Relatórios de ganhos do IPC australiano e da Tesla em destaque

Abril 24, 2024 20:01

Numa semana relativamente fraca em termos de relatórios de dados financeiros, os dados de inflação do IPC australiano, previstos para quarta-feira, assumem o centro das atenções. Na manhã de terça-feira, o índice FTSE100 atingiu um novo máximo histórico, atingindo 8.068 pontos, enquanto os analistas de mercado sugerem que o Banco da Inglaterra pode reduzir as suas taxas de juro duas vezes este ano.

A Tesla anunciará seus resultados financeiros do primeiro trimestre (primeiro trimestre de 2024) ainda hoje. As ações da Tesla atingiram o menor nível em um ano na última sexta-feira, tendo caído mais de 40% no acumulado do ano. Na semana passada, a empresa norte-americana disse que iria despedir mais de 10% da sua força de trabalho, alegando motivos de reestruturação. O CEO Elon Musk planeja revelar o novo projeto da Tesla chamado Robotaxi em agosto.

Relatório do IPC da Austrália no primeiro trimestre de 2024

Na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) publicará os dados de inflação do IPC do primeiro trimestre de 2024. Os economistas sugerem que a inflação global caiu para 3,4% no primeiro trimestre, numa base anual. A confirmar-se a previsão, registar-se-ia uma queda substancial face aos 4,1% registados no quarto trimestre de 2023.

Os analistas do ING observaram num relatório divulgado na semana passada que “os mercados têm vindo a reduzir as suas apostas nos cortes do RBA este ano, mas isto poderá encorajar a redução das expectativas numa altura em que as expectativas de corte das taxas da Reserva Federal dos EUA estão a ser reduzidas”.

Os analistas da Bloomberg prevêem apenas 7% de probabilidade de cortes de 21 pontos base este ano. Um relatório do National Australia Bank (NAB) disse: “Sobre a inflação, esperamos que o IPC do primeiro trimestre mostre uma ligeira recuperação na inflação subjacente numa base trimestral, para 0,9%, embora o número do final do ano continue a diminuir para 3,8 %. As rendas, os seguros e outros serviços continuam a ser os principais impulsionadores e, embora isto não esteja em desacordo com as previsões do RBA, serão necessárias mais melhorias antes de um primeiro corte nas taxas, que continuamos a esperar em Novembro deste ano.”

Muller do Banco Central Europeu: BCE com cuidado para não agir muito rapidamente

O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e chefe do banco central da Estónia, Madis Muller, juntou-se ao grupo de decisores políticos do BCE que comentava a flexibilização da política monetária.

Muller disse que “devemos ter cuidado para não avançar demasiado rapidamente com o afrouxamento da política monetária e esperar até que os dados nos dêem a confiança necessária de que a inflação está a regressar de forma sustentável à meta”. O banqueiro estónio deu a entender que seria provável um corte nas taxas em Junho, sugerindo que o banco central do bloco do euro poderia não parar por aí, mas também sublinhou que quaisquer medidas deveriam ser baseadas em dados.

Mais especificamente, observou: “Enquanto a evolução económica estiver em linha com as nossas expectativas, é razoável esperar mais alguns cortes nas taxas depois de Junho, no final do ano. Mas quando e quantos dependerão da evolução da situação económica à medida que avançamos.”

De Galhau do Banco Central Europeu: Não há necessidade de esperar mais tempo pelos cortes nas taxas

O presidente do Banco de França, François Villeroy de Galhau, disse que é pouco provável que a tensão geopolítica no Médio Oriente aumente os preços da energia, pelo que não deverá afectar os planos do Banco Central Europeu (BCE) de aliviar a sua política monetária em Junho.

O decisor político francês observou: “A partir do momento em que tivermos confiança suficiente no facto de atingirmos o objectivo de inflação de 2% no próximo ano, o nosso dever é minimizar o custo em termos de actividade e emprego. Essa é a sensação de um primeiro corte em junho. Salvo surpresas, não há necessidade de esperar muito mais. Deverá ser seguido de novos cortes, num ritmo pragmático.”

Teste as suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem risco na Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.