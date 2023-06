Taxas de Juro da Fed: Haverá um aumento ou pausa?

Junho 05, 2023 22:22

As taxas de juro subiram consideravelmente em algumas das economias mais poderosas do mundo nos últimos meses. Alguns bancos centrais elevaram os custos dos empréstimos enquanto tentam combater os altos índices de inflação que afetaram os orçamentos dos consumidores. O banco da Reserva Federal dos EUA (Fed) liderou o caminho com sua política monetária restritiva e aumentos consecutivos nas taxas de juros.

Enquanto os consumidores americanos tentam lidar com o aumento do custo de vida, as empresas também enfrentam problemas com taxas de juros elevadas que encarecem os empréstimos. A grande questão é se o Fed poderia interromper o aperto da política monetária ou mais altas nas taxas de juro estão a caminho.

Faltando apenas alguns dias para a próxima reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) em 14 de junho, nosso blog compartilhará algumas informações valiosas sobre taxas de juro e política monetária implementadas pela Fed.

Todas as atenções na Fed

Não é segredo que a maioria dos bancos centrais revisa as ações da Federal Reserve e, às vezes, ajusta suas políticas levando em consideração dados relevantes. A Fed é considerado um dos bancos centrais mais importantes do mundo. Como o dólar americano é a moeda mais utilizada nas transações internacionais, conforme você lê estas linhas, as decisões da Fed afetam seu valor em relação a outras moedas importantes.

O banco central dos EUA elevou as taxas 10 vezes consecutivas desde março de 2022, em um esforço para combater os maiores índices de inflação registrados em 40 anos. O presidente da Fed, Jerome Powell, que substituiu Janet Yellen em 2018, provavelmente não esperava pressões inflacionárias tão fortes logo após a pandemia de coronavirus perturbar a atividade econômica mundial.

Em março de 2022, o conselho de administração do Fed decidiu começar a apertar a política monetária, pois os primeiros sinais de aumento da inflação estavam se tornando óbvios. Em apenas 3 meses, a inflação plena atingiu 9,1%, em base anualizada, o maior nível em quatro décadas.

O que dizem as autoridades da Fed e quais são as previsões?

Claro, investidores e traders não podem prever qual poderia ser o futuro curso de ação da Fed. O conselho da Fed toma decisões com base nos números da inflação, estatísticas do mercado de trabalho, produtividade, taxa de desemprego e outros fatores semelhantes.

Há alguns dias, Jerome Powell observou que ainda não está claro se as taxas de juro dos EUA precisariam ser mais elevadas.

Falando numa conferência de investigação da Fed, ele mencionou que “enfrentamos incertezas sobre os efeitos defasados ​​de nosso aperto até agora e sobre a extensão do aperto de crédito devido às recentes tensões bancárias. Portanto, hoje, nossa orientação se limita a identificar os fatores que monitoraremos enquanto avaliamos até que ponto uma política adicional de firmeza pode ser apropriada para retornar a inflação para 2%. Os riscos de fazer muito ou pouco estão se tornando mais equilibrados e nossa política ajustada para refletir isso.”

Os “falcões” da Fed querem mais aumentos de juros

A presidente da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, falou aos repórteres do Financial Times sobre as taxas de juro e disse que não há nenhuma razão convincente para esperar por um novo aumento da taxa.

“Eu realmente não vejo uma razão convincente para fazer uma pausa – ou seja, esperar até obter mais evidências para decidir o que fazer. Eu veria um argumento mais convincente para aumentar [as taxas] e depois mantê-las por um tempo até que você fique menos incerto sobre para onde a economia está indo. A única razão para pular um aumento de taxa quando está claro que mais aperto é necessário seria a extrema volatilidade do mercado ou algum outro choque. Só acho que talvez tenhamos que ir mais longe. Neste ponto, não vejo necessariamente uma razão convincente para não querermos dar outro pequeno passo para conter parte dessa pressão inflacionária realmente incorporada e teimosa”, disse ela a repórteres do FT.

Alguns formuladores de políticas da Fed estão cautelosos em relação a aumentos de juros

Pelo contrário, o governador da Reserva Federal, Philip Jefferson, indicado pelo presidente Joe Biden para vice-presidente do Fed, não parece compartilhar da opinião de Loretta Mester. Jefferson sugeriu que uma pausa nos aumentos de juros ofereceria o espaço e tempo necessários para analisar mais dados antes de tomar uma decisão sobre a extensão do aperto adicional, acrescentando que a pausa não significa que o aperto terminaria.

“A decisão de manter nossa taxa básica de juros constante em uma próxima reunião não deve ser interpretada como significando que atingimos a taxa máxima para este ciclo. De fato, pular um aumento de taxa em uma próxima reunião permitiria ao Comitê ver mais dados antes de tomar decisões sobre a extensão da firmeza adicional da política”, observou ele.

Moody's: política monetária mais rígida está sobre a mesa

A Reserva Federal pode ter que manter altas taxas de juro por um período de tempo mais longo do que o esperado para reduzir a inflação persistente, de acordo com especialistas.

Os analistas da Moody's alertaram que o ciclo das taxas representa perigos para o sistema financeiro, como visto pela recente volatilidade no setor bancário dos EUA. Eles observaram que um mercado de trabalho robusto nos EUA pode adiar uma recessão, mas que existe o perigo de que isso possa levar ao aumento da inflação e forçar o Federal Reserve a aumentar ainda mais as taxas de juros.

“O arrefecimento da atividade econômica e o mercado de trabalho mais fraco são condições necessárias para que as pressões inflacionárias na economia diminuam. Muita resiliência por muito tempo exigiria uma política monetária ainda mais rígida”, disse o relatório.

Trading e aumentos das taxas de juro da Fed

O aumento das taxas de juro obrigou algumas empresas a alterar seus planos e pessoas simples a cortar suas despesas. À medida que os bancos centrais, como a Fed, o BoE e o BCE, aumentam as taxas de juros e reavaliam suas políticas de flexibilização quantitativa, os valores das principais moedas flutuam, algumas vezes se fortalecendo e outras se enfraquecendo.

Os traders iniciantes podem não ter a experiência que os ajudaria a escolher os instrumentos de negociação certos e construir uma estratégia eficiente. Escolhas erradas podem levar à perda de fundos que podem comprometer seus objetivos financeiros.

A melhor maneira para os traders iniciantes construírem um plano de trading eficiente é aprender a usar as ferramentas de gerenciamento de risco. Aprender a usá-los é essencial, especialmente se for uma das primeiras vezes que você se envolverá na negociação. Se você quer saber como aprender mais sobre eles, a resposta é simples. Os corretores oferecem aos traders a oportunidade de se acostumarem com as ferramentas de gerenciamento de risco, criando materiais educacionais, como artigos de instruções e e-books, ou permitindo que eles se registrem em webinars e seminários preparados por especialistas em negociação.

A gestão de riscos na negociação pode lhe dar tranquilidade e aumentar suas chances de alcançar seus objetivos financeiros sem ansiedade e estresse.

