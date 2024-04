Inflação no Reino Unido atinge o mínimo de dois anos e meio, mas falha as expectativas

Abril 17, 2024 23:39

Dados provenientes do Reino Unido mostraram que a inflação global e a inflação subjacente caíram em Março, mas não corresponderam às previsões dos analistas. Alguns economistas sugerem que o conjunto de números acima do esperado poderá atrasar o momento do primeiro corte das taxas do Banco de Inglaterra (BoE). Antes da divulgação do relatório, os mercados previam um corte nas taxas de juro em Setembro.

A libra esterlina fortaleceu-se em relação ao dólar americano em 0,3% na manhã de quarta-feira, devido ao relatório de inflação.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse aos repórteres da CNBC que o conselho cortaria as taxas de juro se nada de extraordinário acontecesse, observando que “sujeito a nenhum desenvolvimento de choque adicional, será o momento de moderar a política monetária restritiva num prazo razoavelmente curto."

Relatório do IPC do Reino Unido, março de 2024

De acordo com as estatísticas publicadas pelo Office for National Statistics (ONS), a inflação global no Reino Unido caiu para 3,2% em Março, numa base anual. O valor foi ligeiramente superior à leitura de 3,1% prevista pelos analistas de mercado. A inflação subjacente também foi superior ao esperado, atingindo 4,2%.

Comentando os números da inflação no Reino Unido, os economistas da KPMG observaram que “as perspectivas gerais para a inflação permanecem globalmente positivas, mas existem vários riscos que podem causar um revés. É pouco provável que os dados de hoje movam o ponteiro do Banco de Inglaterra. Esperamos que a inflação retorne à meta ainda nesta primavera, o que aumenta a perspectiva de cortes nas taxas de juro a partir de junho.”

FMI: Economia global revela-se “surpreendentemente resiliente”

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriu que a economia mundial provou ser resiliente, superando as expectativas, apesar das duras condições económicas, tais como taxas de juro elevadas, inflação elevada e tensões geopolíticas. Os analistas do FMI esperam agora que o crescimento global atinja 3,2% em 2024, um aumento de 0,1% em comparação com a previsão de Janeiro.

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que a economia está a caminhar para uma chamada “aterragem suave”, observando que “apesar das previsões sombrias, a economia global permanece notavelmente resiliente, com um crescimento constante e a inflação a abrandar quase tão rapidamente como rosa."

A previsão da inflação global global prevê que a média anual de 6,8% em 2023 caia para 5,9% em 2024 e 4,5% em 2025, sugerindo que as economias avançadas estão preparadas para atingir a sua meta mais rapidamente do que as economias emergentes.

Relatório Nacional do IPC do Japão, março de 2024

No Japão, o consenso entre os economistas para o núcleo nacional do IPC, numa base anual, é cair de 2,8% para 2,7% e a inflação subjacente cair de 2,8% para 2,6%. Dado que o iene japonês se desvalorizou nas últimas semanas e os preços das matérias-primas subiram, a inflação global poderá aumentar nas próximas semanas.

Um relatório do ING divulgado em 11 de abril prevê que a inflação medida pelo IPC permaneça estável em 2,8% numa base anual. Os economistas do ING observaram que continuam optimistas no que diz respeito à recuperação cíclica da economia que está em curso.

Relatório de vendas no retalho do Reino Unido, março de 2024

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará na sexta-feira os dados das vendas no retalho do mês de março. Os analistas esperam que as vendas no retalho de março no Reino Unido cheguem a 0,3% na comparação mensal.

O valor total das vendas no retalho aumentou 3,5% em março numa base anual, de acordo com o monitor mensal de vendas do British Retail Consortium e da KPMG. Os números apresentados no relatório foram os melhores registados nos últimos dois anos. Os analistas da KPMG sugeriram que “à medida que Abril sinaliza grandes aumentos na base de custos do sector – através do aumento dos salários mínimos e aumentos das taxas comerciais para as grandes marcas de rua – os retalhistas esperam que a recuperação das vendas de Março seja mais do que apenas um aumento de Páscoa.

Teste as suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem risco na Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.