas preveem que o conselho do CBRT manterá os custos de empréstimo inalterados após a reunião de hoje.

Os economistas da Bloomberg Economics sugeriram que "esperamos que a declaração seja agressiva, com os formuladores de políticas destacando o risco de uma manutenção mais longa do que o esperado na taxa atual. O banco central também pode anunciar uma medida para lidar com o excesso de lira no mercado."

Teste suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem riscos da Admirals

Você está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma Conta Demo de trading da Admirals permite que você faça exatamente isso, enquanto opera em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma Conta Demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Observe que tal análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar conselhos de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.