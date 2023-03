Decisão das taxas de juro da Fed e BoE com turbulência do mercado

Março 23, 2023 01:26

A Reserva Federal (Fed) dos EUA anunciará sua decisão sobre as taxas de juros ainda hoje. A ferramenta FedWatch da CME indica uma probabilidade de 88% de um aumento de 25 pontos-base nas taxas, apesar da turbulência no setor bancário. Espera-se que Jerome Powell faça os seus comentários logo após a reunião do conselho de administração da Fed. Investidores e traders analisarão as suas observações para entender se o banco central irá concentrar-se nos preços ou na estabilidade financeira.

Na quinta-feira, será a vez do Banco da Inglaterra (BoE) decidir sobre as taxas de juro. Hoje cedo, o Office for National Statistics (ONS) anunciou que a inflação IPC do Reino Unido chegou a 10,4%, anual, em fevereiro. O número superou as expectativas dos economistas e marcou a primeira subida da inflação nos últimos quatro meses. A leitura de inflação elevada fortaleceu a libra esterlina, uma vez que aumenta a pressão sobre o BoE para apertar ainda mais a sua política monetária.

Decisão da taxa de juro da Fed

Economistas do UOB sugerem que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) provavelmente aumentará a sua Funds Target Range em 25 pontos-base em cada uma das suas próximas reuniões em março e maio. O relatório observou que, apesar da trajetória de melhoria na inflação, as últimas atas do FOMC indicaram que “não estamos muito perto do fim do atual ciclo de aperto”.

Analistas do Société Générale acham que mesmo um aceno de Jerome Powell para condições financeiras mais apertadas e riscos de crescimento negativo poderia acelerar a realização de lucros em dólares americanos. Comentando sobre os aumentos potenciais das taxas, estes escreveram que “um aumento menor de 25 bps na taxa pela Fed e uma pequena revisão no gráfico de pontos representam um risco negativo para o dólar esta semana. Um aumento de 50 bps seria uma surpresa, mas poderia sair pela culatra para o dólar se o gráfico de pontos não mostrar significativo em relação a dezembro.”

Decisão sobre taxa de juro do Banco da Inglaterra

Espera-se que o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro na quinta-feira à tarde. Os analistas de mercado estão divididos com alguns antecipando um aumento de 0,25% nas taxas, enquanto outros acreditam que o conselho do BoE pode se abster de aumentar as taxas pela 11ª vez consecutiva.

Os economistas do ING disseram que a decisão da taxa de juro desta semana pelo BoE está no fio da navalha, acrescentando que o MPC será dividido. O relatório do banco holandês diz que “apesar dos sinais encorajadores de que as pressões inflacionárias estão diminuindo, achamos que o Banco da Inglaterra provavelmente optará por um aumento final de 25 pontos-base na quinta-feira, se puder, embora isso dependa, sem dúvida, do que acontecer nos mercados financeiros”.

Vendas no retalho do Reino Unido em fevereiro

Na sexta-feira, o ONS divulgará os números das vendas no retalho do Reino Unido em fevereiro. Analistas de mercado sugerem que as vendas no retalho caíram 5,1%, na comparação anual, mas aumentaram 0,3% na comparação mensal.

De acordo com o British Retail Consortium (BRC)-KPMG Retail Sales Monitor, as vendas no retalho do Reino Unido em fevereiro subiram 5,2% em fevereiro, contra um aumento de 6,7% no mesmo mês do ano passado. Os analistas da BRC disseram que “embora a crise do custo de vida tenha tornado os clientes cada vez mais sensíveis aos preços, estes ainda estão prontos para comemorar ocasiões especiais. O cenário económico significa que os retalhistas enfrentam condições comerciais voláteis. Muitos consumidores ficarão preocupados enquanto se preparam para novos aumentos de preços e impostos em abril”.

Relatório de fevereiro de bens duráveis ​​dos EUA

O relatório de compras de bens duráveis ​​em fevereiro, divulgado pelo US Census Bureau, deve lançar luz sobre o estado da atividade de produção dos EUA. A maioria dos economistas antecipa um aumento de 0,7% mensais, pois espera que o número de pedidos recupere dos -4,5% registados em janeiro.

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.