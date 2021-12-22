随着华尔街飙升，航空公司和邮轮股票成为明星

十二月 23, 2021 03:46

一天之内变化真大..

继周一 Omicron 引发的抛售，标志着华尔街连续三天下跌之后，美国主要股指在周二全部走高，因为投资者似乎摆脱了对 Covid-19 最新变体的担忧。

S&P 500 指数在前三个交易日下跌超过 2.8%，收盘上涨 1.78% - 扭转了前一天的跌幅。

周二的上涨主要受科技股和旅游股的推动 - 航空公司和游轮公司的表现都特别强劲。

在表现良好的旅游股中，嘉年华邮轮公司领涨，在周一公布第四季度业绩后，盘中上涨 8.7%，本周迄今总涨幅达到 14%。

但是，为什么投资者如此看好一家本季度净亏损 26 亿美元、平均每月烧掉 5.1 亿美元现金的公司？

好吧，如果我们越过这些不那么令人鼓舞的数字，那么肯定会有乐观的理由。

根据结果，在截至 11 月 30 日的季度中，与“强劲的 2019 年”的同一季度相比，每名乘客邮轮日的收入增长了约 4%。此外，这是通过邮轮公司的船队以 61% 的运力实现的。展望未来，嘉年华预计他们的全部车队将在 2022 年春季恢复运营。

第四季度是该公司连续第三个季度增加客户存款，总额为 35 亿美元，比上一季度增长约 13%。2022 年下半年和 2023 年上半年的提前预订也处于“历史范围的高端和较高的价格”。

他们每个月烧掉的现金数量呢？当您考虑到嘉年华的账面现金超过 90 亿美元时，这看起来就不那么可怕了。即使以目前的燃烧速度，他们也有足够的能力维持自己，直到“季节性强劲的夏季”到来。

所有这些积极因素都有助于解释为什么投资者本周一直在买入这只邮轮股票。然而，由于 Omicron 和未来变体的威胁仍然挥之不去，不能排除未来几个月旅游股的进一步波动。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Carnival Corp 日线图。日期范围：2021 年 8 月 23 日至 2021 年 12 月 21 日。拍摄日期：2021 年 12 月 22 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

嘉年华公司股价五年演变

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Carnival Corp 周线图。日期范围：2015 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 21 日。拍摄日期：2021 年 12 月 22 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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