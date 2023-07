Operar com Dólar Canadiano: O que saber?

Julho 14, 2023 22:30

O símbolo do dólar ($) é um dos mais famosos do mundo. O dólar canadiano e o dólar australiano são os dólares mais populares depois da sua contra-parte americana. Os pares do dólar canadiano com o dólar americano, o euro e a libra esterlina são frequentemente adicionados às carteiras dos traders como forma de diversificar as suas estratégias.

Deve-se notar que o Canadá é o quarto maior produtor e exportador de petróleo do mundo. O Canadá também possui vastos recursos de gás natural, minerais, madeira etc., então alguns economistas observam que a moeda canadiana tende a ser correlacionada com os preços das commodities.

Com o nosso blog, terá a oportunidade de conhecer o dólar canadiano lendo algumas informações interessantes sobre este, bem como algumas previsões partilhadas por importantes instituições.

O dólar canadiano e o Banco do Canadá

O dólar canadiano (ou dollar canadien em francês) é a moeda oficial do Canadá. O símbolo do dólar canadiano é o $, o seu código é CAD, enquanto alguns traders tendem a chamá-lo de "Loonie", um apelido dado pela imagem de um mergulhão comum na moeda de um dólar. Em 1867, a Província do Canadá, Nova Brunswick e Nova Escócia uniram-se numa só federação chamada Canadá. Como resultado, as suas respectivas moedas foram fundidas num único dólar canadiano. O dólar canadiano é a sétima moeda mais operada no mundo, segundo a pesquisa do Bank for International Settlements (BIS).

O Banco do Canadá (BoC) foi fundado em 1934. A missão do conselho de administração do BoC é conduzir a política monetária e promover um sistema financeiro seguro e eficiente. O conselho do BoC reune-se oito vezes ao ano para decidir sobre taxas de juro e assuntos relacionados com a implementação da sua política monetária.

Banco do Canadá aumenta as taxas de juro

A 12 de julho, o BoC anunciou a sua decisão de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base. Foi a décima subida de juros desde março de 2022, levando as taxas ao patamar mais alto registado nos últimos 22 anos. A medida do BoC estava alinhada com as expectativas dos economistas, já que aumentar os custos dos empréstimos é uma forma de controlar uma economia superaquecida que enfrenta altos índices de inflação e um forte mercado de trabalho.

O governador do BoC, Tiff Macklem, disse numa entrevista coletiva após a reunião que o banco espera que a inflação diminua, mas que pode levar até meados de 2025 para atingir a meta dos 2%. O chefe do BoC também mencionou que seria muito cedo para falar sobre qualquer corte nas taxas de juro, levando em consideração as atuais condições económicas.

Desempenho do Dólar Canadiano

Houve flutuações significativas na taxa de câmbio do valor do dólar canadiano em relação ao dólar americano nos últimos três anos. A moeda canadiana atingiu um mínimo de 4 anos no início de março de 2020, sendo operada a $1,40.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal de USD CAD.

Intervalo: 17 de abril de 2018 a 12 de julho de 2023. Registo: 12 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O Loonie recuperou, atingindo um máximo de 6 anos em maio de 2021, sendo operado a $1,20 em relação ao dólar americano, mas desde então tem vindo a perder terreno.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário USD CAD.

Intervalo: 17 de abril de 2023 a 12 de julho de 2023. Registo: 12 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O dólar canadiano teve um desempenho intermediário entre os principais do G10 no primeiro semestre do ano. O aumento da taxa em 12 de julho e as expectativas em relação a uma política monetária mais apertada ajudaram o valor do dólar canadiano a crescer em relação ao seu equivalente americano.

Operar o dólar canadiano: O que dizem os analistas?

Os economistas da TD Securities sugeriram que o dólar canadiano poderia tirar vantagem de uma possível queda do dólar americano na segunda metade do ano. “Para o CAD, é provável que pegue os ventos favoráveis ​​da fraqueza mais ampla do USD, o que provavelmente levará a uma mudança para 1,30 num futuro próximo. Dito isto, lembre-se de que o BoC manterá a adesão à dependência de dados como outros bancos centrais. Por sua vez, dificilmente se comprometerão com outra caminhada, deixando a porta aberta para que esta seja a última. Com isso em mente, também achamos que o CAD pode perder parte de seu apelo nos cruzamentos de moeda, dada a nossa perspectiva de desaceleração do crescimento dos EUA no segundo semestre. A desaceleração mais profunda do USD que esperamos no segundo semestre certamente beneficiará o CAD, mas não será a melhor maneira de lançar uma desaceleração mais profunda no USD”, observaram.

Os analistas da Macquarie Futures USA não parecem muito otimistas com o crescimento da economia canadiana no segundo semestre. “A nossa visão pessimista para o segundo semestre de 2023 continua baseada na perspectiva de que o Canadá sofrerá uma desaceleração mais severa do que os EUA. O aumento das taxas já aconteceu e as famílias começarão a sentir o aperto à medida que as hipotecas pré-fixadas são roladas a taxas mais altas. Até agora, esse efeito foi adiado, pois os bancos tentam estender a duração das novas hipotecas para aliviar o fardo de pagamento das famílias excessivamente endividadas. Mas isso tem os seus limites”, escreveram no seu relatório.

Os especialistas em moeda do ING enfatizam que o dólar canadiano pode ser afetado por uma possível revisão negativa da previsão de crescimento económico dos EUA. No relatório do banco holandês, estes escreveram que “a nossa previsão pré-BoC para USD/CAD tinha 1,30 como meta para o final do 3T. Agora pensamos que a probabilidade de 1,30 ser atingido no início deste verão é bastante elevadas. No final do ano, uma reavaliação negativa nas expectativas de crescimento dos EUA e os possíveis cortes da Fed no final de 2023 podem impactar negativamente o CAD, e esperamos que fique atrás de outros pró-cíclicos no final do ano. Mas o novo aperto do BoC significa que o USD/CAD pode ser operado mais perto de 1,25 do que de 1,30 até ao final do ano.”

Os preços das commodities caem para impactar o Loonie?

Analistas de mercado da divisão de mercados da NBC observaram que uma potencial desaceleração económica global poderia pesar sobre os preços das commodities, enfraquecendo as exportações do Canadá e, assim, colocando o dólar canadiano num caminho mais fraco.

No seu relatório, estes disseram: “O dólar canadiano foi a quinta moeda principal com melhor desempenho em relação ao dólar no primeiro semestre de 2023. Um dos principais impulsionadores da valorização do CAD no primeiro semestre do ano foi o aperto significativo dos diferenciais das taxas de juro do Canadá e EUA. Na ausência de um aumento nas taxas de juro, as perspectivas para o dólar canadiano dependerão cada vez mais dos preços das commodities. Isto pode-se traduzir num Loonie mais fraco nos próximos meses.”

Trading do dólar canadiano e gestão de risco

Alguns traders preferem adicionar os pares do dólar canadiano ao dólar americano (CAD para USD), ao euro (CAD para EUR) e à libra esterlina (CAD para GBP) ao seu portfólio. O dólar canadiano está entre as moedas mais populares no mercado global devido ao tamanho da economia canadiana, bem como à sua força, já que o Canadá é membro do G7. A questão que surge é se os traders iniciantes devem incorporar a moeda canadiana no seu arsenal.

Operar com o dólar canadiano, como acontece com todos os pares de moedas, requer prática e construção de uma estratégia que inclui o uso de ferramentas de gestão de risco. Os traders iniciantes devem estudar o mercado cuidadosamente e projetar uma estratégia que esteja alinhada com os seus objetivos financeiros.

Minimizar os riscos exige que os traders iniciantes aprendam a usar as ferramentas certas fornecidas pelas corretoras. Uma ampla variedade de materiais educativos disponíveis online, como blogs, seminários e webinars, podem ajudá-lo a melhorar o seu conhecimento de trading e evitar possíveis armadilhas. Aprenda a usar as ferramentas de gestão de risco para reduzir os riscos de trading que podem comprometer os seus planos financeiros e desfrutar de uma experiência mais tranquila.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.