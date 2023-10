O Iene Japonês e o nervosismo para intervenção

Outubro 06, 2023 23:50

Se gosta de notícias financeiras, é provável que no dia 4 de outubro tenha lido sobre como alguns analistas de mercado suspeitavam de uma possível intervenção do governo japonês para ajudar o iene japonês a ganhar força. As intervenções nos mercados cambiais relacionados com economias tão grandes não são habituais e certamente não são um evento que os meios de comunicação financeiros possam ignorar.

O que aconteceu e porquê? Leia nosso artigo para saber mais sobre a história das intervenções no mercado cambial relacionadas com o iene japonês e as razões por trás delas. Além disso, gostaríamos de salientar que o desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Japão recusa a divulgação de informações sobre potencial intervenção no mercado cambial

No dia 3 de Outubro, o iene japonês enfraqueceu ainda mais, sendo negociado ligeiramente acima da marca de JPY 150,00 face ao dólar americano, atingindo o seu nível mais baixo registado nos últimos 12 meses. No entanto, a moeda japonesa reagiu na sessão seguinte fortalecendo-se em quase 2% e elevando a taxa de câmbio USD/JPY para JPY 147,30.

Fonte: Gráfico Diário Admirals MetaTrader 5 - USD JPY.

Intervalo: 28 de junho de 2023 – 5 de outubro de 2023. Registo: 5 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

A rápida recuperação do iene fez com que muitos analistas cambiais sugerissem que o Ministério das Finanças do país desempenhou um papel ao intervir no mercado cambial para aumentar o valor da moeda. Analistas do UBS disseram aos repórteres da Reuters que “a sua intervenção aqui seria perfeitamente consistente com as recentes advertências de altos funcionários e com o comportamento passado. As autoridades poderão não conseguir inverter imediatamente a tendência nos mercados cambiais. No entanto, entrar no mercado em tamanho fornece um sinal forte e ajuda a ganhar tempo para que outras coisas se encaixem e que, com o passar do tempo, contribuam para o desenrolar da posição.”

Quando os repórteres financeiros perguntaram ao Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, se tinha ocorrido uma intervenção, este disse que não queria “comentar se o Japão fez alguma intervenção no mercado cambial”. Suzuki enfatizou que movimentos rápidos no mercado cambial são indesejáveis, acrescentando que a estabilidade é importante. O Ministro das Finanças do Japão não descartou quaisquer opções contra movimentos excessivos e reiterou que as taxas de câmbio deveriam ser definidas pelo mercado.

Deve-se notar que Suzuki mencionou que “apenas tomamos medidas que contam com a compreensão das autoridades dos EUA”. Há alguns dias, a secretária do Tesouro dos EUA e ex-chefe da Fed, Janet Yellen, disse que a aprovação dos EUA relativamente às intervenções do Japão no mercado cambial dependeria dos detalhes da situação.

O iene japonês e o histórico de intervenções

Se realmente ocorresse uma intervenção no mercado cambial, esta não seria a primeira vez para o Japão. No entanto, também não é uma tática habitual. Durante a crise financeira asiática (1997-1998), o Japão interveio directamente no mercado cambial para apoiar o iene, quando a taxa de câmbio entre o dólar americano e a moeda japonesa atingiu JPY 148,00 em Agosto de 1998.

Mais de uma década depois, em 2011, o governo japonês e o Banco do Japão apressaram-se a vender o iene japonês nos mercados cambiais, uma vez que a moeda tinha ganho demasiado terreno face à sua homóloga norte-americana, sendo negociada a JPY 82,87, um mínimo de 15 anos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal USD JPY.

Intervalo: 1 de novembro de 2017 a 5 de outubro de 2023. Registado: 5 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No início de setembro (7 de setembro) de 2022, o governo do Japão e o banco central expressaram as suas preocupações sobre o enfraquecimento do iene devido a movimentos “rápidos e unilaterais” no mercado cambial. Duas semanas depois, a decisão do Banco do Japão para manter taxas de juro ultra baixas resultaram numa nova intervenção para manter o valor do iene próximo dos níveis aceites, mas isso não foi suficiente, uma vez que em Outubro o par USD/JPY foi negociado a 151,94, o nível mais baixo registado nos últimos 32 anos.

Qual o motivo para uma intervenção das autoridades japonesas no mercado Forex?

Não é segredo nenhum que o mercado financeiro global tem sido afectado pelo aperto das políticas monetárias implementadas pelos grandes bancos centrais em todo o mundo. A Reserva Federal abriu o caminho ao aumentar os custos dos seus empréstimos para níveis nunca vistos em décadas, com o Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu a seguirem o exemplo.

A política da Fed fortaleceu o dólar americano face aos seus principais concorrentes. Embora os economistas tenham sugerido que a pausa no aumento das taxas poderia levar a cortes nas taxas no próximo ano, os dados provenientes do mercado de trabalho e da inflação subjacente indicam que o banco central dos EUA poderia manter as taxas neste nível elevado durante mais tempo do que inicialmente esperado.

Pelo contrário, o Banco do Japão (BoJ) ainda implementa uma política monetária frouxa, em linha com os anos anteriores, com a inflação ainda baixa, mas acima da meta de 2% do BoJ, quando comparada com outras grandes economias. No entanto, a força do dólar e o enfraquecimento do iene fizeram com que as empresas e os consumidores japoneses se queixassem, à medida que as empresas transferiam linhas de produção para o exterior e o custo da importação de bens aumentava.

Apoiar o iene japonês é uma decisão dispendiosa. Um relatório da Reuters sugeriu que o Japão detém 1,3 mil milhões de dólares em reservas em moeda estrangeira. O fortalecimento do iene exigiria gastar uma parte das reservas, o que poderia levar à seguinte questão: Quanto estaria o Japão disposto a gastar para apoiar a sua moeda?

Gestão de risco ao operar com o iene japonês

Ao começar a operar, há uma coisa que você realmente deve levar em consideração: operar envolve risco. Sendo um trader iniciante, provavelmente não terá a experiência e o conhecimento necessários para decidir o caminho correto ao operar. Além disso, os seus reflexos e compreensão do ambiente de trading podem não estar à altura dos padrões solicitados. Mas você não deve ficar desapontado.

Estudar a forma como o trading funciona e ter acesso às ferramentas corretas de gestão de risco pode ser um bom ponto de partida para traders iniciantes. Uma ampla variedade de materiais educativos relacionados com o trading, como e-books, guias de procedimentos e vídeos, estão disponíveis online, dando aos traders iniciantes a oportunidade de aprender mais e obter respostas às suas perguntas.

Quando se trata de ferramentas de gestão de risco, não há dúvida de que os traders iniciantes devem incorporá-las nas suas estratégias de trading. Graças a estas ferramentas você pode executar estratégias e definir limites que podem prejudicar possíveis perdas sem estar na frente do ecrã. Estudar como funcionam as ferramentas de gestão de risco é fundamental para qualquer iniciante que começa a explorar o mundo do trading, pois isso pode proteger os seus fundos e livrá-lo do de algum stress excessivo.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos.

