Mercados focam no relatório NFP dos EUA e dados fracos do PMI chinês

Junho 01, 2023 00:06

O relatório Nonfarm Payrolls de maio dos EUA, que será divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) na sexta-feira, será um dos relatórios de dados mais importantes para o restante desta semana. À medida que a pesquisa do NFP é levada em consideração pelo conselho de administração da Fed, os economistas aguardam para ver se o número final estará de acordo com a previsão.

De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (INSEE), a inflação nominal na França caiu para 6% em maio em uma base anual. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, observou que “a inflação está caindo e, na verdade, está caindo muito forte”, acrescentando que a economia do país deverá crescer 1,0% em 2023.

Na quinta-feira, o Eurostat publicará dados preliminares sobre a zona do euro e da inflação.

Relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA de maio de 2023

Espera-se que o relatório Nonfarm Payrolls May dos EUA chame a atenção de investidores e traders na sexta-feira. Analistas de mercado sugerem que 180.000 empregos foram adicionados à economia dos EUA no último mês da primavera. Deve-se notar que o relatório de empregos de abril mostrou 253.000 empregos adicionados à economia, superando de longe as expectativas de 179 mil.

No geral, a taxa de acréscimos na folha de pagamento continuou a diminuir nos últimos meses, acompanhada de uma queda no crescimento dos salários. Espera-se que outro relatório revele um pequeno aumento no desemprego, com a taxa chegando a 3,5% em maio.

Economistas do MUFG Bank sugerem que um forte relatório de empregos na sexta-feira poderia dar suporte ao dólar americano. Em seu relatório, eles mencionam que “assumindo que os políticos dos EUA não rejeitem surpreendentemente o acordo, a atenção do mercado deve voltar para a saúde do mercado de trabalho dos EUA na próxima semana, incluindo a divulgação do relatório do NFP na sexta-feira. O mercado de taxas dos EUA está se movendo para precificar uma probabilidade maior de outro aumento de 25 bps do Fed na reunião do FOMC do próximo mês, que agora é considerada mais provável do que improvável. Outro forte relatório de emprego esta semana reforçaria ainda mais essas expectativas e encorajaria um USD mais forte no curto prazo”.

Dados preliminares do CPI da zona do euro

Na quinta-feira, o Eurostat divulgará dados preliminares sobre o índice harmonizado de preços ao consumidor da zona do euro em maio. Alguns especialistas de mercado sugerem que a inflação nominal pode cair para 6,3% em uma base anualizada. Se confirmado, o número seria 0,7% menor que o de abril. Os preços básicos ao consumidor também devem cair para 5,5%.

Analistas da Moody's disseram em seu relatório que “também deve haver um leve efeito negativo do segmento de alimentos à medida que as pressões de custo diminuem gradualmente, no entanto, esperamos que a inflação anual permaneça inalterada em 5,6%, já que um aumento na inflação de serviços compensa um declínio no núcleo da inflação de bens.”

PMIs chineses em maio

O National Bureau of Statistics (NBS) publicou seu relatório PMI de manufatura de maio, que mostrou que o PMI caiu para uma baixa de cinco meses de 48,8, indicando que a atividade fabril encolheu mais rápido do que o previsto. O PMI não manufatureiro caiu de 56,4 para 54,5.

Os economistas do Citi escreveram em um relatório: “A demanda insuficiente pode ser a maior preocupação agora, e há causas cíclicas e estruturais para isso. O impulso inicial da reabertura do setor de serviços pode estar diminuindo.”

Analistas do HSBC disseram a repórteres da CNBC que a combinação de fraca demanda por mão de obra e bens pode forçar o banco central chinês a agir.

Eles observaram que “a maneira como vemos as coisas é que a China terá que implantar um pouco mais de estímulo fiscal, um pouco mais de flexibilização direcionada também. No final das contas, o desemprego, especialmente entre os jovens da população, é muito alto, e eles terão que reduzi-lo para atingir suas metas de crescimento daqui para frente”.

Inflação mensal australiana sobe em abril

Um conjunto de dados publicados pelo Australian Bureau of Statistics (ABS) revelou que a inflação mensal na Austrália aumentou mais do que o previsto em abril, chegando a 6,8% anualmente. O relatório revelou que as subidas de preços mais significativas foram registadas na habitação, alimentação e bebidas e transportes.

Alguns analistas de mercado observaram que, embora o relatório trimestral de inflação do CPI chame mais atenção ao revisar as condições econômicas australianas, o aumento dos preços ao consumidor não é uma boa notícia para o Reserve Bank of Australia.

