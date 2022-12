Notícia do Dia para Principiantes - Como notícias do setor energético alteram os mercados

As notícias sobre o setor da energia podem mudar o foco do mercado para diferentes produtos e tendências, muitas vezes com efeitos dramáticos.

Há apenas 50 anos, os principais mercados de trading e investimento negligenciavam os danos no meio ambiente causados ​​pelas emissões porque havia poucas alternativas aos combustíveis fósseis. Com o passar do tempo, lentamente, diferentes olhares começaram a surgir através de notícias, estudos e pesquisas.

As notícias começaram com ativistas ambientais e cientistas na década de 1970 e lentamente se infiltraram em revistas especializadas respeitadas. A partir daí, os participantes do mercado começaram a ouvir sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas com produtos que utilizam energias renováveis ​​como a solar e eólica.

A consciência ambiental mudou a nossa visão dos produtos que usamos todos os dias. Pode surpreender-se com o fato de os carros elétricos terem sido introduzidos pela primeira vez na década de 1820 e eram preferidos pelos seus motores limpos. As máquinas saíram de moda quando os carros movidos a gasolina chegaram aos mercados no início de 1900, durante o qual o Modelo T foi produzido em massa nos Estados Unidos. Os carros elétricos recuperaram a popularidade na década de 1990, inspirando investimentos em empresas de veículos alternativos.

Mais de cinco décadas após o início do movimento de conscientização ambiental, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu que as energias renováveis ​​se tornarão a maior fonte de energia global no início de 2025, superando o carvão.

“As energias renováveis ​​são a única fonte de geração de eletricidade cuja participação deve crescer, com a redução da participação de geração de carvão, gás natural, nuclear e petróleo.” IEA Renováveis ​​2022.

A magnitude da projeção da IEA é impressionante, e a notícia foi veiculada por muitos canais de comunicação respeitados. É provável que afete os fluxos de investimento e mude a abordagem das empresas de energia em relação às energias renováveis. Os principais players de energia já adotaram alternativas de energia limpa e comprometeram-se a equilibrar a sua exploração e desenvolvimento de combustíveis fósseis com fontes de energia solar, eólica e das ondas.

Notícias sobre energia, tais como derrames de petróleo e outros tipos de danos ambientais, têm muito peso atualmente, incentivando as empresas de energia a colocar como prioridade as políticas ambientais e de segurança. Investidores e traders também são muito atentos em relação a histórias sobre acontecimentos geo-políticos ou danos infligidos às infraestruturas de energia.

As publicações dos meios de comunicação fazem parte da evolução dos mercados de energia. Algumas das principais notícias nos últimos 10 anos incluem fracking, poluição do ar na Ásia, fugas em Fukushima e volatilidade nos mercados de petróleo bruto, para citar alguns.

Políticas da OPEP

As políticas da OPEP são amplamente divulgadas na imprensa mundial, gerindo expectativas sobre os preços do petróleo bruto e suposições sobre oferta e procura nos mercados de energia. Como as políticas da OPEP estão diretamente ligadas ao desempenho económico dos seus membros, há todo um setor de comunicação social especializado e influente dedicado a analisar e a relatar os últimos desenvolvimentos.

Como interpretar as notícias de energia

Se observar um historial de notícias sobre energia, é claro o quão importante é para os traders e investidores manterem-se atualizados. As notícias sobre o setor energético muitas vezes podem ser um catalisador para tendências no setor, gerando novas ideias de produtos e empresas públicas e influenciando os reguladores de energia.

Considerar as notícias do setor energético nas suas decisões financeiras geralmente começa em casa, com a consciência de que os preços da gasolina estão a subir ou a cair e considerando as informações no seu orçamento mensal. Milhões de outras pessoas estão a fazer a mesma coisa, então a questão é: como isto afetará as empresas que fornecem gasolina aos consumidores? Responder a perguntas como estas é o primeiro passo para analisar o impacto das notícias sobre energia em ativos que são negociáveis ​​ou de potencial investimento.

Resumindo, a curiosidade é a sua melhor amiga ao procurar oportunidades potenciais no mercado de energia.

