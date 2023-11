Operar com a Starbucks após desempenho do quarto trimestre

Novembro 09, 2023 17:59

As ações de consumo discricionário, como a Starbucks, são frequentemente utilizadas como um indicador da saúde da economia dos EUA. Quando a economia está saudável e com baixo desemprego, os consumidores tendem a gastar mais em produtos discricionários, como o café. Quando os tempos económicos estão difíceis, os consumidores tendem a reter essas compras.

Saiba mais sobre o desempenho fiscal da Starbucks no quarto trimestre, o que a sua equipa de gestão diz sobre a economia e o que os analistas estão a prever para as ações.

Ação: Starbucks Inc Símbolo Conta Invest.MT5: SBUX Data da Ideia: 7 de novembro de 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $104,00 Preço-alvo: $125,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Desempenho fiscal da Starbucks no quarto trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do quarto trimestre da Starbucks:

Lucro por ação de $1,06 vs $0,97 dólares esperados;

Receita de $9,37 mil milhões contra $9,29 mil milhões esperados;

Lucro líquido trimestral de $1,22 mil milhões, acima dos $878,3 milhões do ano anterior;

Vendas líquidas aumentaram 11,4%, para $9,37 mil milhões;

Vendas nas mesmas lojas aumentam 8% contra 6,8% esperados

A Starbucks superou as expectativas dos analistas na maioria das métricas, com aumento de ganhos, receitas, vendas e volume de consumidores. A equipa de gestão destacou que a maior parte do crescimento nas vendas veio do maior movimento nas suas lojas.

No segundo maior mercado da Starbucks, a China, o volume de clientes aumentou 8%, mas o preço médio de um pedido caiu 3%. Este é um forte contraste com o período do ano passado, em que as vendas na China caíram mais de 16% devido às restrições chinesas da Covid.

O CEO Laxman Narasimhan atribuiu grande parte do sucesso da Starbucks a um novo plano que melhorou as condições de trabalho, melhorando os salários e as horas de trabalho e substituindo equipamentos antigos. O plano era “revigorar a cultura de parceria na Starbucks”.

No entanto, embora o plano de Narasimhan de investir na produtividade tenha começado a dar frutos, grande parte deste valor poderá já estar incluído no preço das ações. A questão agora é se o tráfego de clientes continuará ou não a aumentar à medida que avançamos para a época de festividades e as pessoas se concentram mais em presentes em vez de bens discricionários.

Também pode haver mais problemas para o consumidor que afetarão a receita da Starbucks. A Reserva Federal já declarou que embora as taxas de juro possam estar actualmente inalteradas, ainda há margem para aumentá-las no futuro. Os custos mais elevados dos empréstimos afectam duramente os consumidores e as primeiras coisas a reduzir são bens como o café.

Portanto, é importante manter-se a par da situação macroeconómica e da política do banco central, uma vez que estas têm um grande impacto no comportamento do consumidor.

Previsão das ações da Starbucks - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Starbucks nos últimos 3 meses, existem atualmente 7 classificações de compra, 12 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Starbucks é de $125, com o preço-alvo mais baixo de $98 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Starbucks é de $111,33 dólares.

Fonte: TipRanks, 7 de novembro de 2023

Exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Starbucks

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Starbucks poderia ser o seguinte:

Compre as ações com um intervalo acima da alta pós-lucro de $104 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $125,00;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Starbucks:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $210,00 dólares [($125,00 - $104,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, poderá até descer ainda mais antes de subir, especialmente tendo em conta a sensibilidade do preço das ações da Starbucks às mudanças no comportamento do consumidor.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admirals pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. A compra de 10 ações da Starbucks resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1 dólar. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1!

Como comprar ações da Starbucks em 4 passos

Com a Admirals pode comprar ações de empresas como a Starbucks com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abrir uma conta na Admirals para ter acesso ao Dashboard; Clique em Negociar na sua Conta Real ou Demo para abrir a plataforma web; Pesquise pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em Criar Novo pedido na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Starbucks. Mensal. Data: janeiro de 2018 a novembro de 2023, registado a 7 de novembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Starbucks pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Starbucks cair, então você também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações e obrigações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

