在欧洲日益紧张的情况下，石油上涨而股票下跌

二月 16, 2022 03:39

周一，东欧的紧张局势仍然很高，白宫表示俄罗斯随时可能开始入侵乌克兰。

许多国家已建议其公民离开乌克兰，昨天，美国宣布打算将其剩余的大使馆业务从首都基辅迁至西部城市利沃夫。

为应对持续的不确定性，原油价格攀升至更高，布伦特原油期货似乎瞄准每桶 100 美元。

另一方面，昨天股市基本上以红色收盘，世界主要股指大部分在盘中下跌。欧洲指数受影响最严重，富时 100、DAX 40 和 IBEX 35 分别下跌 1.69%、2.02% 和 2.55%。

然而，逆势上扬的是特斯拉，它是周一标准普尔500指数表现最好的股票之一，上涨1.83%，并在盘后交易中继续上涨。

尽管中国乘用车协会报告称，特斯拉 1 月份售出 59,845 辆中国制造汽车，低于上月的 70,847 辆，降幅超过 15%，但昨天的涨幅仍然存在。

尽管如此，市场对 Piper Sandler 分析师 Alexander E. Potter 将电动汽车制造商的目标价从 1,300 美元上调至 1,350 美元反应良好。这个修正后的目标比昨天的收盘价 875.76 美元高出 50% 以上。

Potter 预计特斯拉将在 2022 年共交付 158 万辆电动汽车，比去年的总交付量增长 69%。如果这些预测是准确的，那么特斯拉可能会在 2022 年再创佳绩。

然而，持续的芯片短缺和供应链问题将在不久的将来成为特斯拉业绩的潜在阻力。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Tesla 日线图。日期范围：2021 年 6 月 15 日至 2022 年 2 月 14 日。拍摄日期为 2022 年 2 月 14 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Tesla 周线图。日期范围：2015 年 7 月 26 日至 2022 年 2 月 14 日。拍摄日期为 2022 年 2 月 14 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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