智利大选结果公布后矿业股暴跌

十二月 22, 2021 06:51

昨天，围绕 Omicron 迅速蔓延的持续担忧给全球市场带来压力，大多数主要股指下跌，因为股市首当其冲地受到持续不确定性的影响。

本次交易中损失最大的是几家矿业公司，包括英国的铜生产商 Antofagasta 和世界上最大的锂生产商智利公司 Sociedad Química y Minera (SQM)。

Antofagasta和SQM均在智利运营，昨日均分别下跌5.51%和15.26%。这些跌幅是在周日的选举结果之后出现的，左翼候选人Gabriel Boric当选为智利有史以来最年轻的总统。

当选总统提出的政策包括提高对矿业公司的税收和限制破坏环境的项目。如果颁布，这两项政策可能会使未来在智利经营的矿业公司生活困难，因此市场反应不佳。

此外，Boric 还表示他希望创建一家国有的国家锂公司，负责发展该国的锂产业，这可能对 SQM 构成威胁。

随着市场等待有关当选总统内阁人选的消息，预计这两家公司在未来几个交易日将出现进一步波动。根据这向市场发出的关于该国未来如何治理的信号，我们可能会看到这两只矿业股的进一步下跌。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - Antofagasta 日线图。日期范围：2021 年 4 月 23 日 - 2021 年 12 月 20 日。拍摄日期：2021 年 12 月 21 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

Antofagasta 股价五年演变

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - Antofagasta周线图。日期范围：2015 年 6 月 28 日 - 2021 年 12 月 20 日。拍摄日期：2021 年 12 月 21 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - Sociedad Quimica y Minera de Chile 日线图。日期范围：2021 年 4 月 20 日 - 2021 年 12 月 20 日。拍摄日期：2021 年 12 月 21 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

Sociedad Quimica y Minera 股价五年演变

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 - Sociedad Quimica y Minera de Chile 周线图。日期范围：2015 年 6 月 7 日 - 2021 年 12 月 20 日。拍摄日期：2021 年 12 月 21 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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