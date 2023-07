Destaque do relatório do IPC nos EUA e na decisão da taxa do BoC

Julho 12, 2023 21:10

O relatório de inflação do IPC dos EUA e o anúncio da decisão sobre a taxa de juro pelo Banco do Canadá (BoC) estarão no centro das atenções de investidores e traders até ao final desta semana. Espera-se que a Reserva Federal (Fed) escrutine o relatório de inflação enquanto tenta combater os preços elevados do consumidor, enquanto o banco central do Canadá deve revelar como vai planear avançar com a implementação de sua política monetária.

Em linha com as expectativas dos analistas, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) manteve as taxas de juro inalteradas, fazendo a sua primeira pausa desde outubro de 2021. A ata da reunião do conselho do RBNZ disse que a inflação continua muito alta e observou que as taxas de juro precisarão de permanecer com um nível restritivo para o futuro previsível.

O governador do Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, disse que algum aperto adicional pode ser necessário para retornar a inflação ao objetivo inicial e acrescentou que o quadro complexo da inflação criou incertezas significativas em relação às suas perspectivas. Lowe sugeriu que o crescimento económico da Austrália provavelmente será moderado nos próximos anos e mencionou que o efeito total das mudanças na política monetária ainda não será sentido.

A inflação do IPC dos EUA cai em junho?

Os dados de inflação do IPC dos EUA atrairão a atenção dos investidores e traders nos mercados globais na quarta-feira, já que a economia dos EUA atua como referência para muitas outras grandes economias. Analistas de mercado sugerem que o índice de preços do consumidor caiu para 3,1% em junho, na comparação anual, mas também aumentou 0,3% na comparação mensal.

A Fed estabeleceu uma meta de inflação de 2%, mas foi forçada a prosseguir com aumentos consecutivos de juros quando os preços ao consumidor saíram fora de controlo no ano passado. Um relatório da Reuters cita analistas do Commerzbank que sugerem que "o mercado pode receber mais motivos para vender dólares na forma de dados de inflação", acrescentando que a inflação principal provavelmente será moderada.

Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Canadá

Ainda hoje, o BoC anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Vinte dos 24 economistas consultados pela Reuters esperam que o BoC aumente as taxas em mais 25 pontos-base e então se mantenha até 2024. Se a previsão for confirmada, seria o segundo aumento consecutivo da taxa após uma breve pausa do banco central do Canadá. Os aumentos das taxas de juro estão atualmente com um máximo de 22 anos.

Os números da inflação que demoram mais do que o esperado para cair, um mercado de trabalho rígido e uma economia em expansão provavelmente forçarão o BoC a considerar mais aperto na política monetária. Uma previsão do JP Morgan concorda com as pesquisas da Reuters, sugerindo que um aumento de um quarto de ponto nas taxas pode ser esperado.

Os estrategistas de moeda da Monex Canada observam no seu relatório que “com o Banco do Canadá dando ênfase especial à habitação nos últimos anos e citando-a especificamente como uma razão para a sua subida em junho, esta é uma das muitas razões pelas quais as autoridades provavelmente continuará a sinalizar maior preocupação com os riscos de subida para a inflação, em vez dos riscos de queda para o crescimento, mesmo depois de atingirem o que esperamos ser a sua taxa terminal com um aumento de 25 pontos-base na quarta-feira”.

PIB do Reino Unido em maio de 2023

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará os dados do PIB de maio na sexta-feira. Economistas sugerem que o PIB do Reino Unido encolheu 0,3% mensalmente em maio. A economia do Reino Unido tem estado sujeita a altos índices de inflação e a um mercado de trabalho bastante forte que o BoE tenta domar restringindo a sua política monetária.

Enquanto o mercado imobiliário está esfriando devido às taxas de juro muito altas relacionadas às hipotecas, o último relatório de rendimentos médios mostrou que os trabalhadores ainda conseguem encontrar salários maiores que alimentam as pressões inflacionárias.

