Fed, BoE e BoJ decidem sobre taxas de juros

Setembro 20, 2023 22:15

A decisão sobre a taxa de juro será uma palavra-chave popular esta semana, já que se espera que a Reserva Federal (Fed), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ) anunciem as suas decisões em relação às suas políticas monetárias.

O BoE recebeu boas notícias no início da manhã, quando um relatório do Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) mostrou que a inflação global caiu para 6,7% em Agosto. De referir que os economistas previam uma subida para 7,0%. A descida dos números da inflação, que poderia permitir ao BoE não aumentar as taxas, forçou a libra a atingir o mínimo de quatro meses face ao dólar americano.

O Banco Popular da China (PBoC) manteve as taxas inalteradas em linha com as expectativas dos economistas, uma vez que o enfraquecimento do yuan e o fortalecimento da economia lhe permitiram adiar a implementação de uma maior flexibilização da política monetária.

Decisão de taxas de juro da Reserva Federal (Fed)

Espera-se que o conselho de administração da Reserva Federal (Fed) anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro ainda hoje. Os analistas de mercado sugerem que o banco central dos EUA manterá as suas taxas de juro inalteradas, embora a inflação permaneça em níveis acima do objetivo. O responsável da Fed, Jerome Powell, reiterou durante os seus comentários em Jackson Hole, que mais um aumento das taxas poderia reduzir a inflação para o nível desejado.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que 95% dos economistas entrevistados prevêem que o banco central dos EUA manterá a taxa de fundos federais na faixa atual de 5,25% a 5,50%. A ferramenta CME FedWatch também mostra uma probabilidade de 99% de as taxas serem mantidas no nível atual. Os decisores políticos da Fed tendem a rejeitar qualquer comentário relacionado com um corte nas taxas e insistem que os custos dos empréstimos poderão permanecer mais elevados por mais tempo.

Decisão de taxas de juro do Banco de Inglaterra (BoE)

Na quinta-feira, será a vez do BoE (Bank of England) revelar a sua decisão sobre as taxas de juro. A economia do Reino Unido parece estar à beira da recessão, uma vez que os números do crescimento não parecem ser encorajadores e os consumidores tentam ajustar os seus orçamentos a preços e taxas mais elevados.

De acordo com as previsões dos economistas, o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE deverá considerar aumentar as taxas em 25 pontos base, apertando ainda mais a sua política monetária. No entanto, os dados recentes da inflação poderão desempenhar um papel na decisão.

No início do mês, o governador do BoE, Andrew Bailey, disse que o banco está muito mais perto de encerrar o ciclo de aperto. No entanto, Catherine Mann alertou contra qualquer pausa com os analistas do Citi, sugerindo que “a resistência explícita de Mann contra uma pausa e a repreensão associada às decisões da maioria do MPC é, pensamos, um sinal de uma discussão interna que se move contra ela. Uma pausa, portanto, pensamos, faz parte da discussão.”

Decisão de taxas de juro do Banco do Japão (BoJ)

Por último, mas não menos importante, o conselho de administração do Banco do Japão reunir-se-á para decidir sobre o rumo da sua política monetária. Economistas familiarizados com as políticas do BoJ sugerem que o conselho não aumentará as taxas nesta reunião e acrescentam que o Controle da Curva de Rendimento (YCC) provavelmente será mantido.

O BoJ não seguiu o padrão de aumento das taxas como fazem a Fed e o BCE, mas alguns dos seus decisores políticos começaram a mencionar a necessidade de reduzir o estímulo monetário que apoiou a economia japonesa durante a década anterior.

Nas suas observações na semana passada, o Governador Kazuo Ueda observou que o banco central do Japão poderia ter à sua disposição dados suficientes até ao final do ano que o ajudariam a decidir se deve pôr fim à política de taxas negativas ou não.

