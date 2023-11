RBA aumenta suas taxas de juro, queda do dólar australiano

Novembro 08, 2023 02:41

O Reserve Bank of Australia (RBA) aumentou as taxas de juro em linha com as expectativas do mercado em 25 pontos base. Apesar da subida das taxas, o dólar australiano enfrentou uma pressão significativa, uma vez que o conselho do RBA sugeriu que “se é necessário um maior aperto da política monetária para garantir que a inflação regresse ao objectivo num prazo razoável, dependerá dos dados e da evolução da avaliação dos riscos. ”

No Reino Unido, um inquérito da Bloomberg Economics mostrou que há 52% de probabilidade de o Reino Unido ter entrado em recessão no terceiro trimestre do ano e estar em vias de contrair ainda mais no trimestre actual. Os analistas da Bloomberg sugeriram que o Banco de Inglaterra (BoE) poderia ser forçado a reduzir as taxas se a inflação também caísse como resultado da pressão de recessão.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou as suas previsões de crescimento do produto interno bruto (PIB) da China para 5,4% em 2023 e 4,6% em 2024. O FMI reavaliou a sua previsão quando o governo chinês aprovou a emissão de um título soberano de 1 bilião de yuans (137 mil milhões de dólares).

RBA aumenta taxas de juro

Conforme observado anteriormente, o conselho de administração do RBA avançou com o 13º aumento das taxas de juro desde Março de 2022, conforme esperado pelos analistas de mercado. A declaração pós-reunião afirmou que “a inflação na Austrália ultrapassou o seu pico, mas ainda é demasiado elevada e está a revelar-se mais persistente do que o esperado há alguns meses”, acrescentando que novos dados recolhidos desde Agosto mostram que “o peso desta informação sugere que o risco da inflação permanecer elevada por mais tempo aumentou.”

Os analistas do HSBC disseram aos repórteres do Financial Times que o RBA está em modo de “calibração”, acrescentando que um aumento das taxas em Dezembro é, na sua opinião, improvável. De acordo com o mesmo relatório da comunicação social, a Câmara de Comércio e Indústria Australiana sublinhou que o regresso ao aperto da política monetária aumentaria a “corda bamba” para as empresas, à medida que procuravam gerir o aumento dos custos, mantendo ao mesmo tempo preços competitivos.

Acta do BoJ: meta de estabilidade de preços não foi alcançada

No Japão, as actas de Setembro do BoJ revelaram que os decisores políticos acreditam que o objectivo de estabilidade de preços não foi alcançado, com a maioria dos membros do conselho a sugerir que não haveria necessidade de tomar medidas adicionais nas operações de Controlo da Curva de Rendimento (YCC), uma vez que as taxas de longo prazo são relativamente estável.

Os economistas disseram que o BoJ poderia continuar a implementar a sua política ultra-acomodativa que enfraquece o iene japonês face aos seus concorrentes, como o dólar americano.

Commerzbank: Banco Nacional Suíço provavelmente favorecerá um franco forte

Um relatório divulgado pelo Commerzbank sugeriu que os dados de inflação publicados na semana passada não eram preocupantes para o Banco Nacional Suíço (SNB).

Os economistas do banco alemão sugeriram que o SNB poderia favorecer o franco suíço forte, a fim de controlar a inflação, observando que “os dados mais recentes sobre a inflação fornecem poucos motivos para preocupação. É claro que existem riscos ascendentes para a inflação e o SNB espera um novo aumento moderado da taxa anual durante os próximos trimestres, mas é pouco provável que isto seja suficiente para um maior aperto da política monetária. Em vez disso, é provável que o SNB mantenha a sua comunicação agressiva face ao aumento da incerteza. No contexto da crise no Médio Oriente, é provável que o franco continue a ser procurado principalmente como um porto seguro.”

