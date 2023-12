Conversas sobre a fusão entre Warner Bros. e Paramount: O que saber?

Dezembro 26, 2023 14:03

Durante esta semana, notícias sobre uma potencial fusão entre a Paramount Global (PARA.US) e a Warner Bros. Discovery (WBD.US) chegaram às manchetes dos jornais, gerando discussões sobre o futuro dos estúdios de Hollywood. Não é segredo que a mudança de hábitos dos telespectadores, impulsionada especialmente durante a era pandémica, faz com que os conselhos de administração dos maiores estúdios reconsiderem as suas estratégias para conseguirem sobreviver no futuro.

Neste artigo, vamos partilhar alguns insights sobre a potencial fusão destes estúdios de Hollywood que poderá mudar a indústria do entretenimento no futuro.

Warner Bros. e Paramount discutem potencial fusão

Reportagens na comunicação social sugeriram que o CEO da Warner, David Zaslav, e o CEO da Paramount, Bob Bakish, se reuniram em Nova Iorque para discutir uma potencial fusão entre os dois estúdios. Os repórteres da Axios mencionaram que o conselho da Warner Bros até contratou consultores bancários para examinar como o plano poderia concretizar-se.

A Warner Bros. Discovery é a maior empresa neste par, já que o seu valor de mercado ultrapassa os $29 mil milhões de dólares, enquanto o valor da Paramount está próximo de $10 mil milhões. Os analistas observam que a Paramount tem procurado encontrar parceiros há já algum tempo, uma vez que os seus níveis de endividamento aumentaram significativamente devido à sua expansão online. Pelo contrário, o CEO da Warner Bros. disse aos investidores há algumas semanas que estratégias de corte de custos e redução da dívida permitiriam à empresa gastar algum capital no crescimento do estúdio através de aquisições ou outros meios.

Um elemento adicional que poderia desempenhar um papel importante na potencial fusão é que, a Warner Bros. Discovery pode tornar-se parte de outro acordo dois anos depois da Warner Media e a Discovery se tornarem uma entidade. A Warner Bros. Discovery não foi capaz de fazer tais negócios, pois a sua última fusão em 2021 aproveitou os benefícios da estrutura de transação Reverse Morris Trust.

O que está a acontecer com os melhores estúdios de Hollywood?

Warner Bros. e Paramount são dois dos maiores estúdios de Hollywood. Os cinco grandes incluem Walt Disney Studios, Sony Pictures e Universal Studios. Os Big Five recebem anualmente de 80 a 85% da receita de bilheteria dos EUA. Todos os cinco foram fundados nas primeiras décadas do século XX.

Os serviços de streaming online que floresceram, especialmente durante a pandemia do coronavírus, como a Netflix, forçaram os Big Five a reconsiderar as suas estratégias quando se trata de produção e entrega de conteúdo.

Neste caso, o serviço de streaming Plus da Paramount poderia juntar-se ao popular HBO Max da Warner Bros. para combater o impacto da Netflix e do Disney Plus no mercado. A Netflix é um dos maiores players, com mais de 270 milhões de assinantes, um número significativamente superior aos 63 milhões da Paramount Plus e aos 95 milhões da Warner Bros Discovery.

A ruptura geracional afeta os grandes estúdios

Falando numa conferência organizada pelo New York Times no final de Novembro, o CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, disse que “a ruptura geracional que está a afectar a indústria exige decisões mais agressivas, mais duras e mais rápidas”.

Zaslav mencionou as dificuldades que os estúdios enfrentam, lembrando que “o momento” exige decisões muito difíceis, e muitas delas são impopulares. É um momento muito assustador, mas também emocionante por causa do que é possível. Fomos os primeiros a passar. Precisávamos ficar saudáveis ​​e construir um negócio real em torno desta empresa.”

Saiba mais sobre a Warner Bros. Discovery

A Warner Bros. Discovery demonstrou um desempenho robusto em 2023, ostentando um portfólio diversificado de canais. O US Networks Group da empresa, incluindo Discovery, Food Network, HGTV, ID e TLC, desempenhou um papel vital no aumento do sucesso do terceiro trimestre, com a TLC sendo classificada como a rede a cabo número 1 no horário nobre.

Além disso, a TNT garantiu uma parcela significativa de audiência no segundo trimestre. Marcas de estilo de vida e entretenimento, incluindo Animal Planet e Science Channel, contribuíram para o domínio da Warner Bros. Discovery, classificando-se entre as 10 principais redes de cabo no primeiro trimestre. A divisão desportiva da empresa, Discovery Sports, envolve 130 milhões de pessoas mensalmente através das suas marcas e plataformas desportivas.

O relatório trimestral de receitas da Warner Bros. Discovery mostrou o seu desempenho robusto, com uma contribuição substancial do seu segmento de redes, gerando $4,87 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023.

Quem é quem da Paramount Global

A Paramount Global exibiu um desempenho notável em 2023, marcado por um aumento substancial no total global de horas de visualização na Paramount+ e na Pluto TV, aumentando 46% no terceiro trimestre numa base anual.

O extenso portfólio da empresa, com marcas populares de consumo como CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central e BET, contribuiu para o seu sucesso. O crescimento da Paramount Global também se reflete na contagem de canais, ultrapassando 1.600 no terceiro trimestre de 2023.

Operar com os grandes estúdios para iniciantes

Rumores sobre fusões como esta entre a Warner Bros. e a Paramount podem movimentar os mercados, já que investidores e traders podem tentar tirar vantagem dos acontecimentos. Os traders principiantes podem sentir necessidade de reagir rapidamente, mas, como provavelmente não têm a experiência necessária, seria sensato abster-se e proceder com cautela.

Os traders iniciantes devem passar algum tempo a estudar os materiais educacionais, como artigos, guias de procedimentos, vídeos ou e-books, que podem ajudá-los a familiarizarem-se com o conceito de trading até começarem a ganhar experiência.

Mais uma coisa com a qual os traders iniciantes devem acostumar-se é o uso de ferramentas de gestão de risco. Erros de trading ou ações de trading não baseadas em dados podem resultar na perda de fundos valiosos. As ferramentas de gestão de risco fornecidas pelas corretoras, como ordens stop loss ou take-profit, são uma camada adicional de gestão de risco que é útil ao planear a sua estratégia de trading.

Educar-se como trader e aprender os fundamentos deve ser a sua principal prioridade como trader iniciante. Com a abundância de materiais educativos e ferramentas de gestão de risco, não há razão para não o fazer.

