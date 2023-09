Como operar com Amazon e seu investimento na nova IA da Anthropic

Setembro 29, 2023 23:35

O maior prestador de serviços em nuvem do mundo e gigante do retalho, a Amazon, anunciou um investimento de $4 mil milhões de dólares na startup de IA de São Francisco, Anthropic. Saiba mais sobre a participação da Amazon na rival ChatGPT e as previsões dos analistas para as ações abaixo:

Ação: Amazon.com Inc Símbolo Conta Invest.MT5: AMZN Data da Ideia: 25 de setembro 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $133 Preço-alvo: $230 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Amazon investe $4 mil milhões em IA da Anthropic

Embora a Amazon opere a maior rede de cloud (ou nuvem) (AWS) do mundo, tem sido mais lenta do que os seus rivais para ganhar uma posição no desenvolvimento e implementação de tecnologias de inteligência artificial. Agora, as coisas são diferentes com o plano da Amazon de investir $4 mil milhões na startup de IA Anthropic, com sede em São Francisco.

A Anthropic foi fundada por ex-executivos da OpenAI. A empresa receberá inicialmente $1,25 mil milhões, com um acréscimo de $2,75 mil milhões de dólares. O objetivo é treinar os modelos linguísticos da empresa em chips adquiridos pela Amazon.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​explicou que a empresa terá acesso às tecnologias de IA da Anthropic e está a planear incorporá-las na sua oferta de nuvem. Isto inclui a Amazon Bedrock, o novo produto da AWS que permite às empresas criar aplicações generativas de IA, e o AWS Trainium, o seu chip de treino de IA.

A Amazon Business é um dos serviços de crescimento mais rápido da empresa, mas resta saber como a Amazon monetizará o uso de IA nos seus serviços. Embora possa aumentar a experiência dos produtos existentes, os investidores vão querer ver se isso terá ou não efeito nos resultados financeiros da Amazon.

Os investidores podem estar mais preocupados com os planos da Amazon de incluir publicidade limitada na sua plataforma Amazon Prime Video. Como os utilizadores já pagam uma subscrição do serviço, alguns temem que a introdução de anúncios possa assustar os utilizadores e fazê-los recorrer a concorrentes, como Netflix, Apple TV+, Disney+, etc., o que poderá ter um impacto negativo no número de assinantes da Amazon e, portanto, na faturação da sua divisão de streaming.

Previsão das ações da Amazon: O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados ​​​​pela TipRanks nos últimos 3 meses de previsão de ações da Amazon, existem atualmente 39 avaliações de compra, 1 retenção e 0 venda nas ações. A previsão de preço mais alto para as ações da Amazon é de $230 dólares, com o preço-alvo mais baixo colocado em $140 dólares.

O preço-alvo médio das ações da Amazon é de $176,18 dólares.

Fonte: TipRanks, 25 de setembro de 2023

Uma ideia de como operar com o preço das ações da Amazon

Um exemplo de ideia para operar o preço das ações da Amazon poderia ser o seguinte:

Comprar a ação se esta superar o máximo de $133 dólares para permitir a volatilidade;

Definir o preço-alvo abaixo do máximo esperado pelos analistas, em $230 dólares;

Manter o risco no mínimo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Amazon:

Se o preço-alvo for for atingido = $970 de lucro potencial [($230 - $133) * 10 ações]



Vale relembrar que os mercados movem-se nas duas direções e é pouco provável que o preço aumente linearmente, podendo até cair bastante antes de subir, principalmente dada a volatilidade das ações de IA.

Portanto, certifique-se de gerir adequadamente o seu risco e levar em consideração o valor que pode perder numa operação e os riscos e custos que isso engloba.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Amazon. Gráfico Mensal. Data: janeiro de 2016 a setembro de 2023. Registo: 25 de setembro de 2023. Resultados passados ​​não são garantia confiável de retornos futuros.

