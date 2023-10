Como operar com JP Morgan após desempenho do terceiro trimestre

Outubro 19, 2023 01:17

O período de resultados nos EUA começou com a JP Morgan. Este ano, os bancos têm estado no centro das atenções com o colapso do Silicon Valley Bank no primeiro trimestre e a incerteza em torno das taxas de juro e como isso irá afectar os seus resultados financeiros.

Saiba mais sobre o desempenho do JP Morgan no terceiro trimestre e o que os analistas estão a prever para estas ações.

Ação: JP Morgan Chase & Co. Símbolo Conta Invest.MT5: JPM Data da Ideia: 16 outubro 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $153,25 Preço-alvo: $215,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Desempenho fiscal do JP Morgan no terceiro trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do terceiro trimestre do JP Morgan:

Lucro por ação de $4,33 dólares;

Receita de $40,69 mil milhões contra $39,63 mil milhões de dólares;

Lucro aumentou 35%, para $13,15 mil milhões, em relação ao ano anterior;

Provisionamento de crédito de $1,38 mil milhões de dólares, inferior a $2,39 mil milhões;

Lucro da divisão bancária de retalho aumentou 36%, para $5,9 mil milhões de dólares;

Lucro da divisão corporativa e de banco de investimento caiu 12%, para $3,1 mil milhões.

À primeira vista, o JP Morgan superou as expectativas dos analistas e as suas próprias previsões com receitas, receitas líquidas de juros e lucros crescentes. Os resultados melhores do que o esperado foram em grande parte atribuídos ao aumento das taxas de juro e à aquisição do First Republic. Quando as taxas de juro sobem, os bancos podem emprestar a uma taxa mais elevada, o que por vezes pode aumentar os seus resultados financeiros.

No entanto, à medida que as taxas de juro sobem, o empréstimo de dinheiro torna-se mais caro, o que pode provocar um abrandamento na actividade de fusões e aquisições empresariais. Isso ocorre porque muitas fusões envolvem empréstimos de dinheiro para facilitar a compra. Isto foi destacado pela menor receita e lucro dos bancos de investimento e das empresas.

O JP Morgan também contrariou a tendência, beneficiando do contexto de taxas. Os bancos mais pequenos viram a sua margem financeira cair devido às taxas mais elevadas. No entanto, na conferência de resultados, o CEO Jamie Dimon e o CFO Jeremy Barnum destacaram a incerteza em torno da pressão dos reguladores dos EUA para que os bancos aumentem os níveis de capital para pelo menos 100 mil milhões de dólares em activos, o que para a JP Morgan exigiria mais 50 mil milhões de dólares de capital.

A incerteza em torno da direcção das taxas de juro futuras poderá começar a pesar no preço das acções do JP Morgan. Outra preocupação é o ambiente macroeconómico global. As ações financeiras podem ser fortemente influenciadas por acontecimentos globais. Portanto, acompanhar o sentimento do mercado em torno dos eventos macroeconómicos globais é importante, pois também pode influenciar os preços das ações, além dos fundamentos da empresa.

Previsão das ações do JP Morgan - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações do JP Morgan nos últimos 3 meses, existem atualmente 14 avaliações de compra, 5 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações do JP Morgan é de $215,00, com o preço-alvo mais baixo de $150,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações do JP Morgan é de $171,05.

Fonte: TipRanks, 16 de outubro de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações do JP Morgan

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações do JP Morgan poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima da alta pós-lucro de $153,25 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $215,00 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da JP Morgan:

Se a meta for atingida = lucro potencial de $617,50 [($ 215,00 - $ 153,25) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, poderá mesmo descer muito mais antes de subir, especialmente tendo em conta o ambiente incerto das taxas de juro e os actuais acontecimentos macroeconómicos globais.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações do JP Morgan em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Mensal. Data: janeiro de 2016 a outubro de 2023, registado a 16 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações do JP Morgan pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

