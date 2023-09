Taxas de Juro no BCE: Haverá uma pausa 'hawkish'?

Setembro 13, 2023 23:43

O aumento das taxas e da inflação tem sido um problema por todo o mundo e a zona euro não é uma exceção. A decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro, prevista para amanhã, ofusca a maioria dos lançamentos de dados financeiros para o resto da semana.

Alguns economistas dizem que Christine Lagarde e os seus colegas decisores políticos estão prontos para adoptar uma abordagem de “pausa agressiva”, uma vez que os anteriores aumentos das taxas parecem ter um efeito na economia da zona euro.

No Reino Unido, os dados do PIB publicados pelo ONS decepcionaram, uma vez que a economia do Reino Unido encolheu mais do que o esperado (-0,5%) em Julho. Como resultado, a libra esterlina perdeu 0,3% do seu valor face ao dólar americano e 0,2% face ao euro logo após a publicação do relatório. Comentando o relatório do PIB do Reino Unido, os economistas do JPMorgan observaram que “temos argumentado contra a ideia de que o Reino Unido está a entrar numa dinâmica de recessão adequada, com base no facto de os rendimentos reais das famílias parecerem destinados a um forte ganho no segundo semestre, enquanto a confiança das empresas está geralmente a funcionar acima da média. Este continua a ser o caso, mas a trajetória de crescimento a curto prazo parece pior e reavaliámos em baixa a nossa previsão do PIB para o terceiro trimestre de 0,3% trimestralmente para 0,0%.”

Decisão sobre Taxas de Juro do BCE

O conselho de administração do BCE reunir-se-á na quinta-feira para decidir sobre a política monetária e as taxas de juro. Os economistas sugerem que os decisores políticos do banco manterão as taxas de juro inalteradas, interrompendo o aperto da política monetária para avaliar as condições económicas na zona euro.

Os analistas do Commerzbank sugerem que, embora existam economistas que prevêem um aumento das taxas, o ambiente económico difícil não o permitirá. No seu relatório, observam que “tendo em conta a economia fraca e a tendência descendente da taxa de inflação, a maioria dos membros do conselho do BCE votará provavelmente a favor de taxas directoras inalteradas”.

Relatório de vendas no retalho de agosto nos EUA

Na quinta-feira, o US Census Bureau divulgará o relatório de vendas no retalho de agosto, que é um indicador importante em relação aos gastos do consumidor. Analistas de mercado sugerem que as vendas no retalho cresceram apenas 0,2%, enquanto em julho as vendas aumentaram 0,7%. Espera-se que os dados das vendas a retalho combinados com o relatório de inflação do IPC sejam examinados pelo conselho da Reserva Federal enquanto se prepara para a sua próxima reunião de fixação de taxas de juro.

Um relatório da Deloitte sugeriu que as vendas de férias nos Estados Unidos deverão crescer ao ritmo mais lento dos últimos cinco anos, à medida que a redução das poupanças das famílias e as preocupações com a economia levam os consumidores a gastar menos. No entanto, prevê-se que as compras online cresçam aproximadamente 11%, ultrapassando as tendências dos últimos dois anos.

Relatório de vendas no retalho de agosto na China

As vendas no retalho serão um tema de conversa na China na sexta-feira, já que o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) do país deverá publicar o relatório de vendas no retalho de agosto. A previsão sugere que as vendas no retalho aumentaram 2,8% em agosto, ligeiramente acima da taxa de crescimento de 2,5% registada em julho.

Uma publicação divulgada pelo Banco Popular da China (PBoC) afirmou que o banco prestará muita atenção ao efeito das políticas financeiras, uma vez que a inflação regressou a território positivo, de acordo com o último conjunto de dados divulgado em Agosto.

