As Super Seven (ou as Sete Magníficas, como alguns economistas as chamam) chegaram às manchetes financeiras várias vezes este ano. Obviamente, este artigo não é sobre o famoso faroeste dos anos 1960, representado por Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn e muitas outras estrelas de Hollywood.

Hoje em dia, as Super Seven é um grupo de sete empresas de tecnologia que partilham grande parte do mercado de tecnologia e provavelmente continuarão a dominar a indústria em 2024. O grupo Super Seven é composto pela Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet e Apple. De referir que o Super Seven registou uma subida de 74% no valor combinado durante 2023.

Neste artigo, analisaremos o desempenho de cada uma das empresas das Super Seven, o que poderá ajudá-lo a entender por que motivo estas são o tópico quente nos últimos dias.

Amazon

A Amazon.com demonstrou um forte desempenho financeiro em 2023. No terceiro trimestre que terminou a 30 de setembro de 2023, a empresa relatou um aumento notável de 13% nas vendas líquidas, atingindo $143,1 mil milhões de dólares. Isto seguiu-se a um crescimento de 11% nas vendas líquidas durante o segundo trimestre, representando um aumento notável na receita geral.

Os lucros da Amazon quase triplicaram, demonstrando a sua força financeira e domínio no mercado. Os analistas de mercado têm estado otimistas sobre o desempenho da Amazon, com previsões de ações prevendo resultados positivos para a empresa em 2024. Embora a Amazon seja um ator-chave no cenário global de e-commerce e tecnologia, demissões devido a reestruturações e greves com pessoal exigindo aumentos salariais mostraram que a administração da Amazon poderá enfrentar novos desafios em 2024.

Meta

A Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, apresentou forte desempenho financeiro em 2023. A empresa relatou um terceiro trimestre forte com um aumento de 23% na receita, marcando a sua taxa de crescimento mais rápida desde 2021. O relatório do terceiro trimestre da Meta, lançado a 25 de outubro de 2023, apresentou uma perspectiva financeira positiva, superando as expectativas. A implementação de medidas de redução de custos contribuiu para o ano recorde da Meta, impulsionando o desempenho das suas ações.

Microsoft

Em 2023, a Microsoft passou por algumas fases positivas e negativas. Do lado positivo, a empresa demonstrou resiliência, com as suas ações a subirem aproximadamente 40%, marcando um ano de sucesso de crescimento. O compromisso da Microsoft com a sustentabilidade ambiental, conforme descrito no seu Relatório Anual de 2023, reflete uma iniciativa notável.

No entanto, existem preocupações sobre os potenciais impactos futuros dos receios regulamentares sobre as ações. A interação entre o sentimento positivo do mercado e a confiança dos investidores é destacada como um fator-chave que influencia os preços das ações da Microsoft. O próximo relatório de relatórios aumenta a expectativa, com questões sobre a capacidade da Microsoft de superar as estimativas.

Nvidia

O desempenho da Nvidia em 2023 superou as expectativas devido ao boom da inteligência artificial (IA) ​​​​e à produção contínua de hardware avançado. Apesar das preocupações com o alto custo da GPU GeForce RTX 4060, há aspectos positivos destacados, como os seus recursos notáveis ​​e desempenho de benchmark.

A Nvidia conseguiu desafiar as expectativas, reportando um notável crescimento de receita de mais de 200%, surpreendendo Wall Street positivamente. O setor de IA é promissor para a Nvidia, com uma história de avaliação positiva refletindo otimismo sobre o sucesso contínuo.

Tesla

Em 2023, a Tesla continuou a dominar o mercado de veículos elétricos, com o Modelo Y Performance sendo aclamado pela sua velocidade impressionante e zero emissões. Os aspectos positivos incluem a inovação e liderança de mercado da Tesla, impulsionadas pela recepção entusiástica do Model 3 Performance.

No entanto, os desafios persistem, com preocupações sobre preços elevados, longos tempos de carregamento, potenciais problemas de fiabilidade e disponibilidade limitada. As experiências dos clientes ocasionalmente destacam a falta de comunicação da Tesla. Apesar destes desafios, a narrativa da Tesla permanece dinâmica, conforme destacado durante a teleconferência de resultados em novembro de 2023.

Alphabet

Em 2023, a Alphabet, empresa-mãe da Google, apresentou um desempenho misto. Os destaques positivos incluíram um aumento de 11% na receita no trimestre encerrado a 31 de março de 2023, atingindo novos patamares sob o comando do CEO Sundar Pichai. No entanto, o terceiro trimestre de 2023 viu as ações da Alphabet caírem, com uma falha na nuvem ofuscando resultados gerais melhores do que o esperado, revelando vulnerabilidades potenciais no portfólio diversificado da empresa.

Apesar das flutuações, os analistas expressaram confiança na trajetória positiva da Alphabet, apoiada por um aumento de 51% nas ações em 2023. O ano mostrou a natureza dinâmica da Google Alphabet à medida que se tenta adaptar aos desafios do cenário tecnológico em evolução.

Apple

Em 2023, a Apple enfrentou uma mistura de desafios e oportunidades. No início do ano, um relatório da Apple indicou desafios financeiros com repetidas quedas nas receitas, marcando a primeira queda anual nas vendas desde 2019. No entanto, analistas da Morgan Stanley enfatizaram os pontos positivos de longo prazo da Apple, mantendo uma classificação de compra apesar da perda de ganhos.

Em novembro, a Apple anunciou que gerou receitas de $89,5 mil milhões de dólares durante julho, agosto e setembro, uma queda de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Apesar dos desafios, a Apple continuou a ser um interveniente fundamental na indústria tecnológica, com discussões contínuas sobre as suas estratégias e potencial de crescimento.

Operar as Super Seven como um trader iniciante

É verdade que as empresas Super Seven, ou 'Magnificent Seven', como alguns analistas gostam de lhes chamar, tiveram um desempenho inesperadamente bom no actual ambiente financeiro, quando os custos dos empréstimos atingiram níveis sem precedentes. Sem dúvida, os traders iniciantes foram expostos a inúmeras atualizações de notícias sobre as empresas Super Seven, que cresceram consideravelmente em 2023.

No entanto, os traders iniciantes devem sempre lembrar que o desempenho passado não é um indicador de resultados futuros. Portanto, estes devem investir algum tempo a aprender como funciona o trading e quais armadilhas devem ser evitadas ao executar uma operação. Uma forma de fazer isso é ler e assistir a materiais educativos disponibilizados por corretoras como webinars, artigos, guias, e-books etc., que podem ser encontrados em abundância e muitas vezes de forma gratuita.

Além disso, os traders iniciantes não devem ignorar o uso de ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss e takeprofit. Quando utilizadas corretamente, as ferramentas de gestão de risco podem poupar fundos valiosos quando os mercados se movem contra os seus planos. Os traders iniciantes devem familiarizar-se com as plataformas de trading que utilizam e com quaisquer ferramentas de trading fornecidas.

