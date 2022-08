Os 5 principais fatores de trading e investimento para setembro

Agosto 29, 2022 23:33

Faltando poucos dias para setembro, aqui estão os 5 principais fatores que estamos assistindo nos mercados de negociação e investimento dos EUA, Reino Unido e UE.

Taxas de inflação

A ligeira queda da inflação anual nos EUA é motivo de certo otimismo cauteloso. A questão é se isso é suficiente para persuadir o Federal Reserve a desacelerar seu impulso agressivo. Nesta fase, parece improvável. A inflação teria que cair consideravelmente para tranquilizar os formuladores de política monetária, cujo principal trabalho é manter a inflação em torno de 2%.

A taxa de inflação do Reino Unido atingiu dois dígitos, subindo para 10,1% anualmente em julho. Parece provável que as pressões inflacionárias continuem em setembro, empurrando o Banco da Inglaterra (BoE) para aumentos mais agressivos das taxas de juros.

A inflação na zona euro continua a ser uma preocupação para o Banco Central Europeu (BCE), tendo subido para 8,9 por cento em julho. Com poucos sinais de que a inflação vai desacelerar, o BCE pode começar a tomar medidas mais duras para apertar a política monetária, inclusive elevando os principais índices de referência das taxas de juros em setembro.

Decisões de Taxas de Juros do Banco Central

Dada a grande importância das mudanças nas taxas de juros em meio às pressões inflacionárias, listamos abaixo as principais reuniões do banco central em setembro:

Reunião do FOMC: 20 a 21 de setembro de 2022.

Reunião do BCE: 22 de setembro de 2022.

Reunião do BoE: 15 de setembro de 2022.

Os cruzamentos de moedas GBP, EUR e USD provavelmente verão movimento durante as últimas duas semanas de setembro antes dos extratos do banco central.

Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

Os EUA podem sair da recessão técnica em que entraram no segundo trimestre? Não saberemos a resposta até 27 de outubro, quando o Bureau of Economic Analysis (BEA) divulgar sua primeira leitura do PIB do terceiro trimestre.

Outra questão premente sobre o crescimento global paira sobre os desenvolvimentos no Reino Unido, onde os temores de recessão estão crescendo depois que o PIB caiu 0,6% em junho.

A inflação alta e o poder de compra reduzido devido a um euro fraco são riscos para o crescimento da zona do euro no curto prazo.

Geopolítico

É provável que o conflito na Ucrânia continue agitando os nervos nos mercados de comércio e investimento, principalmente por causa dos preços inflados dos combustíveis fósseis e do sentimento desconfortável. Os custos humanitários e econômicos cobraram seu preço nos últimos seis meses e, sem um acordo de paz, os impactos geopolíticos podem repercutir até o final do ano.

Força do USD

O petróleo bruto é caro por causa da demanda elevando a inflação ou porque o dólar é tão forte em relação a outras moedas no momento da redação deste artigo? Essa pergunta da galinha ou do ovo pode ser respondida no quarto trimestre se a inflação continuar caindo nos EUA.

O dólar se fortaleceu com o interesse de compra de porto seguro depois que o Federal Reserve começou a apertar a política monetária. Enquanto o Fed estiver em uma trajetória hawkish, os ativos denominados em USD e em USD, como o petróleo bruto, poderão manter sua força no quarto trimestre.

Resumindo nossa perspectiva, os mercados de negociação e investimento podem ver mais efeitos indiretos da alta inflação, aumento das taxas de juros e aperto da política monetária, preocupações com o crescimento, geopolítica e a força do dólar.

