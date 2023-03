Platina - Irá brilhar em 2023?

Março 04, 2023 00:40

O trading de platina e as flutuações de preços do metal costumam ser um dos destaques das notícias financeiras. A platina é uma das commodities mais populares entre os traders. A platina pertence ao grupo dos metais preciosos. Os traders iniciantes podem perguntar-se por que motivo a platina é um assunto muito falado ultimamente. Este blog tem como objetivo fornecer informações significativas sobre a platina, expandindo assim os seus horizontes no trading.

O que é a Platina?

A platina é um metal raro e estável que, devido às suas diversas e distintas características químicas e físicas, é frequentemente usado em jóias, bem como em aplicações médicas, elétricas e químicas.

A platina é um dos elementos mais raros na crosta terrestre. Pode ser encontrado em algumas minas de níquel e cobre, além de algumas jazidas nativas, a maioria localizada na África do Sul, responsável por cerca de 80% da produção mundial. Como resultado da sua raridade na crosta terrestre, apenas algumas centenas de toneladas são produzidas a cada ano. Devido às várias aplicações significativas que possui, o seu valor é muito alto e é uma das commodities de metais preciosos mais importantes.

Mais de metade da platina extraída é utilizada em conversores catalíticos, peças de automóveis que transformam gases perigosos em emissões menos tóxicas. De acordo com dados da United States Geological Survey (USGS), mais de 30% das 8,53 milhões de onças de platina produzidas globalmente a cada ano vêm de fontes recicladas.

Trading de Platina: flutuações de preço

Os preços da platina caíram quase 27% em 16 de março de 2020, atingindo um mínimo de 18 anos, quando os investidores largaram os metais preciosos em troca de dinheiro depois do segundo corte de emergência da taxa de juro da Reserva Federal não conseguir acalmar os receios do coronavirus nos mercados.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD Gráfico mensal capturado em 2 de março de 2023. Intervalo: 1 de janeiro de 2018 - 2 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

A platina 'spot' começou 2022 em torno de $957 a onça. A guerra na Ucrânia impulsionou os preços da platina, que chegaram a $1121 a onça em 27 de fevereiro, quando os países impuseram sanções contra a Rússia, o segundo maior fornecedor do mundo depois da África do Sul.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) vs USD Gráfico diário capturado em 2 de março de 2023. Intervalo: 7 de outubro de 2022 - 2 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No entanto, os preços da platina caíram nos meses seguintes, atingindo um mínimo de 2022 em 28 de agosto ($837 a onça). Durante os últimos meses de 2022, os preços da platina recuperaram algum terreno e terminaram o ano em cerca de $1068 a onça.

Commerzbank: potencial de valorização limitado no curto prazo

Os analistas do Commerzbank escreveram no seu relatório: “Vemos apenas um potencial de valorização limitado no curto prazo. A platina deve ser negociada a $1050 até meados do ano que vem. Com o aumento do preço do ouro, a platina deve continuar a ganhar na segunda metade do ano e ser negociada a $1150 no final do ano. A diferença de preço em relação ao ouro seria então de $700, o que significaria que a platina alcançaria, até certo ponto, o ouro.”

Mitsubishi Corporation: A platina é essencial para a transição para a energia verde

A platina é um metal crítico usado na eletrólise, o processo de separação do hidrogénio das moléculas de água. De acordo com alguns analistas de energia, a procura de hidrogénio como parte da transição para a energia verde pode fornecer suporte de longo prazo para a platina. Os analistas de metais preciosos da Mitsubishi Corporation escreveram na sua previsão de perspectivas para 2023: "A platina continuará a atrair novas compras e possivelmente o interesse de investimento no setor de hidrogénio".

Défice de oferta de platina em 2023?

Analistas de mercado do Standard ICBC Bank observaram num relatório incluído na pesquisa LBMA de 2023 que “do lado da oferta, a produção de minas de platina permanecerá restrita em 2023 devido a quedas de energia e manutenção em minas na África do Sul. O mercado global de platina mudará para um défice este ano.”

De acordo com a previsão de preço da platina da TD Securities para 2023, o preço da platina pode cair para $875 no primeiro trimestre de 2023, mas depois subir para $1100 no final do quarto trimestre.

Educação e traders iniciantes

Estar ligado ao trading vem com um risco. Os traders iniciantes devem saber que os mercados financeiros podem ser muito voláteis, com preços às vezes flutuando mais rápido do que o esperado. Esta volatilidade pode criar oportunidades, mas também pode gerar riscos elevados. Como os traders iniciantes são inexperientes, a possibilidade de erros aumenta drasticamente. Erros estes que podem levar à perda de fundos que deram muito trabalho a ganhar.

A construção de uma estratégia de trading abrangente deve incluir uma gestão de risco. No entanto, como é possível projetar uma estratégia de trading correta se está apenas a começar a explorar o mundo do trading? A melhor ideia é estudar os fundamentos. Deverá aprender os termos básicos de trading e como as condições de trading podem afetar a sua estratégia.

Existe uma vasta gama de recursos disponíveis online para si. Recursos como webinars, seminários, e-books e artigos preparados por especialistas do setor são fornecidos por algumas corretoras. O seu principal objetivo deverá ser ler e entender como funciona o trading e como pode mitigar riscos usando ferramentas de ponta para uma gestão de risco. Concentre-se em melhorar o seu conhecimento de trading. Assim, será mais fácil construir uma estratégia e utilizar ferramentas de gestão de risco para reduzir a possibilidade de colocar em risco o seu orçamento e metas financeiras.

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.