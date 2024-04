Fed vs BCE: o debate sobre taxas de juro continua

Abril 13, 2024 02:34

Irá o Banco Central Europeu (BCE) ultrapassar a Reserva Federal no que diz respeito à redução das taxas de juro? Esta é a questão que suscitou o nervosismo dos analistas, uma vez que o banco central da zona euro poderá reduzir os custos dos empréstimos no início do Verão, enquanto as previsões relativas às taxas da Fed mudaram desde o início de 2024.

A razão por detrás do debate é que a Fed testemunhou a divulgação de vários relatórios económicos que mostram que a economia dos EUA não perdeu tanto fôlego quanto necessário, embora o banco central tenha aumentado as taxas para o nível mais elevado registado em anos.

Neste artigo vamos partilhar alguns pontos de vista interessantes sobre as políticas e previsões dos analistas da Fed e do BCE.

BCE mantém taxas de juro inalteradas

No dia 11 de Abril, o Conselho do BCE reuniu-se para discutir política monetária. Após a reunião, o BCE anunciou que manteria as taxas de juro inalteradas, uma decisão que era amplamente esperada pelos economistas. Embora os mercados tivessem previsto esta mudança, a maioria dos analistas esperava ver como os decisores políticos do BCE poderiam dar dicas sobre um potencial corte das taxas nas próximas reuniões.

O BCE não decepcionou, pois na sua declaração pós-reunião foi mencionado: “Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE das perspetivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentassem ainda mais a sua confiança de que a inflação está a convergir atingir a meta de forma sustentada, seria apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária.”

Comentando o conteúdo da declaração, alguns economistas sugeriram que esta não continha a formulação forte que talvez alguns antecipassem, mas que não exclui um corte nas taxas de juro em Junho. Como o BCE prometeu permanecer “dependente dos dados” relativamente às suas decisões, tornou-se claro que planeia ajustar a sua política com base principalmente nos dados da inflação, mas também no crescimento salarial, etc.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário EUR USD.

Intervalo: 23 de novembro de 2023 a 12 de abril de 2024. Registo: 12 de abril de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Lagarde: Não esperará pela inflação para decidir sobre as taxas

A chefe do BCE, Christine Lagarde, disse que o conselho do BCE não esperará que a inflação caia para a meta de 2% antes de tomar medidas. Lagarde observou que o conselho não se comprometeria previamente com uma trajetória de taxa específica, acrescentando que alguns membros do conselho “se sentiam suficientemente confiantes com base nos dados limitados que recebemos em abril” para apoiar um corte nas taxas.

O presidente do BCE sublinhou que o banco central da zona euro não depende da Reserva Federal e que ninguém pode presumir que a inflação da zona euro irá reflectir a inflação dos EUA. Lagarde sublinhou que não especularia sobre o que outros bancos centrais poderiam fazer e reiterou que a inflação nos EUA e no bloco do euro têm características diferentes.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal EUR USD.

Intervalo: 1 de novembro de 2015 a 12 de abril de 2024. Registo: 12 de abril de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Reserva Federal (Fed) enfrenta uma economia em alta

Nos EUA, a Reserva Federal enfrenta diferentes questões relativas às condições económicas. Embora a inflação tenha caído mais perto da meta do banco do que há um ano, a economia parece estar acelerada, demonstrando uma adaptabilidade excepcional ao nível mais elevado de taxas registado nas últimas décadas.

Na quarta-feira, 10 de Abril, o Bureau of Labor Statistics (BLS) publicou o relatório de inflação do IPC de Março, revelando que os preços subiram 3,5% numa base anual. O valor superou as expectativas dos analistas e frustrou as esperanças de uma redução dos custos dos empréstimos no verão. Embora os rendimentos médios reais tenham permanecido estáveis ​​em Março, de acordo com um relatório do BLS de 10 de Abril, os números do NFP foram outra surpresa infeliz para o conselho de administração da Fed. O relatório mostrou que foram criados 303 mil empregos, 30% acima do previsto pelos economistas.

No início de 2024, muitos economistas sugeriram que a Fed poderia reduzir as taxas em Junho, mas, após a divulgação dos dados do IPC desta semana, a ferramenta FedWatch da CME dá apenas 20% de probabilidade (12,04) de que isso se concretize.

Economistas destacam diferenças entre os casos dos EUA e da Zona Euro

DeAnne Julius, ex-membro do Comité de Política Monetária (MPC), disse aos repórteres da CNBC que a Fed poderia reduzir as taxas de juros antes do BCE. “Suspeito que a Fed será o primeiro a realmente fazer um corte. O mercado de trabalho ajusta-se mais rapidamente. Não creio que a Fed se mova muito, mas suspeito que poderá muito bem haver uma pequena mudança ali, algures, perto da segunda metade do ano. O BCE demora um pouco para chegar a um consenso. Porque a situação é que a inflação ainda é demasiado elevada em alguns países e abaixo da meta de 2% noutros. Então, a análise deles não é realmente uma análise económica, é em parte uma ponderação política e interna das diferentes economias e das diferentes políticas nas diferentes economias”, observou ela.

Pelo contrário, Yannis Stournaras, um dos decisores políticos do BCE, afirmou: “Agora é altura de divergir. As situações na área do euro e nos EUA são completamente diferentes. Nos EUA, a procura é muito mais forte – principalmente devido a um impulso orçamental. Não temos isso na Europa. E a inflação na área do euro foi principalmente liderada pelo lado da oferta – e não pelo lado da procura, nem pelos salários.

ING: Corte em junho é possível, mas posteriormente ainda é incerto

Os economistas do ING observaram que “embora Lagarde procurasse sublinhar uma dissociação entre a dinâmica da inflação na Zona Euro e a dos EUA, esta continuou a elaborar que tudo o que importasse encontraria o seu caminho através das próximas projecções em Junho. Os nossos economistas salientaram que a inflação dos EUA teve uma boa vantagem de seis meses na direção mais ampla da evolução da inflação na zona euro.”

No seu relatório, publicado a 11 de Abril, sugeriram que “poderíamos ver uma divergência política entre o BCE e a Fed nos próximos meses, colocando uma pressão ainda maior sobre o spread UST-Bund a 10 anos, que aumentou para 210 pontos de base após a reunião. Mas o alargamento do spread poderá ser um pouco mais suave do que se o BCE tivesse sinalizado mais confiança sobre a dinâmica da inflação interna e a potencial flexibilização após Junho.”

