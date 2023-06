Relatório de compras de bens duráveis dos EUA em foco

As compras de bens duráveis ​​nos EUA, os relatórios da inflação no Canadá e Austrália estarão entre os lançamentos de dados mais importantes para hoje e amanhã. Analistas de mercado sugerem que uma impressão pessimista nos pedidos de bens duráveis ​​pode influenciar o valor do dólar americano em relação aos seus concorrentes.

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicado no início da manhã disse que o aumento dos lucros corporativos responde por quase metade do aumento da inflação na Europa nos últimos dois anos. No Reino Unido, os analistas da Bloomberg Economics sugerem que os aumentos das taxas pelo Banco da Inglaterra (BoE) podem levar a economia à recessão até o final de 2023.

De acordo com um relatório da CNBC, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse que a China ainda está a caminho de atingir a sua meta de crescimento anual de cerca de 5%, acrescentando que o crescimento no segundo trimestre deve ser mais rápido do que no primeiro.

Compras de bens duráveis ​​nos EUA deverão ter caído em maio

Na terça-feira, o US Census Bureau divulgará o relatório de compras de bens duráveis ​​de maio. Analistas de mercado esperam que as compras tenham caído 1%, em contraste com o aumento de 1,1% em abril. O relatório de compras de bens duradouros mede o aumento ou diminuição das compras de bens que podem durar mais de três anos.

Os números dos pedidos de bens duráveis ​​são considerados indicadores importantes da saúde de uma economia. Deve-se notar que o Índice de Manufatura ISM contraiu por sete meses consecutivos. Economistas sugerem que a incerteza económica e os altos índices de inflação contribuíram para um declínio na procura por gastos de capital.

Inflação do IPC do Canadá cairá em maio?

O BoC e o Statistics Canada publicarão dados de inflação na terça-feira. Economistas prevêem que a inflação nominal do Statistics Canada chegará a 3,4% anuais em maio, abaixo dos 4,4% em abril. Espera-se que ambos os relatórios vindos do BoC e do serviço de estatísticas canadiano sobre as leituras do IPC mensal mostrem um aumento de 0,5%.

O BoC decidiu retomar a sua política de aperto monetário no mês passado, aumentando as taxas de juro, embora tenha sido um dos primeiros bancos centrais a prometer reavaliar a sua estratégia na primavera. Os analistas do Banco de Montreal (BMO) disseram que uma queda na inflação seria uma boa notícia, mas não anularia as preocupações do BoC. Portanto, estes sugerem que mais um aumento de taxa pode estar a caminho. O conselho do BoC anunciará a sua decisão sobre a taxa de juros em 12 de julho.

Relatório IPC Mensal Australiano

Na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) divulgará o seu relatório mensal de inflação IPC para maio. Economistas prevêem que a inflação nominal chegará a 0,2% mensal, o que significaria que a inflação anual cairia de 6,8% para 6,3%.

Comentando sobre a inflação australiana e a política do Reserve Bank of Australia (RBA), os analistas do ING escreveram no seu relatório que “seguindo a orientação das atas do Reserve Bank of Australia (RBA) de junho, onde a decisão de aumentar foi muito bem equilibrada, essa melhoria na inflação sugere que julho pode muito bem fornecer ao banco uma oportunidade de fazer uma pausa na sua política monetária.”

Ifo: A moral empresarial alemã cai pelo 2º mês consecutivo

O índice de clima de negócios do instituto Ifo caiu para 88,5 em junho, ante 91,5 em maio, registando uma queda maior do que o previsto. Uma pesquisa da Reuters com analistas previa uma queda para 90,7. Comentando a pesquisa, o chefe do Ifo disse que "o sentimento na economia alemã ficou visivelmente nublado", enquanto outros analistas que trabalham para o instituto alemão observaram que as altas taxas de juro estão a diminuir a procura e as expectativas de exportação da indústria estão significativamente baixas.

O último relatório mensal do Bundesbank prevê que a recessão chegará ao fim em breve, pois o PIB “aumentará ligeiramente” no segundo trimestre, após a contração em outubro-dezembro e janeiro-março. O banco central alemão prevê que a economia da Alemanha encolherá 0,3%, seguida por uma pequena recuperação de 1,2% em 2024 e 1,3% em 2025.

