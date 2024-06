Foco no relatório de inflação do IPC dos EUA, Desemprego e aumento dos Salários no Reino Unido

Junho 12, 2024 02:22

O relatório de inflação do IPC dos EUA e alguns conjuntos de dados do Reino Unido são os principais destaques para investidores e traders, um dia antes da decisão sobre a taxa de juros da Reserva Federal.

Na Austrália, o banco ANZ adiou sua previsão de corte de taxa de juro do Banco da Reserva da Austrália (RBA) para fevereiro de 2025, esperando o primeiro corte em fevereiro de 2025. Os analistas do ANZ preveem três cortes no total no próximo ano, levando a taxa de juro para 3,6%.

Taxa de Desemprego e Aumento dos Salários no Reino Unido

De acordo com um relatório do Office for National Statistics (ONS), a taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 4,4% no trimestre de fevereiro a abril, superando as previsões dos analistas. Esta é a maior taxa de desemprego registrada desde setembro de 2021.

Por outro lado, o mesmo relatório revelou que os salários médios, excluindo bônus, cresceram 6,0% nos três meses até o final de abril, apenas 0,1% abaixo das expectativas dos analistas. O relatório do ONS observou que "os dados deste mês continuam a mostrar sinais de que o mercado de trabalho pode estar a esfriar, com o número de vagas ainda a cair e o desemprego a aumentar, embora o crescimento dos salários permaneça relativamente forte."

Relatório de Inflação IPC da China em Maio de 2024

Na manhã de quarta-feira, o National Bureau of Statistics da China divulgará o relatório de inflação CPI para o mês de maio. O mercado espera que o índice atinja 0,3% em termos anuais, igualando o valor de abril.

Economistas do ING sugerem que a inflação CPI pode começar a subir na segunda metade do ano. “A China publicará os números de inflação CPI e PPI de maio na quarta-feira. Esperamos que a inflação CPI permaneça estável em torno de 0,3% ano a ano. Embora a inflação deva permanecer baixa no segundo trimestre, deverá começar a aumentar na segunda metade do ano. Indicadores recentes apontam para taxas de juro reais permanecendo demasiado altas para as condições económicas atuais,” observam no seu relatório.

Relatório do PIB do Reino Unido em Abril de 2024

A taxa de crescimento do PIB do Reino Unido em abril será anunciada pelo ONS na quarta-feira. Espera-se que o índice se mantenha em 0%, caindo dos 0,4% registados em março. Embora os economistas prestem mais atenção aos números trimestrais do PIB, os analistas podem obter uma visão de para onde a economia poderia estar a dirigir-se no segundo trimestre do ano.

A British Chambers of Commerce (BCC) melhorou sua perspectiva sobre a economia do Reino Unido, sugerindo que agora está no caminho para crescer 0,8% este ano e 1% em 2025. No entanto, observa que o crescimento a longo prazo é "improvável que seja forte" e manteve sua previsão para 2026 inalterada em 1%.

Relatório de Inflação IPC dos EUA em Maio de 2024

Na quarta-feira, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgará o relatório de inflação CPI para o mês de maio. Este conjunto de dados é significativo, pois será divulgado poucas horas antes da decisão da taxa de juro da Fed e pode influenciar a decisão do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Os economistas preveem que a inflação IPC atinja 3,4% em termos anuais em maio, igualando o valor de abril. Em termos mensais, os analistas sugerem que a inflação possa cair para 0,1% dos 0,3% registados em abril.

Economistas da RBC Economics escreveram no seu relatório para investidores: “Prevemos que o crescimento do CPI em maio se mantenha em 3,4% ano a ano, com os detalhes subjacentes a parecerem ligeiramente melhores. É provável que os preços da energia tenham caído em maio à medida que os preços do petróleo diminuíram. Mas o crescimento dos preços "core" (excluindo alimentos e energia) também deverá cair para 3,5% (de 3,6% em abril) com um aumento mais normal de 0,2% mês a mês. O índice de difusão, que mede a amplitude das pressões inflacionárias, tem mostrado pouca melhoria nos últimos meses.”

Teste as suas estratégias de trading numa Conta Demo da Admirals

Está interessado em praticar o seu trading sem arriscar os seus fundos? Uma Conta Demo de trading da Admirals permite-lhe fazer isso, enquanto negocia em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Note que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.