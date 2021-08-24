美元指数在夏季继续上涨

八月 24, 2021 10:02

正如我们在之前对外汇市场的分析中所评论的那样，在今年上半年，美元指数的趋势是积极的，得分为 2.822%，目前看来，这种强势在夏季几个月内得以保持，因为自去年 6 月初以来，美元指数正经历着强劲的上升趋势，使其从90美元左右的支撑位上升到接近93.70美元的区域，从而超过了之前93.43美元的年度高点。

外汇市场的注意力仍然集中在美联储可能在未来几个月采取的措施和变化，以应对由于先进的疫苗接种程序导致的经济复苏和消费增长带来的美国通胀上升，因为政策的变化和利率的最终上升可能会提振美元。

EURUSD分析

在经历了一个积极的2020年之后，2021年欧元兑美元的汇率正在经历一个苦涩的时期。正如我们前面提到的，由于美元正在经历复苏，上半年EURUSD汇率下跌了2.93%。

今年夏天到目前为止，这一趋势仍然是负面的，目前短期内没有复苏迹象，因为如果美联储最终如预期那样开始采取措施，如提高利率或减少其资产购买计划，从而减少流动性，美元可以继续成为主要受益者之一，从而增加该货币对的下跌趋势。

从技术上讲，如果我们查看日线图，我们可以看到EURUSD在 1.2240 水平放缓，形成双天花板(绿色)，导致价格失去多个支撑位，包括上升趋势线、支撑和阻力区域由橙色带及其 200 日移动平均线构成。

这一看跌走势也导致了所谓的死亡交叉，通过对其短期、中期和长期移动平均线(白色、橙色和红色)进行三重看跌交叉，从而确认了从上升趋势到看跌趋势的转变。

尽管我们可以在其随机指标中观察到累积超卖，但价格似乎可能会升至下一个由较低的红带表示的支撑位。

这是一个重要的点，我们将不得不看看价格是否能够保持这一重要水平，并在寻找其18日移动平均线(白色)或甚至其橙色带的重要阻力支撑区时向上反弹。因此，我们必须意识到这一领域价格的演变，因为这一可能反弹的失败或这一重要支撑水平的丧失将为进一步修正至接近每欧元1.14美元的水平打开大门。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 平台从 2020 年 4 月 22 日到 2021 年 8 月 23 日的每日 EURUSD 图表。于 8 月 23 日下午 12:00 CEST 举行。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 = 8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = 14.09%

2016 = -3.21%

GBPUSD分析

以GBPUSD为例，我们可以看到，尽管上半年上涨了 1.12%，但自去年 5 月底创下年度高点以来，它正在经历强劲的下跌，导致其从高于 1.42 美元的区域至接近 1.36 美元的水平。

正如我们在周线图上看到的那样，价格已面临其重要阻力位的数倍，该阻力位由加入 2018 年和今年 2021 年高点的绿色带所代表，但未能突破该水平。

在上次尝试失败后，价格进行了强烈的修正，导致其分别在其短期和中期移动平均线上进行看跌交叉，以寻找橙色带中的阻力支撑位。

如果价格最终达到这个水平，我们必须非常注意这种行为，因为该水平的看跌突破将为可能的趋势从上行转变为看跌打开大门，等待价格与其对峙的确认200 周均线处于红色，作为主要支撑。该移动平均线的损失将为进一步修正打开大门，以寻求每磅 1.30 美元。

资料来源：2015 年 1 月 11 日至 2021 年 8 月 23 日 Admiral Markets MetaTrader 5 平台上GBPUSD的周线图。8 月 23 日下午 12:10 CEST举行。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 = 3.10%

2019 = 3.95%

2018 = -5.54%

2017 = 9.43%

2016 = -16.26%

USDJPY分析

最后，如果我们看一下USDJPY，我们可以看到日元如何成为美元上涨的最大输家之一，因为在今年上半年，由于2月和3月的强劲上涨，USDJPY已经损失了7.61%，因为它从接近102,700的交易水平到接近111,000的交易水平。

在今年夏天，我们可以观察到价格走势在绿带所代表的阻力位和18周的空白平均水平之间出现了相当大的横向移动，这可能是由于累积的超买和过去我们可以在其随机指标中发现的负背离。

从技术上讲，我们必须非常关注未来几周报价的演变，因为如果价格能够克服这一阻力水平，我们可能会发现看涨反弹以寻找侧通道的上带绿色。相反，向下突破 18 日移动平均线可能显示日元走强，日元可能在 40 周和 200 周均线分别呈橙色和红色的重合区域寻求下一个支撑位。

资料来源：2015 年 1 月 11 日至 2021 年 8 月 23 日 Admiral Markets 的 MetaTrader 5 平台上的USDJPY周线图。于 8 月 23 日下午 12:25 CEST举行。请注意，过去的回报并不能保证未来的回报。

过去5年的演变：

2020 = -4.95%

2019 = -0.88%

2018 = -2.76%

2017 = -3.59%

2016 = -2.85%

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