Inflação na zona euro cai, BCE considera redução de balanço

Dezembro 05, 2023 04:41

O Banco Central Europeu (BCE) foi acusado de ter adiado a tomada de decisão contra as pressões inflacionárias observadas no outono de 2021. O debate ainda prossegue, pois alguns analistas sugerem que uma ação rápida poderia ter limitado o aumento da inflação e poderia ter evitado o banco central da zona euro de taxas de juro tão elevadas.

Embora a inflação global tenha diminuído nos últimos meses, a inflação subjacente permanece em níveis mais elevados. Embora a inflação caia, isso não parece impedir o BCE de sugerir que a política monetária poderá tornar-se ainda mais restritiva no futuro.

BCE considera redução do balanço

Nos últimos dias, os decisores políticos do BCE revelaram que consideram reduzir o balanço do banco central da zona euro mais cedo do que o previsto. O balanço do BCE está repleto de obrigações que foram compradas durante a última crise financeira e o período pandémico para despejar fundos nos mercados europeus que estavam em dificuldades.

Joachim Nagel, membro do conselho de administração do BCE, disse que o banco central da zona euro deveria reduzir o seu balanço. Isso poderia ser feito com a venda de muitos títulos que estão armazenados há já alguns anos. Os economistas pensam que a redução do balanço do BCE faria com que a oferta do mercado aumentasse e as taxas de juro permanecessem elevadas durante mais tempo, o que tornaria a moeda única mais forte face ao dólar americano.

Christine Lagarde, presidente do BCE, disse ao Parlamento Europeu (PE) que o banco poderá falar em interromper a última das suas compras de títulos antes do planeado, a fim de acelerar a redução do balanço. Alguns responsáveis ​​do BCE afirmaram que apoiam esta medida porque pensam que a compra de obrigações aumenta as pressões sobre os preços na Zona Euro. É importante saber que a Reserva Federal e o Banco de Inglaterra já não compram títulos.

Aperto Quantitativo ou Normalização do Balanço

Vender uma série de obrigações ou não reinvestir nelas criaria um excesso de oferta e uma queda nos seus preços, uma vez que a procura existente provavelmente não seria capaz de absorvê-las. Os economistas chamam este processo de “aperto quantitativo” e observam que a redução do balanço poderia ter o mesmo impacto que o aumento das taxas de juro. Por exemplo, quando a Reserva Federal decidiu reduzir o seu balanço em Agosto de 2023, alguns analistas afirmaram que uma redução de mil milhões de dólares equivaleria a aumentar os custos dos empréstimos em 0,25%. A redução do saldo do BCE poderá fortalecer o euro face ao dólar americano e à libra esterlina.

A inflação medida pelo IPC da zona euro cai em novembro mais do que o esperado

As estimativas rápidas de inflação medida pelo IPC em Espanha e França foram inferiores ao previsto em Novembro, enquanto a inflação global registou um aumento de 2,4%, superando as expectativas dos analistas.

Os analistas do ING observaram: “Estes apontam para uma queda maior do que o esperado na estimativa provisória de hoje da zona euro. Para o Banco Central Europeu, isso significa que 2024 poderá trazer um primeiro corte nas taxas. Ainda é questionável se isso acontecerá tão cedo quanto os preços atuais do mercado. Um primeiro corte na taxa está perto de ser totalmente descontado agora para abril. No geral, cerca de 110 pontos-base em cortes são descontados para o ano como um todo.”

Os economistas do Deutsche Bank Research salientaram que os números da inflação registaram uma queda maior do que o esperado, incluindo a inflação subjacente que permaneceu teimosamente elevada, apesar dos esforços do BCE durante os meses anteriores. Em declarações aos jornalistas, estes afirmaram que “pelo terceiro mês consecutivo, a inflação da Zona Euro surpreendeu hoje os mercados e os analistas fortemente no sentido descendente. Os dados instantâneos da inflação de Novembro confirmaram que as pressões sobre os preços estão a diminuir rapidamente em todas as componentes do cabaz de inflação. Esta impressão confirma que a inflação interna da Zona Euro está a abrandar muito mais rapidamente do que o previsto pelas previsões do BCE há alguns meses.”

Um relatório do Commerzbank foi menos optimista relativamente aos cortes nas taxas de juro na zona euro. Os analistas do banco alemão escreveram que: “Na Zona Euro, a inflação caiu 0,5 pontos percentuais para 2,4% em Novembro, uma queda muito mais forte do que o esperado. A queda acentuada da taxa de inflação dos serviços foi particularmente surpreendente. A inflação subjacente caiu mesmo de 4,2% para 3,6%. Os dados de preços de hoje poderão alimentar a especulação de que o BCE irá em breve reduzir a sua taxa de juro directora. No entanto, pensamos que é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação, dada a forte subida dos salários.”

