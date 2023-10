Destaque nos dados de vendas do retalho dos EUA e PIB da China

Outubro 18, 2023 00:40

Embora os analistas de mercado estejam concentrados na evolução geopolítica no Médio Oriente, espera-se que o relatório de vendas a retalho dos EUA e os dados de inflação do Reino Unido e do Canadá forneçam pistas sobre o impacto das políticas monetárias restritivas nestas economias.

Os mercados de ações asiáticos subiram na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam que o relatório de crescimento do PIB chinês para o terceiro trimestre do ano seja divulgado amanhã.

A inflação medida pelo IPC da Nova Zelândia atingiu o mínimo de dois anos no terceiro trimestre do ano, atingindo 5,6% anuais. Como resultado, o dólar da Nova Zelândia enfraqueceu 0,44%, com os investidores a pensarem que o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) poderá não aumentar as taxas de juro em Novembro.

Vendas do retalho nos EUA em setembro

Os dados das vendas no retalho dos EUA serão publicados pelo US Census Bureau ainda hoje. Os economistas esperam que o relatório mostre um aumento de 0,2% mensais, em Setembro, sendo o valor previsto inferior ao de Agosto. Os analistas de mercado sugerem que os gastos dos consumidores caíram consideravelmente nos últimos meses, uma vez que os elevados custos do crédito e o aumento dos preços parecem exercer pressão sobre os orçamentos dos consumidores.

No início do mês, a Adobe Analytics sugeriu que as vendas online durante a época natalícia deverão aumentar 4,8% numa base anual, à medida que os retalhistas tentam atrair os consumidores a gastar, oferecendo grandes descontos em muitos produtos.

Relatório de inflação do IPC do Canadá

Na quarta-feira, o Banco do Canadá (BoC) e o Statistics Canada divulgarão os números da inflação de setembro. Os economistas estimam que a inflação global permaneceu estável em Setembro, esperando que se situe em 4% numa base anual.

O Governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, disse aos repórteres presentes no recente Fundo Monetário Internacional (FMI) que o banco "levaria em conta" as condições financeiras mais restritivas devido aos rendimentos mais elevados das obrigações de longo prazo antes do seu próximo anúncio de política monetária agendado para 25 de Outubro. O chefe do BoC reiterou que a economia canadiana não caminha para uma recessão.

Crescimento do PIB da China no terceiro trimestre de 2023

Na manhã de quarta-feira, o Departamento Nacional de Estatísticas publicará o seu relatório do PIB do terceiro trimestre. Alguns economistas sugerem que a economia chinesa cresceu 4,4% numa base anual, caindo face aos 6,3% registados no segundo trimestre, mas expandiu 1,0% numa base trimestral, ligeiramente superior ao trimestre anterior.

As exportações e importações continuaram a sua trajectória decrescente enquanto, apesar do aumento dos empréstimos bancários, os analistas observaram pressões deflacionistas. Um relatório da Reuters observou que “a economia cresceria 5,0% este ano, em linha com uma sondagem de Setembro e com a meta do próprio Pequim, mas abaixo dos 5,5% previstos numa sondagem de Julho. Previa-se que o crescimento desacelerasse para 4,5% em 2024.”

Relatório de inflação do IPC do Reino Unido

Os economistas do Reino Unido esperam que os dados da inflação do país sejam divulgados na manhã de quarta-feira. Os analistas de mercado prevêem que a inflação global chegue a 6,5% anuais em Setembro.

O economista-chefe do Banco de Inglaterra, Huw Pill, disse que o Comité de Política Monetária (MPC) poderá ter de avançar com um maior aperto da política monetária para atingir a meta de inflação de 2%.

“Ainda temos algum trabalho a fazer, para voltarmos aos 2%. E provavelmente temos algum trabalho a fazer, para garantir que quando voltarmos aos 2% o faremos de uma forma que seja sustentável ao longo do tempo”, disse ele, acrescentando que a queda da inflação global não seria suficiente para o BoE dizer que o trabalho está feito.

