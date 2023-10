Operar com Coinbase após obter licença em Singapura

Outubro 06, 2023 21:58

A Coinbase obteve uma licença importante em Singapura, o maior centro de criptomoedas da Ásia. Foi concedida uma licença de Instituição de Pagamento Principal pela Autoridade Monetária de Singapura para que possa oferecer serviços de pagamento usando tokens digitais. Saiba mais sobre o que esse desenvolvimento pode significar para o valor e as previsões dos analistas abaixo:

Ação: Coinbase Global Inc (Class A) Símbolo Conta Invest.MT5: COIN.US Data da Ideia: 2 de outubro 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $87 Preço-alvo: $145 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Coinbase obtém licença de “grande instituição de pagamento” em Singapura

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concedeu permissão à bolsa de criptomoedas, Coinbase, para oferecer serviços de pagamento a instituições e investidores individuais em tokens digitais. Singapura é agora considerada o centro asiático para criptomoedas, uma vez que as autoridades agiram rapidamente para fornecer uma licença e uma estrutura para a utilização de tokens digitais.

A maior bolsa de criptomoedas listada do mundo recebeu aprovação inicial no ano passado, mas agora foi confirmada pelo regulador do país. Com cerca de 30% dos singapurianos possuindo criptomoedas, poderia ser uma adição interessante ao mercado para a bolsa listada.

No mês passado, a Autoridade Monetária de Singapura declarou que muitos dos seus requerentes de licença não tiveram sucesso, uma vez que licencia apenas empresas de criptomoedas com controlos rigorosos de combate ao branqueamento de capitais.

Embora este seja um grande passo para a base de clientes da Coinbase e no seu caminho para se tornar líder na Ásia, como em tudo, existem riscos. Sendo a maior bolsa de criptomoedas dos EUA, ainda está travar uma batalha com o regulador dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC). No entanto, obteve a aprovação da National Futures Association para oferecer futuros de criptomoedas aos traders de retalho.

Além da heterogeneidade do quadro regulamentar para as criptomoedas e os seus mercados, existe uma subprocura por tokens digitais. A maioria das criptomoedas estão a ser negociadas muito baixas até agora neste ano e bem abaixo de seus máximos históricos. Portanto, o menor volume de trading de criptomoedas significa uma queda na receita para empresas como a Coinbase, que beneficiam de taxas de transação.

Como consequência, a incerteza é evidente para os analistas, cujas opiniões díspares mostramos de seguida.

Previsão de ações da Coinbase: o que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para os últimos 3 meses de previsão de ações da Coinbase, existem atualmente 6 avaliações de compra, 9 de retenção e 6 de venda para as ações. A previsão de preço mais alto para as ações da Coinbase é de $145 dólares, com o preço-alvo mais baixo colocado a $27.

O preço-alvo médio das ações da Coinbase é de $82,74 dólares.

Fonte: TipRanks, 2 de outubro de 2023

Ideia de trading para operar o preço das ações da Coinbase

Um exemplo de ideia de trading para operar o preço das ações da Coinbase poderia ser o seguinte:

Compre a ação se ela exceder o máximo de $87 dólares para permitir a volatilidade;

Defina o preço-alvo abaixo do máximo esperado pelos analistas, em $145 dólares;

Mantenha o risco no mínimo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Coinbase:

Se atingir preço-alvo = lucro potencial de $580 [($145 - $87) * 10 ações].



Relembramos que os mercados movem-se nos dois sentidos e é pouco provável que o preço suba linearmente, podendo até cair muito antes de subir, principalmente considerando o quão distante está do seu preço de OPI (oferta pública inicial), ou IPO na sigla em inglês.

Portanto, certifique-se de gerir adequadamente o seu risco e levar em consideração o valor a perder numa operação e os riscos e custos que isso acarreta.

Como comprar ações da Coinbase em 4 passos

