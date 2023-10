Inflação no Reino Unido permanece inalterada em setembro, foco no discurso de Powell

Outubro 19, 2023 00:29

A inflação medida pelo IPC no Reino Unido permaneceu inalterada em 6,7% em Setembro numa base anual, de acordo com dados publicados pelo Office for National Statistics (ONS). A inflação no Reino Unido ainda é a mais elevada entre o grupo de países do G7.

Comentando o relatório, a chanceler do Reino Unido disse que “a inflação raramente cai em linha reta, mas se mantivermos o nosso plano, ainda esperamos que continue a cair este ano”. A libra esterlina subiu ligeiramente em relação ao dólar americano após a divulgação do relatório.

Noutras notícias, a economia chinesa cresceu 1,3% no terceiro trimestre, superando as expectativas dos economistas. Economistas que falaram à Reuters sugeriram que a economia poderia crescer 5% este ano, em linha com a meta de crescimento definida pelo governo.

No Canadá, a inflação dos preços no consumidor caiu para 3,8% numa base anual em Setembro, abaixo das expectativas dos analistas de um valor de 4%.

Powell, da Fed, fará discurso em Nova Iorque

O chefe da Reserva Federal, Jerome Powell, fará um discurso no Fórum Económico de Nova Iorque na quinta-feira. Os comentários de Powell sobre a economia dos EUA poderão fornecer pistas sobre a próxima decisão de política monetária do Conselho da Fed, em 1 de Novembro.

Os economistas da ANZ sugeriram que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) poderia começar a cortar as taxas durante o terceiro trimestre de 2024. No seu relatório, observaram: “Até então, esperamos que a inflação subjacente esteja num caminho sustentável em direcção à meta e não haveria não há razão para o FOMC pressionar a economia com taxas reais mais elevadas.”

Decisão sobre taxas de juro do PBoC da China

Na sexta-feira, o PBoC anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. A economia chinesa parece estar em dificuldades desde o início do ano, quando o governo decidiu suspender as restrições da Covid-19. Os economistas sugerem que o banco central chinês não aumentará os custos dos empréstimos desta vez.

Ao proferir um discurso na última reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Governador do PBoC disse que o banco central forneceria apoio contínuo para aproveitar o aumento da dinâmica económica e impulsionar a procura interna. Ele também mencionou que “os factores positivos na operação económica da China estão a acumular-se e os pontos positivos aumentaram e espera-se que melhorem”.

Vendas no retalho do Reino Unido em setembro

O relatório de vendas do retalho de setembro será o último conjunto de dados do Reino Unido a ser divulgado pelo Office for National Statistics (ONS). Os analistas de mercado esperam que as vendas no retalho tenham permanecido estáveis, numa base anual, enquanto esperam uma queda de 0,1% na comparação mensal.

Um relatório do British Retail Consortium (BRC) divulgado na semana passada afirmou que as vendas a retalho abrandaram em Setembro, à medida que o elevado custo de vida continua a pesar nos orçamentos dos consumidores. A pesquisa do BRC mostrou que as vendas no retalho aumentaram 2,7% mensalmente, enquanto em agosto a taxa de crescimento foi de 4,1%. Os especialistas da KPMG observaram que “os consumidores continuarão a procurar bons negócios, com o preço a orientar as decisões de compra. Este será provavelmente um dos melhores trimestres que temos visto nos últimos anos, pois para alguns no sector, poderá determinar o seu futuro.”

