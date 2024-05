Aumento do preço do café: o seu café favorito pode ficar mais caro

Nas últimas semanas, porém, os traders de commodities de café viram os preços do café subirem, com analistas sugerindo que os preços de varejo do café poderiam seguir em breve.

Dado que os preços dos bens e serviços aumentaram nos últimos dois anos, o café mais caro pesaria nos orçamentos dos consumidores, que já estão sobrecarregados na tentativa de cobrir as suas necessidades diárias.

Neste artigo, poderá ler sobre os motivos dos recentes aumentos nos preços do café e quais são as previsões.

O que está acontecendo com os preços do café?

Percorrendo as páginas dos maiores meios de comunicação financeiros, você pode ter se deparado com notícias sobre o aumento dos preços do café. Desde o início do ano, os preços do café dispararam, atingindo níveis não vistos há muitos anos, causando receios de potenciais aumentos nos preços do café a retalho que pode ser adquirido em supermercados, cafetarias, etc.

Os futuros do café Robusta subiram para $4.380 dólares por tonelada em 25 de abril, antes de recuar para $4.182 dólares por tonelada no dia seguinte, enquanto os futuros do café Arábica atingiram $2,22 dólares por libra (26 de abril). Os preços do café subiram no mês passado devido a preocupações com as colheitas no Brasil e no Vietnam.

Um relatório elaborado por analistas de matérias-primas do Citi, publicado na CNBC, sugeriu que os preços do café poderiam subir a curto e a médio prazo. Quando questionados pelos repórteres da CNBC sobre as razões subjacentes ao aumento, os analistas do Citi disseram que “a mudança atual pode ser atribuída em grande parte a uma onda de calor no Vietname que afeta a produção de café Robusta e, como resultado, fornece apoio à transição para grãos Arábica premium”.

Produção de café no Vietname atingida por onda de calor

A seca parece ser um grande problema para a produção de café no Vietname. O Vietname está entre os países asiáticos com uma economia em expansão e o segundo maior país exportador de café a nível mundial. Até meados da década de 1980, o Vietname tinha uma produção relativamente pequena de grãos de café, no valor de 18.400 toneladas. As mudanças radicais implementadas pelas autoridades governamentais naquela altura, tornando a economia do país mais orientada para o mercado, impulsionaram a produção de café que atingiu 1,9 milhões de toneladas.

A Associação do Café do Vietname (VCA) sugeriu uma possível queda anual de 20% nas exportações de café para o período 2023/2024, juntamente com uma redução correspondente de 20% na produção de café. A previsão reflete o nível de produção mais baixo desde 2020, principalmente devido às condições de seca.

De acordo com o jornal vietnamita VNExpress International, “a empresa de serviços financeiros Marex Group previu uma escassez global de cerca de 2,7 milhões de sacas de café robusta na temporada 2024-25 devido a uma diminuição na produção no Vietname”.

Brasil preparado para aumentar a produção de café

Um relatório da Reuters sugeriu que o Brasil deverá registar o seu terceiro aumento anual na produção de café em 2024. Analistas de matérias-primas sublinham a importância de tal evento, uma vez que isto aconteceu apenas sete vezes nos últimos 144 anos. O Brasil é o maior país produtor e exportador de café do mundo.

Especialistas em café mencionaram que os cafeeiros arábica seguem um padrão em que um ano de alta produção é seguido por um ano de menor produção ou vice-versa. No entanto, o ciclo bienal do Arábica foi quebrado em 2020 e 2021, quando secas e condições climáticas extremamente frias varreram o país.

Para combater o efeito das mudanças climáticas, os agricultores brasileiros recorreram a diferentes tipos de irrigação e poda que desempenharam um papel significativo no aumento da produção de café.

Segundo a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), a safra de 2024 poderá chegar a 58 milhões de sacas, 5% a mais em base anualizada do que em 2023.

Lucros da Lavazza caem devido ao aumento dos preços do café

O Gruppo Lavazza, uma das maiores empresas varejistas de café do mundo, começou a sentir o impacto dos altos preços do café em seus relatórios financeiros. Em 27 de março, a Lavazza reportou uma queda de 14,9% no seu lucro principal de 2023, citando um aumento acentuado no custo dos grãos de café e a sua decisão de limitar os aumentos de preços.

Comentando o relatório, o CEO da Lavazza observou que “Em 2023, o cenário macroeconômico para o setor era extremamente complexo... com preços em níveis recordes para o café verde e o Robusta em particular”, disse o CEO da Lavazza, Antonio Baravalle. num comunicado. No entanto, optámos por limitar os aumentos de preços dos nossos produtos para proteger os consumidores, mantendo os volumes, mas sacrificando a nossa rentabilidade.”

Lucros da Illycafe aumentam em 2023

A empresa italiana, vulgarmente conhecida como Illy, viu as suas vendas crescerem 6% numa base anualizada, atingindo $645,8 milhões de dólares em 2023, com crescimento observado nos seus principais mercados em crescimento nos EUA, Itália e China.

As vendas online desempenharam um papel importante no aumento de 15% nas receitas nos EUA, com os canais digitais também ajudando os canais de vendas na Itália e na China. A CEO da Illycafe, Cristina Schoccia, disse que "2023 representa mais um ano de crescimento recorde para a Illycaffè, com aumento de dois dígitos no EBITDA e no lucro líquido, apesar da continuação de condições macroeconômicas desafiadoras. Estamos muito satisfeitos que nossa direção estratégica esteja rendendo o esperado resultados em termos de crescimento sustentável e rentável.”

