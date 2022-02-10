迪士尼报告创纪录的收益和强劲的订户增长

二月 11, 2022 08:10

今天，格林威治标准时间 13:30，市场将密切关注美国发布最新通胀率数据，预计 CPI 将升至 7.3%。

尽管人们普遍预计美联储将在 3 月加息，但问题仍然是他们将加息多少。大多数人预计加息25个基点，但如果CPI高于预期，将有很多质疑美联储是否会被迫加息50个基点。

与此同时，我们继续进行财报季，昨晚轮到迪士尼了，他们发布的第一财季业绩好于预期。

总收入同比增长 (YOY) 34% 至 218.2 亿美元，超过预期的 202.7 亿美元，而每股收益 (EPS) 同比增长超过 230% 至 1.06 美元，大大超过预期的 0.73 美元。

由于社会限制的放松和旅行的复苏，迪士尼在其国内主题公园和度假村报告了创纪录的收益和营业收入，其公园、体验和产品部门的总收入增加了一倍以上。

虽然迪士尼这样的公司会取得积极成果是意料之中的，但令人惊讶的是 Disney+ 订阅量的强劲增长。

由于社会限制较少，而且 Netflix 最近预测他们自己的用户增长将放缓，许多人质疑流媒体服务的未来。然而，迪士尼的积极业绩应该有助于恢复投资者对该行业的信心。

Disney+ 的付费订阅用户数量不仅增加了 1180 万（同比增长 37%），打破了分析师预期的约 700 万，而且该公司还预测下半年订阅增长将更加强劲。

作为对这些积极成果的回应，迪士尼股价在今天上午的盘前交易中上涨了近 8%。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – The Walt Disney Co.每日图表。日期范围：2021 年 6 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日。拍摄日期：2022 年 2 月 10 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – The Walt Disney Co.每周图表。日期范围：2015 年 8 月 9 日至 2022 年 2 月 9 日。拍摄日期：2022 年 2 月 10 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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