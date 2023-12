Compreender as taxas de juro e o mercado financeiro

Dezembro 18, 2023 22:16

Esta semana, a Reserva Federal, o Banco de Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) reuniram-se respetivamente para discutir a política monetária pela última vez em 2023.

Como era amplamente esperado, os três bancos centrais mantiveram as taxas estáveis. Com as decisões muito perto das certezas, os mercados estavam mais interessados ​​nos comentários das três instituições, procurando pistas sobre quando podemos esperar o início dos cortes nas taxas de juro.

Embora as três decisões tenham sido iguais, os sinais relativos aos cortes nas taxas foram variados.

Os anúncios

Primeiro, a Fed. Os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) votaram por unanimidade na quarta-feira para manter as taxas de juro inalteradas, mas adotaram um tom mais pacífico do que o esperado, sinalizando a possibilidade de cortes de três quartos de ponto em 2024.

O próximo foi o BoE. Ao contrário da Fed, a decisão de manter as taxas não foi unânime entre os membros do Comité de Política Monetária (MPC), com três em cada nove membros a considerarem que uma subida era apropriada.

Com a própria votação a revelar que os hawks no MPC aparentemente ainda não se cansaram de aumentos de taxas, o anúncio que o acompanhou foi também decididamente agressivo. O BoE rejeitou as especulações de que os cortes nas taxas eram iminentes, com o Governador Andrew Bailey a afirmar que as taxas de juro precisavam de permanecer elevadas durante um período de tempo “prolongado” para lidar com a inflação que pode revelar-se mais rígida no Reino Unido do que noutros lugares.

Finalmente, o BCE subiu ao palco e aparentemente seguiu o exemplo do BoE. As taxas de juro permaneceram inalteradas, mas a declaração do BCE fez uma promessa semelhante à do BoE: “as taxas de juro serão fixadas em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário”.

Mais uma vez, tal como aconteceu com o BoE, o BCE parecia não dar qualquer indicação de que cortes nas taxas de juro ocorreriam em breve. Na verdade, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a questão do corte das taxas nem sequer foi discutida durante a reunião.

Então, como reagiram os mercados financeiros a tudo isto? Para aqueles que estão familiarizados com o impacto que as taxas de juro têm nos mercados, a reacção talvez fosse previsível. Para quem não está familiarizado com o efeito que as taxas de juro podem ter, continue a ler e explicaremos o que significa e por que motivo aconteceu.

O mercado de ações

Quando a Fed anunciou na quarta-feira que as taxas permaneceriam inalteradas e sinalizou que cortes estavam potencialmente a caminho, Wall Street aplaudiu imediatamente. Na hora que se seguiu ao anúncio, o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq Composite deram um salto que 1%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico SP500 M15. Intervalo: 13 de dezembro de 2023 – 14 de dezembro de 2023. Registo: 14 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fenómenos semelhantes foram testemunhados na abertura dos mercados europeus na manhã de quinta-feira. O índice pan-europeu Euro Stoxx 50 e o FTSE 100 do Reino Unido abriram a sessão com mais de 1% de alta. No entanto, na sequência dos anúncios do BoE e do BCE, não demorou muito até que ambos os índices começassem a devolver ganhos anteriores.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico FTSE 100 M5. Data: 14 de dezembro de 2023. Registo: 14 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Aqui podemos observar uma correlação entre as taxas de juro e os preços das ações. De um modo geral, os cortes nas taxas de juro, ou a especulação de cortes nas taxas de juro, tendem a encontrar uma reacção positiva no mercado de acções. Por outro lado, taxas de juro mais elevadas tendem a pressionar os preços das ações. Por que motivo?

As taxas de juro são uma das ferramentas utilizadas pelos bancos centrais para ajudar a controlar a inflação. Quando a inflação está alta, as taxas de juro normalmente aumentam para controlá-la. Embora as taxas de juro mais elevadas contribuam para reduzir a inflação, também podem ter um impacto negativo nos lucros das empresas.

Isto ocorre por dois motivos principais. Em primeiro lugar, as taxas de juro mais elevadas reduzem os rendimentos discricionários, o que subsequentemente reduz a procura dos consumidores. Se as pessoas comprarem menos coisas do que o normal, isso terá um impacto negativo nas vendas do negócio e, portanto, nos lucros. Em segundo lugar, taxas de juro mais elevadas significam que se torna mais caro para as empresas o serviço da dívida existente, o que pesa ainda mais na rentabilidade.

Esta lógica explica, então, por que razão os mercados bolsistas reagiram positivamente ao anúncio da Fed na quarta-feira e negativamente aos anúncios do BoE e do BCE na quinta-feira. É claro que esta relação entre ações e taxas de juro nem sempre é tão simples, podendo até haver ações que possam beneficiar do aumento das taxas de juro em determinadas condições.

O Mercado Forex

Portanto, vimos uma reação notável no mercado de ações às três decisões sobre taxas de juro esta semana, mas e o mercado cambial? Podemos observar algo semelhante por lá?

Uma hora depois do anúncio tranquilizador de quarta-feira da Fed, o índice do dólar americano, que acompanha o valor do dólar face a um cabaz de moedas rivais, afundou 1% e continuou a descer nas horas seguintes. Consequentemente, o índice situa-se agora no seu nível mais baixo desde Agosto.

Atravessando o Atlântico, naturalmente, à medida que o dólar americano caiu, os pares de moedas GBPUSD e EURUSD foram beneficiados. Mais tarde, quando o Banco da Inglaterra e o BCE deitaram água fria sobre a perspectiva de cortes iminentes nas taxas, ambos os pares de moedas beneficiaram novamente e continuaram a ganhar fortemente durante a sessão.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico GBPUSD M15. Intervalo: 13 de dezembro de 2023 – 14 de dezembro de 2023. Registo: 14 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Aqui podemos identificar praticamente a reação oposta à do mercado de ações. De um modo geral, taxas de juro mais elevadas terão o efeito de fortalecer uma moeda, enquanto taxas mais baixas a enfraquecerão.

A explicação é mais direta do que a das ações. Simplificando, taxas de juro mais elevadas tendem a atrair um maior nível de investimento estrangeiro. O subsequente aumento da procura pela moeda de um país tem o efeito de fortalecê-la face às moedas rivais.

No caso do GBPUSD e do EURUSD, as decisões sobre taxas de juro desta semana tiveram um resultado duplamente positivo. Embora o sinal da Fed de que os cortes nas taxas possam chegar em breve tenha enfraquecido o dólar, a falta desse sinal por parte do BoE e do BCE fortaleceu a GBP e o EUR.

Operar com uma conta demo sem risco

Tem interesse em praticar trading sem arriscar os seus fundos? Uma conta de trading demo da Admirals permite que fazer exatamente isso, enquanto opera em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deverá procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos envolvidos.