Indústria de energia solar sob pressão na Europa e nos EUA

Abril 20, 2024 20:39

Alguns dizem que a energia solar é um dos tipos de energia verde que pode nos ajudar a salvar o meio ambiente. Embora tenha havido um número crescente de investimentos em energia solar nos últimos anos, as empresas de energia solar parecem enfrentar pressão no que diz respeito às suas avaliações. As ações da energia solar sofreram à medida que as condições económicas em todo o mundo pesaram na trajetória da indústria.

Ao ler este artigo, você terá uma visão geral do que está acontecendo com as ações de energia solar, bem como obterá algumas previsões para o futuro do setor da indústria de energia solar.

UE promete proteger a indústria de energia solar

No dia 15 de abril, a Comissão Europeia (CE) revelou a sua proposta relativa à Carta Solar Europeia (ESC) em resposta aos desafios que a indústria transformadora solar da Europa enfrenta. O documento estabelece uma série de ações voluntárias a serem realizadas para apoiar o setor fotovoltaico da UE. No entanto, não menciona quaisquer tarifas comerciais da UE ou restrições às importações baratas de painéis solares, provenientes, por exemplo, da China.

A CE observou que apoiaria “a competitividade da indústria europeia de produção fotovoltaica e promoveria a criação de um mercado para produtos de alta qualidade que cumprissem elevados critérios de sustentabilidade e resiliência, no pleno respeito pelos objectivos climáticos e energéticos da UE”.

De acordo com um relatório do Politico, doze das maiores empresas que representam mais de 70% da produção de painéis solares da UE solicitaram o apoio da CE para desbloquear subsídios equivalentes a 880 milhões de euros nos próximos dois anos. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os países da UE instalaram níveis recorde de capacidade solar em 2023, 40% mais do que em 2022. No entanto, a maioria dos painéis e peças eram importações chinesas.

Indústria solar dos EUA preocupada com o seu futuro

Nos EUA, a indústria local de energia solar preocupa-se com o futuro num ambiente muito competitivo onde a China parece ter a vantagem. Os créditos fiscais para energia limpa ao abrigo da Lei de Redução da Inflação (IRA) do actual governo ajudaram as empresas da indústria solar a resistir à concorrência.

No entanto, alguns analistas sugerem que, com as eleições presidenciais dos EUA marcadas para Novembro, uma mudança de guarda em Washington poderá revelar-se negativa no que diz respeito aos subsídios ao abrigo do IRA.

O IRA está em vigor a partir de 2022. Um relatório publicado pelo Rhodium Group em 29 de fevereiro de 2024, mostrou que “o investimento em energia limpa e transporte nos EUA estabeleceu outro recorde no quarto trimestre de 2023, atingindo $67 biliões de dólares – um aumento de 40% em relação ao quarto trimestre de 2023”. 2022.” O relatório observa: “estimamos que um total de $34 biliões de dólares em investimentos federais – incluindo créditos fiscais, subsídios e o custo fiscal de empréstimos governamentais – foram destinados a projetos de energia limpa e transporte em todo o país no ano fiscal de 2023 (de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023). Houve $220 mil milhões em investimento total em projetos de energia limpa e transporte durante o mesmo período.

EUA restaurarão tarifas de importação de painéis solares?

Um relatório da Reuters de 17 de Abril sugeriu que o governo dos EUA está pronto para restaurar as tarifas de importação sobre a tecnologia importada de painéis solares. Deve-se notar aqui que houve uma isenção nos últimos dois anos, permitindo que a China, bem como outros países, evitassem pagar pelos produtos enviados aos EUA.

Os repórteres da Reuters citam fontes na Casa Branca e observam que essas medidas poderiam alimentar os planos da indústria solar relacionados à construção de mais de 40 fábricas de equipamentos solares no país. No seu anúncio, a Associação das Indústrias de Energia Solar (SEIA) disse que “esperamos que a Administração esteja preparada para apoiar diretamente o aumento da produção nacional de módulos solares, aumentando a quota tarifária sobre células”.

First Solar: 2024 será um bom ano?

A First Solar é uma empresa de tecnologia solar que oferece soluções de energia solar fotovoltaica (PV) nos Estados Unidos e internacionalmente. A empresa fabrica e vende módulos solares fotovoltaicos com uma tecnologia de semicondutores de película fina que fornece uma alternativa de baixo carbono aos módulos solares fotovoltaicos convencionais de silício cristalino que seus concorrentes tendem a usar.

Fonte: TradingView - Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros.

Com base no relatório da Reuters (17 de abril) sobre tarifas de importação, as ações da First Solar subiram 3% na Nasdaq. A First Solar é considerada a maior empresa solar dos EUA e tem visto uma série de superações das estimativas de lucros, especialmente quando se analisam os relatórios dos dois trimestres anteriores. No entanto, os analistas sugerem que as vendas da First Solar poderão não estar imunes às elevadas taxas de juro que prejudicam os orçamentos dos consumidores, especialmente nos EUA, onde é o principal grupo de clientes.

SolarEdge: Crescimento a longo prazo continua sendo alvo principal

A SolarEdge ganhou as manchetes no início de 2024, quando a equipe de gestão decidiu cortar 16% de sua força de trabalho global, com muitos dos empregos sendo em sua sede em Israel. Os cortes de empregos foram justificados como parte de um plano geral de reestruturação que inclui a interrupção da produção na sua fábrica no México e a redução da produção na China.

Comentando sobre os cortes de empregos, o CEO da SolarEdge, Zvi Lando, disse: “Continuamos confiantes no crescimento de longo prazo do mercado de energia solar… Essas mudanças não impactam nossa direção estratégica e prioridades e continuamos comprometidos em continuar a impulsionar a transformação da energia renovável. ”

A SolarEdge foi fundada em 2006 e atingiu um valor de mercado de $20 mil milhões de dólares antes de recuar para cerca de $3,8 mil milhões de dólares. Durante a apresentação dos resultados económicos do quarto trimestre de 2023, a administração da empresa disse que “olhando para o futuro, esperamos que a procura subjacente melhore no segundo e terceiro trimestre, dadas as melhorias sazonais típicas e a dinâmica do mercado discutidas anteriormente”.

Enphase Energy: Plano de reestruturação em andamento

A Enphase divulgará o seu relatório financeiro do primeiro trimestre de 2024 em 23 de abril. Um relatório do Yahoo Finance, citando Zacks Equity Research, disse que “Espera-se que o envio sólido de baterias apoiado por uma tendência sólida de demanda no mercado solar tenha contribuído favoravelmente para o crescimento da receita da ENPH. Em termos regionais, é provável que os Países Baixos, França, Alemanha e Europa tenham testemunhado uma procura acelerada no trimestre a ser divulgado, contribuindo assim para as receitas da empresa.”

De referir que, no quarto trimestre de 2023, a Enphase anunciou queda de receitas pelo terceiro trimestre consecutivo, sugerindo que uma queda nas vendas de equipamentos na Europa contribuiu para esta queda. A Enphase decidiu despedir 10% da sua força de trabalho global como parte do seu plano de reestruturação.

