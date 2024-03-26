Банк Японии отказался от отрицательных ставок: что дальше

Март 27, 2024 01:18

Банк Японии и японская иена столкнулись с необходимостью отрицательных процентных ставок и политики контроля кривой доходности в последние несколько лет. Старение населения, дефляционное давление и экономические события глобального масштаба вынудили японское правительство принять различные меры по стимулированию роста, включая смягчение денежно-кредитной политики и структурные реформы.

Однако на прошлой неделе центральный банк Японии и его управляющий Кадзуо Уэда изменили свою денежно-кредитную политику, повысив стоимость заимствований. Экономисты ожидали, что смена руководства Банка Японии повлияет на политику банка, но некоторые полагали, что такой шаг произойдет в апреле.

Тем не менее, по мере того, как в политике происходят изменения, аналитики рынка ждут, как это отразится на японской иене и поднимет ли Банк Японии ставки еще выше в ближайшие несколько месяцев.

Банк Японии повысил процентные ставки

18 марта совет управляющих Банка Японии объявил об окончании режима отрицательных ставок спустя семнадцать лет. В заявлении после заседания указано, что совет директоров повысил краткосрочные процентные ставки с -0,1% до 0–0,1%. Это решение ознаменовало конец самого агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, зафиксированного за последние десятилетия, во время которого центральный банк Японии использовал различные меры для борьбы с дефляцией.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, Daily – Диапазон данных: с 24 ноября 2023 г. по 25 марта 2024 г. по состоянию на 25 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Глава Банка Японии отметил: «Вероятность того, что инфляция будет стабильно двигаться к нашей цели, возрастает… вероятность достигла определенного порога, что и привело к сегодняшнему решению». Что касается будущего курса политики центрального банка Японии, глава подчеркнул, что «комфортные финансовые условия в настоящее время будут сохраняться. Если вероятность повысится еще больше и тренд инфляции еще немного ускорится, произойдет еще одно повышение краткосрочных ставок».

Глава Банка Японии прокомментировал влияние отрицательных ставок

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда рассказал о влиянии отрицательных ставок, которые применялись в денежно-кредитной политике банка на рынке облигаций, заявив, что «отрицательная ставка и другие инструменты в рамках масштабного стимулирования Банка Японии увеличили спрос за счет снижения реальных процентных ставок, но имели и побочные эффекты, например, в отношении рыночной функции японских гособлигаций».

Источник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, Daily – Диапазон данных: с 1 июля 2016 г. по 25 марта 2024 г. по состоянию на 25 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Что касается программы выкупа японских государственных облигаций, управляющий Банка Японии отметил: «Когда мы прекратим масштабное стимулирование, мы, вероятно, постепенно будем сокращать наш баланс и в какой-то момент сократим покупки гособлигаций. В настоящее время у нас нет четкого представления о сроках сокращения покупок гособлигаций и сокращения баланса».

ING: Внимательно изучите апрельский прогноз на квартал

Экономисты ING подчеркнули, что в ближайшие несколько месяцев, вероятно, возникнут событийные риски, которые могут повлиять на японскую иену. Они также отметили, что апрельский квартальный отчет Банка Японии будет представлять больший интерес для рынка.

В отчете, опубликованном 20 марта, они отмечают: «Однако широкое мнение состоит в том, что разница в процентных ставках между Японией и другими центральными банками стран G10 означает, что иена по-прежнему будет использоваться в качестве валюты финансирования во время низкой волатильности. По нашему мнению, пара USD/JPY, возможно, будет торговаться в районе 150-152, пока краткосрочные ставки в США останутся устойчивыми. Когда в ближайшие месяцы они будут сокращаться, пара USD/JPY должна опуститься до уровня 145 и, вероятно, приблизиться к 140 позже в этом году, когда цикл смягчения ФРС будет в самом разгаре (в этом году мы ожидаем сокращения ставки ФРС на 125 б.п.)».

MUFG Bank: японская иена, скорее всего, начнет восстанавливаться

Экономисты MUFG Bank заявили, что реакция иены на отмену политики контроля кривой доходности и покупку ETF Банком Японии была типичным случаем «покупай на слухах и продавай на фактах».

Валютные аналитики MUFG написали: «Мы не считаем, что эта первоначальная реакция рынка говорит о том, что произойдет дальше. Реальность такова, что рекомендации, вероятно, были намеренно расплывчатыми, чтобы оставить место для маневра. Однако губернатор Уэда также ясно дал понять, что рисков роста инфляции и/или более сильных экономических данных будет достаточно, чтобы указать на дальнейшее повышение ставок. Банк Японии теперь зависит от получаемых экономических данных, что является большим изменением в функции реагирования Банка Японии и открывает возможности для большей волатильности валютного курса, что должно препятствовать дальнейшему наращиванию кэрри-позиций по иене на более слабых уровнях иены».

Danske Bank: 3 причины слабости иены

Несмотря на повышение ставок Банком Японии, японская валюта не смогла укрепиться по отношению к доллару США. Экономисты Danske Bank объясняют отсутствие импульса следующим:

1) мировые рынки были готовы к этому, подразумевая, что финансовый рынок уже учел это решение 2) ожидания, что это было разовое решение 3) рост глобальных процентных ставок имеет большее значение, чем изменения, принятые Банком Японии.

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