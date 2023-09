Operar com Leu Romeno: O que saber?

Setembro 09, 2023 02:52

A Roménia foi membro do Bloco de Leste durante muitas décadas, mas as coisas parecem ter mudado desde que o país aderiu à União Europeia (UE), especialmente no que diz respeito às condições económicas. À medida que a economia romena se fortalece, operar com o leu romeno (RON) contra as principais moedas parece estar a tornar-se uma opção para alguns traders.

Neste blog, vamos partilhar consigo alguns pontos de vista importantes sobre o leu romeno e a economia romena que podem ser úteis para um trader de moeda.

Economia da Roménia, o Banco Nacional Romeno e o Leu

A Roménia tornou-se membro da UE em 2007, após anos de dificuldades económicas. O acesso aos fundos da UE e as reformas económicas ajudaram a fortalecer a economia romena. De acordo com o relatório World Economic Outlook publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB romeno deverá crescer 2,4% em 2023, reavaliando em baixa a sua previsão anterior que sugeria um crescimento de 3,1%. Os analistas do FMI prevêem que o PIB romeno cresça 3,7% em 2024.

A Roménia, tal como a maioria dos países do velho continente, tem sido atormentada por elevados números de inflação nos últimos meses. Prevê-se que os preços ao consumidor aumentem 10,5% em 2023, antes de a taxa cair para 5,8% em 2024.

A Comissão Europeia sublinhou que “no geral, o PIB real deverá crescer 3,2% em 2023 e 3,5% em 2024. Os riscos para as previsões estão inclinados para o lado negativo, uma vez que os atrasos na implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) podem reduzir investimentos. A inflação média medida pelo IHPC deverá cair para 9,7% em 2023 e para 4,6% em 2024, mas os riscos são ascendentes, uma vez que as pressões para o aumento salarial são elevadas.”

O Banco Nacional da Roménia (Banca Națională a României - BNR) foi criado em 1880. O objectivo principal do BNR é garantir e manter a estabilidade de preços, conceber e implementar a política monetária e a política cambial, ao mesmo tempo que emite o leu romeno.

O primeiro leu romeno foi emitido em 1867. Um facto interessante é que o leu romeno foi brevemente a unidade monetária menos valorizada do mundo durante alguns meses em 2005, mas muita coisa mudou desde então. A Roménia ainda não faz parte da zona euro, uma vez que o plano para a adopção da moeda única adiou a data prevista para 2026.

Operar com o Leu Romeno: Desempenho da Moeda

O leu romeno já viu dias melhores, como pode ser visto no gráfico mensal abaixo. A moeda romena atingiu um máximo de vários anos em relação ao dólar americano, sendo operada a RON 4,39 em abril de 2020.

Fonte: Gráfico Mensal Admirals MetaTrader 5 - USD RON.

Intervalo: 1 de outubro de 2017 a 7 de setembro de 2023. Registo: 7 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Durante 2020, o leu romeno recuperou algum terreno face à moeda dos EUA, mas começou a enfraquecer novamente no segundo semestre de 2021. Em 1 de setembro de 2022, o leu foi negociado a RON 5,05 face ao seu homólogo dos EUA.

Fonte: Gráfico Diário Admirals MetaTrader 5 - USD RON.

Intervalo: 20 de fevereiro de 2023 a 7 de setembro de 2023. Registo: 7 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O gráfico diário acima mostra que o leu romeno ganhou alguma força com a taxa de câmbio do USD RON flutuando entre 4,4 - 4,6 em 2023.

O que dizem os analistas sobre o leu romeno e o desempenho da economia

Os analistas do ING expressaram a sua preocupação relativamente ao crescimento económico da Roménia. No seu relatório de meados de Agosto, escreveram: “Tínhamos uma previsão de crescimento do PIB de longa data de 2,5% para 2023. Embora os dados detalhados previstos para 7 de Setembro possam lançar uma luz diferente sobre a dinâmica do crescimento, já estamos a rever a nossa previsão de crescimento do PIB para 2023 é de 1,5%, mantendo 2024 em 3,7%.

O relatório incluiu comentários sobre a implementação da política monetária do NBR, observando: “dependendo das especificidades da revisão orçamental prevista para o final deste mês, os riscos podem ser ligeiramente distorcidos para o lado negativo. Acreditamos que o NBR ainda não está a contemplar o momento para um pivô conciliatório, apesar das declarações conciliatórias mais frequentes provenientes de outros bancos centrais da região. Mantemos a nossa visão de um primeiro corte da taxa no primeiro trimestre de 2024, com uma taxa básica de 5,5% até ao final de 2024.”

Comentando o conjunto de dados financeiros de 7 de setembro relacionados à economia romena, os economistas do Erste Bank disseram que reafirmaram a sua previsão de crescimento do PIB para o ano fiscal de 2023 em 2,1%. O seu relatório observou: “O crescimento económico foi confirmado em 0,9% trimestralmente e 1,1% anual. A Roménia parece ter um dos ritmos de crescimento trimestral mais rápidos da região no 2T23, embora o número anual tenha desacelerado pelo segundo trimestre consecutivo no 2T23, após atingir o pico no 4T22, uma tendência que deverá continuar nos trimestres seguintes. Para 2024, prevemos uma recuperação na expansão do PIB para 4,2% em termos anuais, impulsionada pelo consumo, devido ao impacto desfasado do crescimento dos salários reais e aos efeitos colaterais dos investimentos estatais.”

Os analistas de mercado do BCR Bank sugeriram que o leu romeno não enfraquecerá este ano em mais de 2-2,5%, em média, em comparação com a média do ano passado. O economista-chefe do BCR disse que “acreditamos que o leu irá enfraquecer para 5,05 por euro até ao final do ano, uma vez que o declínio acentuado da inflação permite ao banco central permitir alguma fraqueza da moeda para desencorajar empréstimos em moeda estrangeira ao sector empresarial, o que aumentaram recentemente devido à crescente diferença entre as taxas de juro.”

Gestão de risco ao operar com o leu romeno

Se desejar adicionar o leu romeno à sua carteira de trading, deve ter em mente que existe um certo risco ao operar moedas ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Ser um trader iniciante significa que pode não ter o conhecimento necessário para identificar quando parar de operar ou quais movimentos podem beneficiar a sua estratégia.

Aprender como operar deve ser o seu objetivo principal. Se quiser saber como a resposta é bastante simples. Estudar como funciona o trading é algo que todo o novo trader deve colocar em primeiro lugar na sua lista. Corretoras de Forex e centros educativos de trading oferecem uma ampla variedade de materiais educativos, como webinars, e-books, seminários, blogs, etc., que podem ajudar os traders iniciantes a entender como funciona o trading e as possíveis armadilhas.

A gestão de risco é outra coisa que os traders iniciantes não devem ignorar. As plataformas de trading modernas apoiam os traders com ferramentas avançadas de gestão de risco que podem ajudá-los a reduzir as suas perdas em caso de recessão do mercado. Deve-se observar que as ferramentas de gestão de risco não eliminam os riscos, mas podem ajudá-lo a proteger os fundos, mesmo no caso de algum erro de trading da sua parte. Portanto, as ferramentas de gestão de risco não devem ser ignoradas pelos traders iniciantes que desejam aproveitar a experiência de trading sem perder os fundos necessários no processo.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.