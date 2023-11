Operar com Libra Esterlina em risco de recessão

Novembro 07, 2023 20:26

O valor da libra esterlina face a outras moedas importantes, como o dólar americano e o euro, sofreu à medida que a economia do Reino Unido enfrenta elevados números de inflação e o impacto da política monetária rigorosa do Banco de Inglaterra (BoE).

Em 2 de Novembro, o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE anunciou que manteria os custos dos empréstimos inalterados, com a previsão de crescimento económico mostrando que a recessão em 2024 poderia estar a caminho.

Vejamos as últimas atualizações sobre a economia do Reino Unido e o trading da libra esterlina com receios de uma recessão.

Taxas do BoE provavelmente permanecerão altas por um longo período

O governador do BoE, Andrew Bailey, disse nas suas observações pós-reunião que o MPC decidiu manter as taxas de juro inalteradas, como foi amplamente antecipado pelos economistas. O BoE manteve as taxas inalteradas pela segunda vez consecutiva e no nível mais elevado desde a crise financeira de 2008.

Embora a decisão do BoE não tenha surpreendido os mercados financeiros, foi outro elemento do relatório pós-reunião que chamou a atenção dos analistas de mercado. A previsão de crescimento económico indicou que há uma probabilidade maior de que uma recessão possa atingir a economia do Reino Unido no próximo ano.

A previsão de crescimento do PIB do BoE sugeria que a taxa de crescimento poderia estabilizar ao longo de 2024, com uma probabilidade de 50-50 de uma recessão começando após as eleições da Primavera.

Comentando a política monetária do BoE, Andrew Bailey observou: “É muito cedo para pensar em cortes nas taxas. Taxas de juro mais altas estão funcionando e a inflação está a cair. Mas precisamos de ver a inflação continuar a cair até atingir o nosso objetivo de 2%. Mantivemos as taxas inalteradas este mês, mas estaremos a observar de perto para ver se são necessários novos aumentos nas taxas. Mas não devemos manter a política monetária restritiva durante um período excessivamente longo. Temos que estar atentos ao equilíbrio de riscos entre fazer muito pouco e fazer muito.”

Previsão dos analistas para a economia do Reino Unido e a libra esterlina

Os analistas do ING sugerem que as taxas de juro mais elevadas poderão constituir um entrave crescente à actividade no Reino Unido. Num relatório divulgado em 3 de Novembro, observaram: “O ciclo de subida das taxas do Banco de Inglaterra quase certamente terminou, e o foco está agora a mudar para cortes nas taxas. Os decisores políticos estão convencidos de que estas questões estão ainda muito distantes, uma visão que os mercados aderiram em grande parte. Embora tenhamos visto uma grande redução nas expectativas de taxa do Reino Unido neste verão, os investidores ainda esperam que a taxa bancária permaneça acima de 4% nos próximos três anos.”

Economistas da TD Securities disseram que o BoE apoiou a libra esterlina com a sua postura “hawkish”, acrescentando que “olhando para as expectativas do mercado de cortes no próximo ano, parece que há ainda mais otimismo na economia do Reino Unido em comparação com a área do euro, enquanto esperamos que o BoE lidere o ciclo global de cortes entre os pares. Consequentemente, vemos alguma subida do EUR/GBP à medida que os mercados continuam a moderar as expectativas agressivas para o Reino Unido. Gostamos da queda da GBP em comparação com pares como o AUD e o NZD, onde os resultados do crescimento da inflação não parecem tão fracos e onde alguma recuperação está por vir.”

Os economistas do Danske Bank consideraram a decisão do BoE em linha com as suas expectativas. Comentando sobre o par EUR/GBP, eles escreveram que “continuamos a ver as taxas relativas como positivas moderadas para o EUR/GBP, com espaço para novos cortes precificados para 2024. Ainda esperamos o desempenho relativo da área do euro e do Reino Unido”. economia seja um motor relevante. Nosso objetivo é um aumento modesto do EUR/GBP para 0,89 em 2024.”

Os analistas do MUFG publicaram um relatório no qual reiteraram que “As mensagens políticas actualizadas da Fed e do BoE foram ambas semelhantes, na nossa opinião, sinalizando que era mais provável que não fossem necessários novos aumentos, mas não indo tão longe a ponto de os excluir completamente. A evolução apoia a nossa perspectiva de que a libra enfraqueça ainda mais. O mercado de taxas do Reino Unido está actualmente a prever cortes de cerca de 55 pontos base até ao final do próximo ano. Ainda esperamos que o BoE proporcione mais cortes no próximo ano do que o preço atualmente.”

Os analistas cambiais do Commerzbank sugeriram que poderá haver margem para uma recuperação temporária da libra esterlina. Na sua nota aos investidores, mencionaram que “o Governador do BoE, Andrew Bailey, sublinhou repetidamente durante a conferência de imprensa que a estabilidade de preços era o mandato do BoE, em vez de prevenir uma recessão, por exemplo. Além disso, era prematuro considerar cortes nas taxas. O mercado parece estar comprando isso. A questão é se o BoE também se aterá a estes comentários se a inflação se revelar mais teimosa. Por enquanto, porém, o mercado parece estar satisfeito e a libra esterlina pode ter espaço para uma recuperação temporária.”

Gestão de risco ao operar com a libra esterlina

A libra esterlina é uma das moedas mais negociadas do mundo. Os pares de moedas que incluem a libra esterlina, como GBP/USD e GBP/EUR, estão entre os mais populares para os traders. Estes pares desfrutam de publicidade nos meios de comunicação social, uma vez que muitos traders tendem a incluí-los nas suas carteiras, pelo que a informação e os artigos analíticos são abundantes.

Os traders iniciantes podem ficar tentados a adicionar pares de libras esterlinas às suas carteiras à medida que iniciam sua jornada de negociação. No entanto, negociar a libra esterlina envolve riscos que podem levar à perda de fundos se forem tomadas decisões erradas. É importante que os traders principiantes aumentem os seus conhecimentos sobre negociação, assistindo a webinars e outros vídeos educativos, lendo artigos e guias de instruções, etc. Materiais educativos podem ser encontrados online e podem desempenhar um papel no sucesso da estratégia de um trader iniciante.

Aprender a utilizar ferramentas de gestão de risco disponíveis em plataformas de negociação populares como o MT4 e o MT5 também é muito importante. Ao utilizar ferramentas de gestão de risco, os traders iniciantes têm a oportunidade de construir as suas estratégias, reduzindo ao mesmo tempo a probabilidade de perder quantidades significativas de fundos caso os mercados se voltem contra eles. Melhorar o nível de conhecimento comercial ajuda os traders iniciantes a aproveitar a experiência com menos estresse e ansiedade.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.