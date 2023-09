Índice de Dólar Americano em máximo de 10 meses com negociações de cortes de gastos no governo

Setembro 27, 2023 01:40

A última semana de Setembro já começou com os mercados globais a ajustarem as decisões da semana passada sobre as taxas de juro.

Nos EUA, o financiamento governamental é mais uma vez um tema de debate entre republicanos e democratas. No entanto, um relatório da Bloomberg sugeriu que os dois lados estão a fechar um acordo para evitar um potencial encerramento ('shutdown'). Entretanto, o dólar americano atingiu um máximo dos últimos 10 meses em relação a um cabaz de moedas.

A libra esterlina atingiu um mínimo de 6 meses em relação ao dólar americano na terça-feira, com a pausa do Banco da Inglaterra relacionada ao aumento das taxas e aos números do PMI piores do que o esperado publicados na sexta-feira, que colocaram pressão sobre a valorização da moeda.

EUA: Financiamento governamental em questão

Como as leis orçamentais expirarão no último dia de Setembro, uma paralisação do governo devido à falta de financiamento aproxima-se mais uma vez. Enquanto o tempo passa, um grupo de senadores republicanos prometeu equilibrar o orçamento do governo, tornando uma possibilidade de paralisação do governo, já que discordam do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que procura um acordo entre o seu partido e os democratas.

Uma paralisação do governo significaria uma pausa nos pagamentos dos funcionários federais dos EUA e o encerramento de uma série de serviços governamentais. Os investidores preocupam-se com o que significaria uma paralisação para o quarto trimestre fiscal num mercado de ações já frágil.

Governo japonês vai preparar pacote de apoio à economia

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, revelou na segunda-feira que instruiria o gabinete do país a preparar um pacote de apoio à economia. Kishida disse nas suas observações: “o objectivo é passar de uma economia baseada na redução de custos para uma economia com investimentos activos. O pacote económico visa proteger a vida das pessoas do aumento dos preços. O consumo privado e o capex carecem de força, sendo instáveis.”

O primeiro-ministro japonês não se esqueceu de se referir ao mercado cambial, reiterando que este deveria mover-se de forma estável, ao mesmo tempo que reflectia os fundamentos e acrescentando que o seu governo continuaria a monitorizar de perto os movimentos cambiais com elevado sentido de urgência, uma vez que movimentos cambiais excessivos seriam indesejáveis.

Lagarde: Mais fragilidade no terceiro trimestre é uma possibilidade

A chefe do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que os indicadores económicos sugerem que poderá ser registada mais fraqueza no terceiro trimestre do ano. Nas suas observações, Lagarde observou: “A menor procura de exportações da zona euro e o impacto das condições de financiamento restritivas estão a atenuar o crescimento, nomeadamente através da redução do investimento residencial e empresarial. O sector dos serviços, que até recentemente tinha sido resiliente, está agora também a enfraquecer. O mercado de trabalho manteve-se até agora resiliente, apesar do abrandamento da economia, com a taxa de desemprego a permanecer no seu mínimo histórico de 6,4% em Julho. Mas embora o emprego tenha crescido 0,2% no segundo trimestre, a criação de emprego no sector dos serviços está a moderar e a dinâmica geral está a abrandar.”

Na segunda-feira, o euro caiu para o nível mais baixo registado nos últimos seis meses face ao dólar americano.

