Banco do Japão mantém política de taxas de juro e yield curve em espera

Dezembro 20, 2023 00:22

O Banco do Japão (BoJ) manteve as suas taxas de juro inalteradas na sua última reunião do conselho de administração, como era esperado pelos economistas. O Governador do BoJ, Kazuo Ueda, observou que o consumo do Japão mostrou alguma fraqueza, mas continua a recuperar em geral, acrescentando que esperaria para ver se o crescimento salarial da próxima primavera seria suficientemente forte para apoiar o consumo. Ueda também observou que “a fase de corte das taxas da Fed dos EUA pode ter um impacto na economia do Japão, inclusivé nas taxas de câmbio”.

Por outro lado, companhias marítimas como a Maersk e a Hapag Lloyd anunciaram que estavam a desviar todas as viagens programadas com efeito imediato, uma vez que a deterioração da segurança no Mar Vermelho perturba as rotas marítimas. Os preços do petróleo subiram 1% na segunda-feira antes de se estabilizarem, com os analistas da Goldman Sachs sugerindo que as empresas seriam capazes de redirecionar os embarques de petróleo e gás.

Decisão da taxa de juro do Banco do Japão (BoJ)

O Banco do Japão não apresentou quaisquer surpresas, uma vez que manteve inalterados os seus custos de financiamento e a sua política de controlo da curva de rendimentos (yield curve) após a reunião do conselho de administração no início da manhã.

O anúncio pós-reunião dizia que “com incertezas extremamente elevadas em torno das economias e dos mercados financeiros a nível interno e externo, o Banco continuará pacientemente com a flexibilização monetária, ao mesmo tempo que responderá com agilidade à evolução da actividade económica e dos preços, bem como às condições financeiras”.

Os analistas do Commerzbank sugeriram que “o par USD/JPY será realmente impulsionado apenas pelo lado do dólar. Por outras palavras, no final, nunca se tratará da força do iene, mas sempre da fraqueza do dólar quando o USD/JPY cair (por exemplo, porque as expectativas de corte da taxa da Fed estão a aumentar, como é o caso agora). E que o Banco do Japão só pode esperar uma fraqueza do dólar se quiser um iene mais forte.”

Relatório de inflação do IPC do Canadá

Ainda hoje, o Statistics Canada publicará o seu relatório de inflação de novembro. Os analistas antecipam uma nova queda da inflação para 2,9% numa base anual, 0,2% menos que o valor de Outubro. No entanto, os números da inflação de Novembro serão provavelmente superiores à meta de inflação principal do Banco do Canadá (BoC) de 2%.

Números de inflação mais baixos podem significar que a política de aperto da política monetária do BoC funciona contra as pressões sobre os preços. O dólar canadiano é negociado perto do máximo de quatro meses face ao dólar americano, com o governador do BoC, Tiff Macklem, a observar na semana passada que “os efeitos dos aumentos anteriores das taxas de juro continuarão a afetar a economia, restringindo os gastos e limitando o crescimento e o emprego. Infelizmente, isto é necessário para fazer face às pressões inflacionistas remanescentes. No entanto, este período de fraqueza económica abrirá caminho para uma economia mais equilibrada. Prevemos que o crescimento e as oportunidades de emprego aumentem no final do próximo ano, aproximando a inflação da meta de 2%.”

Decisão sobre a taxa de juro do Banco Popular da China (PBoC)

Espera-se que o Banco Popular da China (PBoC) anuncie a sua decisão de política monetária na manhã de quarta-feira. Os economistas sugerem que o PBoC manteria os custos dos empréstimos inalterados. O banco central injectou 800 mil milhões de yuans líquidos (112,02 mil milhões de dólares) de novos fundos no sistema bancário através de empréstimos de facilidade de empréstimo de médio prazo (MLF), o que representa o maior aumento mensal alguma vez registado.

Os analistas de mercado acreditam que o PBOC continuará a flexibilizar a política monetária no próximo ano para ajudar a economia do país. Muitos economistas sugerem que a China manterá uma política monetária acomodatícia, incluindo medidas de estímulo e cortes nas taxas de juro.

Inflação do IPC de novembro no Reino Unido

Na manhã de quarta-feira, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) divulgará os dados da inflação do mês de novembro. Os economistas sugerem que a inflação global atingirá 4,4% numa base anual, caindo face ao valor de 4,6% registado em Outubro. A inflação subjacente provavelmente chegará a 5,5%, numa base anual, caindo de 5,7%.

O vice-governador do Banco de Inglaterra (BoE), Ben Broadbent, disse que “provavelmente será necessário uma descida mais prolongada e mais clara nos dados de crescimento salarial antes de podermos concluir com segurança que as coisas estão numa tendência firmemente descendente”. Broadbent também observou que “há um pouco mais de incerteza do que o habitual sobre o comportamento do desemprego”.

