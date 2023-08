Mercados aguardam decisão de taxa do BoE e relatório NFP nos EUA

Agosto 03, 2023 00:38

O anúncio da taxa de juro do Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira e o relatório Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA, a ser publicado na sexta-feira, estarão no centro das atenções para o resto da semana. Como ambos os eventos financeiros estão relacionados com duas das maiores economias do mundo, os economistas irão analisar os dados que os acompanham para poder prever as ações futuras da Reserva Federal e do BoE.

Nos EUA, a agência Fitch cortou no rating do país para AA+ de AAA. Os seus analistas disseram que “os repetidos impasses políticos sobre o limite da dívida e as resoluções de última hora corroeram a confiança na gestão fiscal”.

Decisão da Taxa de Juro do Banco de Inglaterra (BoE)

Os jornalistas financeiros chamam a isto de “Super quinta-feira”. Uma coisa é certa: a maioria dos analistas de mercado vai preparar-se para ouvir a decisão do conselho de administração do BoE sobre as taxas de juro. Uma pesquisa da Reuters entre economistas mostrou que a maioria espera que o banco central do Reino Unido aumente os custos dos empréstimos em 25 pontos-base. O relatório da Reuters escreve: “As expectativas para as taxas máximas do BoE atingiram 6,5% em 11 de julho, depois dos dados mostrarem um crescimento salarial recorde. Mas estes recuaram após uma queda maior do que o esperado na inflação dos preços ao consumidor. Os investidores agora estão divididos de maneira bastante uniforme entre um máximo de 5,75% ou 6% no final deste ano ou no início de 2024.”

Economistas do Crédit Agricole sugeriram numa nota aos investidores que a libra esterlina poderia receber um impulso se o BoE parecer mais agressivo do que o esperado. A nota escreve que “os mercados de taxas do Reino Unido estão atualmente a prever um aumento de taxa de mais de 25 bps na próxima reunião do BoE. Esta expectativa significa que muitos dos potenciais vantagens de tal aumento de taxa já podem ser levados em consideração no preço atual da libra esterlina. Dadas as expectativas atuais do mercado, para que a libra testemunhe um impulso de curto prazo, o MPC precisaria de entregar uma decisão ou declaração de uma política mais agressiva do que o mercado antecipa”.

NFP dos EUA para julho de 2023

A semana será encerrada com o relatório de julho das Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA, publicado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). O conjunto de dados das NFP revela a força do mercado de trabalho e da economia e é levado em consideração pela Fed e economistas ao avaliar o sucesso da política monetária implementada.

Analistas de mercado prevêem que o número de NFP caia para 200.000, um pouco menos do que a leitura de 209.000 em junho. Deve-se notar que a previsão é significativamente menor do que a média móvel de 12 meses de 316.000. Se o número do NFP chegar a 200.000 como previsto, isto significaria que a economia está a arrefecer, incluindo pressões inflacionárias. Se o valor for maior do que o previsto, pode desencadear uma resposta da Fed na sua próxima reunião, o que significa aumentar novamente os custos dos empréstimos.

Vendas no retalho da zona euro em junho

Na manhã de sexta-feira, o Eurostat divulgará dados sobre as vendas no retalho da zona euro para o mês de junho. Analistas de mercado sugerem que as vendas no retalho caíram 1,7% anualmente, mas subiram 0,2% mensalmente. O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas várias vezes nos últimos meses tentando combater as pressões inflacionárias. Como resultado, o custo de vida aumentou com grandes grupos de consumidores lutando para sobreviver.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.