Operar com Peso Chileno: O que saber

Setembro 30, 2023 01:43

O Chile é um dos países da América Latina (LATAM) com uma história política interessante, mas isso não o impediu de ser uma das economias em ascensão na região. O Chile parece destacar-se do resto das economias da América Latina, embora a sua história monetária também tenha sido volátil no passado. Operar com o peso chileno (CLP) em relação às principais moedas, como o dólar americano, não é incomum para os traders que adicionam moedas da América Latina às suas carteiras de trading.

Vamos partilhar alguns pontos de vista interessantes sobre o peso chileno e a economia chilena que podem ajudá-lo a formar uma opinião e decidir se deseja incluir a moeda nas suas estratégias de trading.

Peso chileno e quem é quem na economia chilena

O Chile é um dos líderes económicos da região LATAM. Deve-se notar que o Chile é o maior produtor de cobre do mundo e contribui significativamente para a produção global de lítio, sendo o segundo maior produtor.

O Banco Mundial afirma que “o Chile tem um histórico reconhecido de desenvolvimento, com forte dinamismo económico nas últimas décadas. No entanto, o crescimento tem vindo a abrandar, estagnando a produtividade e o progresso na equidade. A inflação poderá permanecer elevada no curto prazo, dada alguma inércia, mas prevê-se que convirja para o objetivo até ao final de 2024, num contexto de hiato do produto negativo e de diminuição das pressões sobre os custos.»

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), “a economia chilena aproxima-se do fim do seu ciclo de ajustamento rumo a um crescimento mais sustentável e a uma inflação mais baixa num ambiente externo desafiador. As autoridades estão a implementar políticas muito fortes para preservar a estabilidade macroeconómica e reconstruir as reservas. O governo tem ambições de reforma para aumentar as receitas fiscais, reduzir a desigualdade, reformar as pensões e os cuidados de saúde, bem como promover uma economia verde.”

Os analistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) observaram num relatório sobre a economia chilena que “o défice do governo central será de 2,0% do PIB em 2023 e de 2,1% do PIB em 2024, o que não ameaçará a sustentabilidade da dívida. O banco central continuou a apertar a política para conter a inflação e controlar as expectativas de inflação, elevando a taxa diretora para 11,25% e prometendo mantê-la nesse nível até que haja uma convergência clara da inflação em direção à meta.”

Acrescentaram também que “o PIB real irá contrair 0,1% em 2023, mas recuperar 1,9% em 2024. A retirada das medidas de apoio relacionadas com a pandemia e as condições monetárias restritivas irão travar o consumo e o investimento durante 2023, mas estes efeitos deverão diminuir no início 2024.”

As estatísticas divulgadas em meados de Agosto mostraram que a economia do Chile contraiu durante três trimestres consecutivos, com uma queda significativa nos investimentos. O relatório indicou uma contração do PIB de -1,1% entre abril e junho de 2023, numa base anual. Economistas consultados pelo banco central em agosto estimavam uma queda do PIB de -0,50% até o final do ano. Se esta previsão se concretizar, o Chile será um dos poucos países da América Latina a apresentar estatísticas de crescimento negativas em 2023.

Banco Central do Chile e o Peso Chileno

O Banco Central do Chile (Banco Central de Chile) foi criado em 1925. Um dos objetivos do Banco Central do Chile é garantir a estabilidade da moeda, ou seja, manter a inflação baixa e estável ao longo do tempo. O Banco promove também a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro, garantindo o normal funcionamento dos pagamentos internos e externos. Segundo o seu site, o Banco Central do Chile “adotou um regime de política monetária com metas de inflação e uma política de taxa de câmbio flutuante. A meta estabelecida neste regime é que a inflação anual (medida como a variação percentual do IPC ao longo de um período de 12 meses) permaneça na maior parte do tempo em torno de 3%, com um intervalo de tolerância de +/- 1%.”

O peso chileno é emitido pelo banco central e está em circulação desde 1975 na sua versão atual. O peso chileno foi autorizado a flutuar dentro de uma faixa móvel entre 1974 e 1979 e depois disso foi associado ao dólar americano a uma taxa de câmbio fixa durante os três anos seguintes. Em 1984, o peso chileno voltou a um sistema de faixas rastejantes ajustáveis ​​até 1999, quando foi autorizado a flutuar livremente em relação ao dólar americano.

Operar com o peso chileno e o seu desempenho

O desempenho do Peso Chileno face ao Dólar Americano desde 2018 tem sido influenciado por factores económicos, particularmente flutuações nos preços do cobre, e esforços para manter a estabilidade face a pressões externas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal USD CLP. Intervalo: 1 de outubro de 2017 a 28 de setembro de 2023. Registo: 28 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O par dólar dos EUA em relação ao peso chileno permaneceu relativamente estável durante um período, mas enfrentou desafios quando o preço do cobre, um produto de exportação crucial para o Chile, caiu. Esta queda impactou negativamente o peso chileno, fazendo com que ele enfraquecesse em relação à moeda dos EUA.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário USD CLP.

Intervalo: 6 de junho de 2023 a 28 de setembro de 2023. Registo: 28 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Em Julho de 2023, o Banco Central do Chile anunciou a redução mais forte da taxa dos últimos 14 anos, com uma queda de 100 pontos base, de 11,25% para 10,25%, o que ajudou o dólar americano a fortalecer-se face ao seu homólogo chileno.

Previsões para o peso chileno e a economia

Os analistas cambiais do ING afirmaram num relatório divulgado no início de Setembro que o Chile embarcou num grande ciclo de flexibilização monetária. “O banco central do Chile deu seguimento à sua flexibilização de 100 pontos base em Julho com um corte de 75 pontos base nas taxas em Setembro. A taxa diretora é agora de 9,50%. As expectativas foram orientadas para que a taxa directora seja reduzida para 7,75/8,00% até ao final do ano, com reuniões em Outubro e Dezembro. Estão sendo feitos cortes confiantes nas taxas com base no fato de que as expectativas de inflação para dois anos estão estáveis ​​em 3%. No entanto, a inflação subjacente ainda se encontra actualmente acima dos 8%. Se o núcleo não cair tão rapidamente quanto o esperado e o banco central ainda assim cortar, o CLP poderá ser mais duramente atingido. O ambiente externo não tem sido favorável às moedas latino-americanas. Mas se estivermos certos com a nossa opção de dólar, o par USD/CLP pode cair ainda este ano”, observaram.

Em meados de Setembro, os analistas da Morgan Stanley pareciam optimistas em relação às obrigações do Chile em euros e em dólares dos EUA, citando “valorizações baratas em comparação com a maioria dos nomes com grau de investimento, a sua falta de emissão esperada no curto prazo e uma recuperação contínua no seu cenário macro”. O risco político também diminuiu, disseram eles, com o governo forçado a reduzir os planos de aumento de impostos.”

Um relatório do Wells Fargo afirma que o banco central do Chile pode estar a cortar as taxas de juro de forma mais agressiva do que os mercados financeiros esperavam. Mais especificamente, os analistas do Wells Fargo sugeriram que “os decisores políticos no Chile e no Brasil parecem sentir-se suficientemente confortáveis ​​em flexibilizar agressivamente a política monetária. Como resultado, estamos a rever em baixa a nossa previsão para a taxa directora do Banco Central do Chile, para reflectir a posição dos decisores políticos, e acreditamos agora que a meta da taxa overnight chilena pode cair para 7,25% até ao final deste ano.

Gestão de risco ao operar peso chileno

Operar o peso chileno, assim como qualquer outra moeda no mercado cambial, envolve riscos. Embora as ações certas possam aproximá-lo de tornar seus sonhos financeiros realidade, as ações erradas podem custar caro e se tornar um fardo quando se trata de seus planos financeiros. Ser um trader iniciante significa que pode não conhecer os perigos de navegar em mercados voláteis.

Existem maneiras de preencher a lacuna com traders mais experientes; um deles é a formação. Estudar como funciona o trading e os seus fundamentos custará algum tempo, mas poderá economizar algum dinheiro no longo prazo. Agora deve estar a perguntar-se o que precisa para começar a estudar? Tudo o que você precisa é de acesso a materiais educativos, como guias de procedimentos, videos, e-books e artigos sobre trading preparados por traders experientes. As corretoras oferecem acesso a centros de aprendizagem para que não lhe faltem recursos.

Mais uma forma de reduzir os riscos durante o trading é utilizar ferramentas de gestão de risco incorporadas nas plataformas de trading. Ao utilizar estas ferramentas e torná-las parte da sua estratégia, você poderá economizar alguns dos fundos arduamente ganhos se os mercados se moverem contra os seus planos. Aprenda a usar ferramentas de gestão de risco, como ordens stop-loss, que podem ajudá-lo a minimizar a ansiedade e o estresse ao executar as suas estratégias de trading.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.