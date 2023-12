Relatório NFP em destaque, BoC decide sobre taxa de juro

Dezembro 06, 2023 22:31

O relatório das Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA, previsto para sexta-feira, destaca-se dos importantes lançamentos de dados financeiros para o resto desta semana. A última Pesquisa sobre Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho nos EUA (JOLTS), publicada na terça-feira, revelou que a proporção de vagas de emprego em relação ao número de trabalhadores desempregados caiu para 1,34, a sua leitura mais baixa nos últimos dois anos e meio.

As condições do mercado de trabalho desempenham um papel importante nas decisões de política monetária da Reserva Federal. Embora alguns analistas sugiram que o conselho da Fed planeia cortes significativos nas taxas em 2024, os economistas da Blackrock sugeriram que estas previsões poderiam ser exageradas. Falando aos repórteres, o analista-chefe de investimentos da Blackrock, Wei Li, observou que “algo terá que dar muito errado para que isso aconteça. Portanto, pensamos que a Fed irá cortar as taxas, provavelmente no segundo semestre do próximo ano, mas o número de cortes que conseguirá será um pouco menor em comparação com os anteriores ciclos económicos, as anteriores recessões.”

Na Austrália, a taxa de crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2023 foi de 2,1%, igualando a leitura do segundo trimestre e superando as expectativas dos analistas. O relatório do Australian Bureau of Statistics (ABS) atribuiu a taxa de crescimento mais forte do que o previsto às “despesas governamentais e investimento de capital”.

Decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá

O Banco do Canadá anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro no final do dia. Os economistas sugerem que o BoC manterá os seus custos de financiamento sob controle, uma vez que vários dados mostram que a inflação está a cair e o mercado de trabalho começou a sentir o calor das medidas de aperto da política monetária tomadas no primeiro semestre do ano.

Os analistas de mercado acreditam agora que o conselho do BOC cortará as taxas de juros em algum momento do segundo trimestre de 2024. Comentando sobre a próxima decisão sobre as taxas, os economistas do CIBC escreveram que “se o governador quiser manter a sua visão de que uma recessão não será necessária para chegar a um IPC de 2%, este não poderá aumentar a pressão sobre as taxas de juros numa economia que já apresentou crescimento médio zero nos dois trimestres anteriores. É fácil esquecer que o banco central tem uma decisão sobre taxas a anunciar, porque não há absolutamente nenhuma razão para esperar que as taxas de juro se alterem neste momento.”

NFP dos EUA em Novembro

Na tarde de sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics (BLS) vai publicar a pesquisa Nonfarm Payrolls de novembro. O relatório do NFP é sempre examinado por analistas de mercado, pois reflecte o estado e as condições do mercado de trabalho no país. Os mercados esperam que o número de NFP chegue a 185.000, superior ao número de 150.000 registado em Outubro.

Um valor superior ao previsto poderia fortalecer o dólar americano, uma vez que os analistas sugeririam que a Reserva Federal poderia reavaliar os seus planos de taxas de juro, embora a maioria dos economistas acredite que o conselho considera um corte nas taxas no primeiro trimestre de 2024. Pelo contrário, um valor inferior ao número esperado do NFP mostraria que o mercado de trabalho foi impactado pelas medidas políticas de aperto monetário.

