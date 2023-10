Operar com a PepsiCo após desempenho do terceiro trimestre

Outubro 12, 2023 22:33

A PepsiCo possui marcas como a Pepsi, 7Up, Gatorade, Quaker Foods e Snacks, Doritos e muitas mais. Com sede em Nova Iorque, a PepsiCo está envolvida na fabricação, distribuição e comercialização dos seus produtos alimentícios e bebidas.

Saiba mais sobre o desempenho fiscal da PepsiCo no terceiro trimestre e o que os analistas estão prevendo para as ações.

Ação: PepsiCo Inc Símbolo Conta Invest.MT5: PEP Data da Ideia: 10 outubro 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $165,00 Preço-alvo: $225,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho fiscal da PepsiCo no terceiro trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do terceiro trimestre da PepsiCo:

Lucro por ação de $2,25 contra $2,15 dólares esperados;

Receita de $23,45 mil milhões de dólares contra $23,39 mil milhões esperados;

Lucro líquido do terceiro trimestre de $3,09 mil milhões, acima dos $2,7 mil milhões do ano anterior;

Vendas líquidas aumentaram 6,7%, para $23,45 mil milhões de dólares;

Volume de vendas de bebidas na América do Norte cai 6%.

A PepsiCo divulgou um relatório de lucros do terceiro trimestre muito melhor do que o esperado, superando as previsões dos analistas sobre lucro por ação e receita. A empresa de alimentos e bebidas também aumentou a sua previsão de lucro para o ano inteiro, que foi impulsionada pelo repasse dos aumentos de preços aos seus clientes.

Os aumentos de preços foram em média de cerca de 11% durante o terceiro trimestre, o que ajudou a registrar uma receita de grupo melhor do que o esperado numa pequena quantia. Porém, uma preocupação é que os aumentos de preços tenham causado uma desaceleração no volume de vendas de 6%.

Os dados destacam que mais pessoas podem ter decidido não comprar determinados produtos devido ao preço mais elevado. Se a PepsiCo continuar a repassar custos mais elevados aos consumidores, isso poderá ter um impacto muito negativo no seu volume de vendas e poderá começar a afetar as suas previsões e resultados de lucros para o ano inteiro.

A pressão sobre empresas e consumidores devido ao aumento da inflação é uma tendência a ser observada. Portanto, acompanhar os dados macroeconómicos é importante para determinar como vai afectar as pressões da oferta e da procura na economia.

Previsão das ações da PepsiCo - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da PepsiCo nos últimos 3 meses, existem atualmente 11 avaliações de compra, 5 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da PepsiCo é de $225 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $170 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da PepsiCo é de $197,27 dólares.

Fonte: TipRanks, 10 de outubro de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da PepsiCo

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da PepsiCo poderia ser o seguinte:

Compre as ações com um intervalo acima da alta pós-lucro de $165 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $225 dólares;

Manter o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da PepsiCo:

Se o preço-alvo for atingido = lucro potencial de $600,00 [($225,00 - $165,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, poderá até descer ainda mais antes de subir, especialmente tendo em conta o quão sensíveis as ações da PepsiCo podem ser à procura dos consumidores.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto você pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admirals pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isso significa que a compra de 10 ações da PepsiCo resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da PepsiCo em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a PepsiCo com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para ter acesso ao seu Dashboard; Clique em 'Negociar' numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web; Pesquise pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em 'Comprar' para abrir o ticket da sua ordem.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. PepsiCo. Mensal. Data: janeiro de 2016 a outubro de 2023, registado em 10 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar ações da PepsiCo hoje mesmo! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da PepsiCo pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da PepsiCo cair, então você também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isso significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: