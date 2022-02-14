每周市场展望：聚焦 FOMC 和通胀数据

二月 14, 2022 20:58

在上周美国通胀数据创下 1982 年以来的最高水平之后，现在所有的目光都集中在美联储周三公布的 FOMC 会议纪要上。联邦基金期货市场现在定价 3 月份加息 0.5 个百分点的可能性更高。

美元受此消息拖累，但最终以小幅上涨结束本周。由于美元因好消息而难以反弹，本周将是对其真正实力的一次很好的考验。

由于通胀数据影响央行政策，它们可以成为市场推动者。这就是为什么周三英国和加拿大的 CPI（消费者价格通胀）数据也将受到市场参与者的广泛关注。

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每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 FOMC 会议纪要

格林威治标准时间 2 月 16 日星期三晚上 7 点，美联储将发布其最新的 FOMC（联邦公开市场委员会）会议纪要。这是一份关于 FOMC 成员最后一次会议的详细报告，它提供了对经济表现的深入了解，以及他们关于设定利率的决策的理由。

上周的通胀数据为 7.5%，为 1982 年以来的最高水平。这现在已经导致市场为今年的六次半加息定价，3月份双倍加息的可能性非常大。

然而，许多分析师现在预测，随着供应链中断正常化以及如果民主党在 11 月的中期选举中失去国会，政府支出的潜力将变得更加有限，美国经济已经见顶。

今年以来，美元指数的波动幅度更大，因为其他央行也开始了加息进程。市场也对欧洲央行政策立场的转变感到惊讶，这帮助欧元走高，但未能获得任何跟进。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每周 - 数据范围：2018 年 4 月 8 日至 2022 年 2 月 12 日，于 2022 年 2 月 12 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上图显示的美元指数每周价格图表突出显示了自 2021 年 11 月下旬以来形成的交易区间。虽然出现了一些大的上下波动，但价格走势未能突破并形成趋势。

由于其他央行也在加息，投资者可以选择在哪里为自己的未来发展定位。然而，选择并不明确，这就是为什么许多美元货币对目前都是基于区间的。

但是，如果价格能够从 2021 年 11 月到现在突破两条黑色水平线之间突出显示的区间，那么我们可能处于长期趋势中。

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公司交易更新和股票指数

近期全球股市指数的反弹上周停止，许多人在本周收盘时出现亏损。S&P 500 指数和道琼斯 30 指数均停滞在年初最近一次下跌的 50% 回撤位附近。甚至像 CAC 40 这样的欧洲指数也表现出类似的特征。

这意味着我们现在正处于全球股市指数的关键转折点。这可能是开始更大规模走低的较低的高点，还是价格会回升并继续创新高？

年初的股市抛售主要是由于利率上升对企业借贷成本和利润率带来的威胁。随着世界上大多数央行开始加息，这对股指来说可能是一条坎坷的道路。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 4 月 29 日至 2022 年 2 月 12 日，于 2022 年 2 月 12 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

上图所示的S&P 500 股市指数突显了近期的双顶价格行为模式，重新测试了从 2021 年 5 月 11 日和 2021 年 10 月 4 日的低点开始的上升支撑线。价格在 2022 年 1 月突破了这一水平，现在已经重新测试了相同的水平现在已经成为阻力的水平。

在短期内，考虑到价格未能突破该阻力位并形成更高的高周期，卖方似乎处于控制之中。然而，我们也知道价格最近从 4,280.00 附近的长期水平支撑位反弹。

因此，价格走势现在在这些长期支撑位和阻力位之间进行交易。任何一方的突破都可以看到长期趋势的发展。与此同时，交易者可能会在较短的时间框架内寻找有关谁在控制市场的线索，以此作为仍然利用其波动性的一种方式。

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