每周市场展望：关注新西兰央行和欧洲 PMI 指数

二月 21, 2022 20:30

过去几周的主题与央行的利率政策有关。本周新西兰储备银行 (RBNZ) 利率声明和新闻发布会延续了这一主题。

人们普遍预计该银行将加息，尽管尚不清楚幅度。考虑到最近几周我们在央行决策上出现了一些重大的货币波动，这是本周值得关注的一个主题。

交易者也将广泛关注欧洲 PMI 数据和美国 GDP 数据，以寻找经济强度的线索。根据有关俄罗斯-乌克兰冲突的头条新闻，股市的风险情绪可能会继续交易。

您可以在此精选教育文章中了解有关影响市场的一些全球主题的更多信息。

每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 – 新西兰央行利率声明

格林威治标准时间 2 月 23 日星期三凌晨 1 点，新西兰储备银行 (RBNZ) 将发布其最新的货币政策声明和利率决定。随后将在一小时后举行新闻发布会。

人们普遍预计该银行将在 2021 年 10 月和 11 月的会议上提高官方现金利率后第三次加息。新西兰联储是最早从大流行期间开始加息的央行。

分析师对加息幅度是 25 个基点还是 50 个基点看法不一。上个季度，通货膨胀率达到了 5.9% 的 30 年高点，央行的目标是试图放慢速度，使通胀率达到 1% 至 3% 的目标范围。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，NZDUSD，每日 - 数据范围：2021 年 5 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日，于 2022 年 2 月 18 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过往表现并非未来业绩的可靠指标。

NZDUSD 货币对的每日价格图表如上所示。在 1 月底开始的小幅反弹之后，近期的下跌趋势已经企稳。目前，价格正在测试下降趋势线和之前的水平支撑位，该支撑位在0.6710附近变成阻力位。

从技术上讲，这个区域对交易者来说是一个巨大的考验。如果新西兰联储以比预期更大的加息幅度出乎市场意料，那么价格就有可能突破这些技术阻力位并尝试推动下一个阻力位 0.6860 附近。

但是，如果央行不采取行动，那么当前的阻力位可能会成为卖空者的基础。在新闻发布后分析价格走势将是了解谁在控制市场的关键。

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公司交易更新和股票指数

全球股市指数上周开始充满乐观，大多数指数连续三天上涨。然而，随着本周的发展，情绪恶化，大多数全球股市指数在本周收跌。

美国股市指数受到的打击最为严重，未能从主要支撑位大幅反弹。美联储今年加息六次半以及俄乌冲突的威胁，让投资者更加谨慎。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 5 月 14 日至 2022 年 2 月 18 日，于 2022 年 2 月 18 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过往表现并非未来业绩的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

在上面显示的 S&P 500 股市指数图表中，最近的下跌表明目前对美国股市的负面情绪。从主要水平支撑位 4,270.00 附近反弹是有意义的，但未能突破 20 天和 50 天指数移动平均线。

从那时起，价格走势形成了双顶形态，这导致了更多的疲软。如果股票情绪继续走弱，那么交易者可能正在寻找价格重新测试 4,270.00 附近的主要水平支撑位。

为了让买家表现出信心，他们需要突破最近的摆动高点以创造更高的高周期形态。最近的摆动高点在 4,496.00 附近。

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