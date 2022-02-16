紧张局势缓解，大西洋两岸股市反弹

二月 17, 2022 07:33

周一，由于俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势似乎升级，全球股市下跌，而油价上涨。昨天，我们看到了完全相反的情况。

俄罗斯周二宣布已从乌克兰边境地区撤出部分军队，尽管美国和北约均表示尚未看到撤军的证据，但这似乎足以让市场放心。

布伦特原油价格似乎正在冲向每桶 100 美元，昨天从七年来的高点下跌 2.4%，尽管今天早上已经收复了部分损失。

另一方面，大西洋两岸的股指都有积极的表现，在前一天的下跌后出现反弹。

富时 100、IBEX 35 和 DAX 40 分别上涨 1.03%、1.68% 和 1.98%，并在今早继续上涨。

在华尔街，科技股推动三大股指走高，道琼斯指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克指数分别上涨 1.22%、1.58% 和 2.53%。

与此同时，财报季开始接近尾声，标普 500 指数成份股公司中有 370 家已经公布了业绩。

昨天晚上，在市场收盘时，Airbnb 公布了超出预期的第四季度业绩，并预测第一季度将再次强劲表现。

该公司报告的收入为 15.3 亿美元，每股收益 (EPS) 为 8 美分，而华尔街分析师的预测为 14.6 亿美元和 4 美分。

虽然 Airbnb 最初受到大流行的严重打击，但它受益于不再受限于在办公室工作的消费者的需求转变。自大流行爆发以来，在家工作的人数激增，Airbnb 注意到预订离家较近的住宿的客户有所增加，他们在那里停留更长时间以进行远程工作。

Airbnb 发现自己处于独特的位置，可以从这种新的旅行类别中受益。此外，随着国际旅行限制的放宽和旅游业开始复苏，Airbnb 也可能会发现自己受益于那些还不愿意在酒店与其他客人交往的游客，出于健康考虑，他们更喜欢自己的空间。

Airbnb 进一步宣布，本季度的预订量预计将自大流行开始以来首次显著超过大流行前的水平，并预计收入在 14.1 亿美元至 14.8 亿美元之间，远高于市场预期的 12.4 亿美元。

作为对这些积极结果的回应 - Airbnb的股价在昨天的交易中已经上涨了6.14% - 在盘前交易中又上涨了3.10%。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Airbnb 日线图。日期范围：2020 年 12 月 10 日至 2022 年 2 月 15 日。拍摄日期：2022 年 2 月 16 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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